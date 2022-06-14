https://ria.ru/20220614/les-1795300588.html

Рубку лесных насаждений в МО будут контролировать жестче

Рубку лесных насаждений в МО будут контролировать жестче - РИА Новости, 14.06.2022

Рубку лесных насаждений в МО будут контролировать жестче

Рубку лесных насаждений на землях сельхозназначения в Московской области будут контролировать жестче. Теперь на рубку деревьев будет необходимо получить... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T19:15

2022-06-14T19:15

2022-06-14T19:15

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Рубку лесных насаждений на землях сельхозназначения в Московской области будут контролировать жестче. Теперь на рубку деревьев будет необходимо получить разрешение. Об этом сообщил телеканал "360".Это стало возможным благодаря изменениям в постановлении правительства №1509. Прежняя редакция не позволяла контролировать рубку лесных насаждений на сельхозземлях.Он рассказал, что в прошлом году были случаи вырубки деревьев в Рузе, Клину, Пушкине и Талдоме. Эти случаи вызвали негативный резонанс у жителей.По новым правилам уведомительный порядок вырубки изменен на разрешительный. Сначала специалисты будут выходить на место, проверять его, делать фото- и видеосъемку, и только затем последует принятие решения, выносить его будет специальная комиссия.

московская область (подмосковье)

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2022

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московская область (подмосковье)