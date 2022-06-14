https://ria.ru/20220614/medvedev-1795269582.html
Медведев заявил о намерении оппонентов нанести ущерб российскому ТЭК
Медведев заявил о намерении оппонентов нанести ущерб российскому ТЭК - РИА Новости, 14.06.2022
Медведев заявил о намерении оппонентов нанести ущерб российскому ТЭК
Оппоненты России продолжат делать все, чтобы нанести максимальный ущерб российскому ТЭК и расшатать позиции России в Арктике, заявил зампредседателя Совбеза РФ... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T17:49
2022-06-14T17:49
2022-06-14T18:04
дмитрий медведев
экономика
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Оппоненты России продолжат делать все, чтобы нанести максимальный ущерб российскому ТЭК и расшатать позиции России в Арктике, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Разумеется, наши оппоненты продолжат делать всё, чтобы нанести максимальный ущерб отечественному топливно-энергетическому комплексу, расшатать позиции России в Арктике", - написал он в своем Telegram-канале.Медведев напомнил, что Арктическая зона России обладает колоссальными запасами углеводородов – около 25% общероссийских запасов нефти и газового конденсата, более 70% запасов природного газа, за последние несколько лет регион вошёл и в перечень мировых центров производства сжиженного природного газа.
https://ria.ru/20220603/arktika-1792735876.html
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дмитрий медведев, экономика, цены на нефть, россия
Материал дополняется
17:49 14.06.2022 (обновлено: 18:04 14.06.2022)
Медведев заявил о намерении оппонентов нанести ущерб российскому ТЭК
Медведев заявил о намерении оппонентов нанести ущерб российскому ТЭК