https://ria.ru/20220614/ledygaga-1795224216.html
Lady Gaga назвали вероятным кандидатом на роль в "Джокере 2"
Lady Gaga назвали вероятным кандидатом на роль в "Джокере 2" - РИА Новости, 14.06.2022
Lady Gaga назвали вероятным кандидатом на роль в "Джокере 2"
Певица Леди Гага начала переговоры с продакшном фильма "Джокер 2". Она может сыграть в картине роль Харли Квинн. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T15:30
2022-06-14T15:30
2022-06-14T15:42
шоубиз
lady gaga (стефани джерманотта)
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Певица Леди Гага начала переговоры с продакшном фильма "Джокер 2". Она может сыграть в картине роль Харли Квинн. Режиссер проекта Тодд Филлипс работал над сценарием вместе с соавтором сценария первого "Джокера" Скоттом Сильвером. Рукопись сейчас изучает компания Warner Bros.На прошлой неделе Филлипс сказал, как будет называться вторая картина: Joker: Folie à deux. Дословный перевод – "Безумие на двоих", но в психологии этой фразой обозначают расстройство личности, которым страдают два или более близких людей, например, члены одной семьи.
https://ria.ru/20220113/gaga-1767513973.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
lady gaga (стефани джерманотта), новости культуры, фильмы, кино и сериалы
15:30 14.06.2022 (обновлено: 15:42 14.06.2022)
Lady Gaga назвали вероятным кандидатом на роль в "Джокере 2"
Lady Gaga назвали вероятным кандидатом на роль Харли Квинн в "Джокере 2"
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Певица Леди Гага начала переговоры с продакшном фильма "Джокер 2". Она может сыграть в картине роль Харли Квинн.
Режиссер проекта Тодд Филлипс работал над сценарием вместе с соавтором сценария первого "Джокера" Скоттом Сильвером. Рукопись сейчас изучает компания Warner Bros.
"Подробности о ее характере держатся в секрете, но Джокер известен своим оскорбительным отношением к Харли Куинн, его психиатром в больнице. По сюжету, она влюбляется в Джокера и становится его партнером по преступлению", – говорится в сообщении The Hollywood Reporter.
На прошлой неделе Филлипс сказал, как будет называться вторая картина: Joker: Folie à deux. Дословный перевод – "Безумие на двоих", но в психологии этой фразой обозначают расстройство личности, которым страдают два или более близких людей, например, члены одной семьи.