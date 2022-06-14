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Силы ЛНР за сутки уничтожили 23 украинских военнослужащих

Силы ЛНР за сутки уничтожили 23 украинских военнослужащих - РИА Новости, 14.06.2022

Силы ЛНР за сутки уничтожили 23 украинских военнослужащих

Народная милиция Луганской Народной Республики заявляет, что за сутки уничтожены 23 украинских силовика и три бронетранспортера. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T10:08

2022-06-14T10:08

2022-06-14T10:14

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ЛУГАНСК, 14 июн - РИА Новости. Народная милиция Луганской Народной Республики заявляет, что за сутки уничтожены 23 украинских силовика и три бронетранспортера.В воскресенье Народная милиция ЛНР заявляла о ликвидации 33 украинских силовиков за сутки."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 23 человека личного состава; три бронетранспортера; четыре единицы автомобильной техники", - говорится в заявлении Народной милиции в Telegram-канале.

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в мире, луганская народная республика, украина