https://ria.ru/20220614/latvii-1795319504.html
Скорая в Латвии стала реже выезжать на вызовы из-за роста цен на топливо
Скорая в Латвии стала реже выезжать на вызовы из-за роста цен на топливо - РИА Новости, 14.06.2022
Скорая в Латвии стала реже выезжать на вызовы из-за роста цен на топливо
Руководитель службы неотложной медицинской помощи Латвии Лиене Ципуле заявила, что из-за роста цен на топливо службе приходится более ответственно оценивать... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T21:09
2022-06-14T21:09
2022-06-14T21:09
латвия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568686543_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_f84afa2e05ada11bdb2bdec21967a00b.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Руководитель службы неотложной медицинской помощи Латвии Лиене Ципуле заявила, что из-за роста цен на топливо службе приходится более ответственно оценивать заявки и не выезжать на несрочные вызовы."Да, это (рост цен на топливо) заставляет нас с большей ответственностью оценивать те ситуации, в которых мы могли бы не выезжать. Особенно мы говорим о ... ситуациях, которые не являются неотложными", - сказала Ципуле в эфире канала TV3.Ране местные СМИ писали, что газовая компания Latvijas gāze повышает тарифы на газ для домохозяйств Латвии с 1 июля 2022 года на 65-90% в зависимости от объема потребляемого газа.
https://ria.ru/20220609/latviya-1794430781.html
латвия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568686543_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6e09355c47d7d512fd78f1a7c8739e47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
латвия
Скорая в Латвии стала реже выезжать на вызовы из-за роста цен на топливо
Скорая в Латвии стала реже выезжать на несрочные вызовы из-за роста цен на топливо