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Рубку лесных насаждений в МО будут контролировать жестче - РИА Новости, 14.06.2022
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Рубку лесных насаждений в МО будут контролировать жестче
Рубку лесных насаждений в МО будут контролировать жестче - РИА Новости, 14.06.2022
Рубку лесных насаждений в МО будут контролировать жестче
Рубку лесных насаждений на землях сельхозназначения в Московской области будут контролировать жестче. Теперь на рубку деревьев будет необходимо получить... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T19:15
2022-06-14T19:15
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Рубку лесных насаждений на землях сельхозназначения в Московской области будут контролировать жестче. Теперь на рубку деревьев будет необходимо получить разрешение. Об этом сообщил телеканал "360".Это стало возможным благодаря изменениям в постановлении правительства №1509. Прежняя редакция не позволяла контролировать рубку лесных насаждений на сельхозземлях.Он рассказал, что в прошлом году были случаи вырубки деревьев в Рузе, Клину, Пушкине и Талдоме. Эти случаи вызвали негативный резонанс у жителей.По новым правилам уведомительный порядок вырубки изменен на разрешительный. Сначала специалисты будут выходить на место, проверять его, делать фото- и видеосъемку, и только затем последует принятие решения, выносить его будет специальная комиссия.
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московская область (подмосковье)
19:15 14.06.2022
 

Рубку лесных насаждений в МО будут контролировать жестче

© РИА Новости / Александр ВильфВид на Рузский район Московской области с высоты птичьего полета
Вид на Рузский район Московской области с высоты птичьего полета - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Рубку лесных насаждений на землях сельхозназначения в Московской области будут контролировать жестче. Теперь на рубку деревьев будет необходимо получить разрешение. Об этом сообщил телеканал "360".
Это стало возможным благодаря изменениям в постановлении правительства №1509. Прежняя редакция не позволяла контролировать рубку лесных насаждений на сельхозземлях.
"Правительство Московской области выступило одним из инициаторов о внесении изменений в постановление правительства", – отметил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.
Он рассказал, что в прошлом году были случаи вырубки деревьев в Рузе, Клину, Пушкине и Талдоме. Эти случаи вызвали негативный резонанс у жителей.
По новым правилам уведомительный порядок вырубки изменен на разрешительный. Сначала специалисты будут выходить на место, проверять его, делать фото- и видеосъемку, и только затем последует принятие решения, выносить его будет специальная комиссия.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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