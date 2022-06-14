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Медведев заявил о намерении оппонентов нанести ущерб российскому ТЭК - РИА Новости, 14.06.2022
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Медведев заявил о намерении оппонентов нанести ущерб российскому ТЭК
Медведев заявил о намерении оппонентов нанести ущерб российскому ТЭК - РИА Новости, 14.06.2022
Медведев заявил о намерении оппонентов нанести ущерб российскому ТЭК
Оппоненты России продолжат делать все, чтобы нанести максимальный ущерб российскому ТЭК и расшатать позиции России в Арктике, заявил зампредседателя Совбеза РФ... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T17:49
2022-06-14T18:04
дмитрий медведев
экономика
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Оппоненты России продолжат делать все, чтобы нанести максимальный ущерб российскому ТЭК и расшатать позиции России в Арктике, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Разумеется, наши оппоненты продолжат делать всё, чтобы нанести максимальный ущерб отечественному топливно-энергетическому комплексу, расшатать позиции России в Арктике", - написал он в своем Telegram-канале.Медведев напомнил, что Арктическая зона России обладает колоссальными запасами углеводородов – около 25% общероссийских запасов нефти и газового конденсата, более 70% запасов природного газа, за последние несколько лет регион вошёл и в перечень мировых центров производства сжиженного природного газа.
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дмитрий медведев, экономика, цены на нефть, россия
Материал дополняется
17:49 14.06.2022 (обновлено: 18:04 14.06.2022)
 
Медведев заявил о намерении оппонентов нанести ущерб российскому ТЭК

Медведев заявил о намерении оппонентов нанести ущерб российскому ТЭК

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев . Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Оппоненты России продолжат делать все, чтобы нанести максимальный ущерб российскому ТЭК и расшатать позиции России в Арктике, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Разумеется, наши оппоненты продолжат делать всё, чтобы нанести максимальный ущерб отечественному топливно-энергетическому комплексу, расшатать позиции России в Арктике", - написал он в своем Telegram-канале.
Медведев напомнил, что Арктическая зона России обладает колоссальными запасами углеводородов – около 25% общероссийских запасов нефти и газового конденсата, более 70% запасов природного газа, за последние несколько лет регион вошёл и в перечень мировых центров производства сжиженного природного газа.
Морская нефтеперерабатывающая платформа Приразломная - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
3 июня, 08:00
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Дмитрий МедведевЭкономикаЦены на нефтьРоссия
 
 
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