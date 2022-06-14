https://ria.ru/20220614/ledygaga-1795224216.html

Lady Gaga назвали вероятным кандидатом на роль в "Джокере 2"

Lady Gaga назвали вероятным кандидатом на роль в "Джокере 2" - РИА Новости, 14.06.2022

Lady Gaga назвали вероятным кандидатом на роль в "Джокере 2"

Певица Леди Гага начала переговоры с продакшном фильма "Джокер 2". Она может сыграть в картине роль Харли Квинн. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T15:30

2022-06-14T15:30

2022-06-14T15:42

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Певица Леди Гага начала переговоры с продакшном фильма "Джокер 2". Она может сыграть в картине роль Харли Квинн. Режиссер проекта Тодд Филлипс работал над сценарием вместе с соавтором сценария первого "Джокера" Скоттом Сильвером. Рукопись сейчас изучает компания Warner Bros.На прошлой неделе Филлипс сказал, как будет называться вторая картина: Joker: Folie à deux. Дословный перевод – "Безумие на двоих", но в психологии этой фразой обозначают расстройство личности, которым страдают два или более близких людей, например, члены одной семьи.

https://ria.ru/20220113/gaga-1767513973.html

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Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

lady gaga (стефани джерманотта), новости культуры, фильмы, кино и сериалы