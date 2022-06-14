https://ria.ru/20220614/latvii-1795319504.html

Скорая в Латвии стала реже выезжать на вызовы из-за роста цен на топливо

Скорая в Латвии стала реже выезжать на вызовы из-за роста цен на топливо - РИА Новости, 14.06.2022

Скорая в Латвии стала реже выезжать на вызовы из-за роста цен на топливо

Руководитель службы неотложной медицинской помощи Латвии Лиене Ципуле заявила, что из-за роста цен на топливо службе приходится более ответственно оценивать... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T21:09

2022-06-14T21:09

2022-06-14T21:09

латвия

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Руководитель службы неотложной медицинской помощи Латвии Лиене Ципуле заявила, что из-за роста цен на топливо службе приходится более ответственно оценивать заявки и не выезжать на несрочные вызовы."Да, это (рост цен на топливо) заставляет нас с большей ответственностью оценивать те ситуации, в которых мы могли бы не выезжать. Особенно мы говорим о ... ситуациях, которые не являются неотложными", - сказала Ципуле в эфире канала TV3.Ране местные СМИ писали, что газовая компания Latvijas gāze повышает тарифы на газ для домохозяйств Латвии с 1 июля 2022 года на 65-90% в зависимости от объема потребляемого газа.

https://ria.ru/20220609/latviya-1794430781.html

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