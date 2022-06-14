https://ria.ru/20220614/kvartira-1795099159.html

Названы регионы — лидеры по доступности жилья для российских семей

Названы регионы — лидеры по доступности жилья для российских семей - РИА Новости, 14.06.2022

Названы регионы — лидеры по доступности жилья для российских семей

Лидерами рейтинга по доступности жилья, в котором отражено, насколько быстро стандартная российская семья может накопить на квартиру, стали жители Магаданской... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T00:17

2022-06-14T00:17

2022-06-14T00:17

общество

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

центральный банк рф (цб рф)

москва

магаданская область

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

ненецкий автономный округ

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Лидерами рейтинга по доступности жилья, в котором отражено, насколько быстро стандартная российская семья может накопить на квартиру, стали жители Магаданской области, Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов, а аутсайдерами — жители Кабардино-Балкарии, Севастополя и Крыма, свидетельствует исследование РИА Новости.Как рассчитать доступность жильяНе секрет, что приобретение собственного жилья для многих российских семей является одной из наиболее острых проблем, которая остается актуальной независимо от текущей экономической ситуации. Но в последние два года, как отмечают аналитики, возможность ее решения существенно осложнилась.Значительный рост цен на жилье в 2020-2021 годах ощутимо снизил доступность жилья для многих семей. Программа льготной ипотеки, запущенная для помощи населению в улучшении жилищных условий, по факту осложнила ситуацию, так как во многом поспособствовала росту стоимости квартир как на первичном, так и на вторичном рынках.К тому же не все российские семьи в силу различных причин могут использовать возможности банковских программ для решения жилищного вопроса и вынуждены копить на квартиру.Эксперты РИА Новости подготовили рейтинг регионов по доступности жилья для российских семей на начало 2022 года. Он позволяет оценить потенциальные возможности покупки жилья в том или ином регионе за счет собственных средств.В качестве индикатора выступает минимальное количество лет, за которые семья с одним ребенком, где родители получают среднестатистическую зарплату, сможет без долгов и кредитов накопить на типовую квартиру площадью 60 квадратных метров в ценах начала 2022 года в своем регионе. При этом семья на эти цели должна откладывать все средства, оставшиеся после того, как сделаны все необходимые для повседневной жизни траты — их высчитывали, ориентируясь на прожиточный минимум в регионе для взрослых и детей. В качестве средней зарплаты брались данные уровня 2021 года, семья могла использовать накопленные на 1 апреля 2022 года депозиты.Эксперты отмечают, что российские семьи в реальности тратят на жизнь большие суммы, чем те, что предусмотрены официальным прожиточным минимумом, который использовался для расчета потенциально возможного денежного остатка, но меньше этого минимума они вряд ли могут быть. Поэтому можно сказать, что рейтинг оценивает потенциальные возможности накопления на квартиру для семей со средней по региону чистой зарплатой (без НДФЛ) и минимальными тратами. В качестве оценки стоимости квартиры использовались данные Росстата о средних ценах на вторичном рынке в первом квартале 2022 года.Доступность снижаетсяСогласно результатам исследования, доступность жилья в целом по стране снижается второй год подряд. В среднем по России для приобретения типовой квартиры в первом квартале 2022 года нужно копить минимум 5,7 года (по итогам первого квартала 2021 года требовалось 4,7 года). По мнению экспертов РИА Новости, увеличение срока можно объяснить ростом цен на жилье, значительно опережающим динамику зарплат.По итогам первого квартала 2022 года цена квадратного метра на типовое жилье на вторичном рынке по отношению к первому кварталу 2021-го в среднем по России выросла на 35%. Причем цены увеличились во всех регионах, за исключением Оренбургской области (-1%). Самый драматичный рост зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе, где средняя цена за "квадрат" метр типового жилья на вторичном рынке выросла почти вдвое (+93%).Еще в четырех российских регионах цены на типовое жилье на вторичном рынке выросли больше чем вполовину: в Кемеровской и Челябинской областях средняя цена квадратного метра увеличилась на 56%, в Брянской области — на 54%, в Липецкой области — на 52%. Еще в 29 регионах превысил общероссийский показатель (+35%).При этом номинальные начисленные зарплаты по итогам 2021 года, согласно данным Росстата, выросли на 11,5%, а сумма вкладов физических лиц, по данным ЦБ РФ, к 1 апреля 2022 года показала рост на 9,5% относительно аналогичной даты прошлого года.Копить и копитьПотенциальная доступность жилья для семей с одним ребенком в большинстве регионов снизилась. Минимально возможный срок, за который можно было бы накопить на типовую двухкомнатную квартиру, по сравнению с прошлым годом вырос в 71 регионе, в 11 снизился и в двух ситуация не изменилась.В лидирующую пятерку рейтинга, как и годом ранее, вошли представители северных регионов РФ. Относительно низкие цены на жилье и высокие уровни начисленных зарплат потенциально повышают возможности семей накопить на новую квартиру после того, как потрачены минимальные суммы "на жизнь". Входящие в первую пятерку регионы занимают высокие места и в рейтинге благосостояния российских семей. На семью с одним ребенком в каждом из этих регионов потенциально остается более 50 тысяч рублей.Верхние строчки рейтинга по доступности жилья занимают Магаданская область, ЯНАО и НАО, где семьям с одним ребенком необходимо три и менее года для того, чтобы накопить на типовую "двушку". При этом стоимость такой квартиры в ЯНАО выше среднероссийского уровня, а в двух других — ниже, но максимально возможный свободный денежный остаток в семьях с одним ребенком во всех трех лидирующих регионах превышает средний уровень по стране.Кроме трех вышеперечисленных, еще в десяти российских регионах потенциальный срок для накопления на типовую квартиру — меньше 5,7 года, то есть ниже среднероссийского значения, а в трех из них стоимость такой квартиры выше, чем среднероссийская (5 миллионов рублей).Регионы в конце спискаЗамыкающая рейтинг группа по сравнению с прошлым годом увеличилась с 11 до 18 регионов. В них семьям с одним ребенком придется более 10 лет копить на собственное жилье. Расширилась и география замыкающей группы: если год назад в нее входили в основном регионы Юга и Северного Кавказа, то в текущем рейтинге к ним прибавились и представители СЗФО, и ЦФО, и ПФО.Последнюю строчку занимает Кабардино-Балкария, где среднестатистической семье с одним ребенком понадобится более 17 лет на то, чтобы накопить квартиру при всех перечисленных ранее условиях.Чуть более 16 лет придется копить семьям с одним ребенком, проживающим в Севастополе, почти 16 лет необходимо откладывать семьям, живущим в Крыму, и чуть более 14 лет — семьям из Чечни, Алтайского края и Карачаево-Черкесии.Столь длительные сроки эксперты объясняют главным образом низким уровнем зарплат и, соответственно, отсутствием возможности откладывать для накопления значительные суммы. Во всех регионах, замыкающих рейтинг, доступность жилья по сравнению с прошлым годом снизилась.

https://ria.ru/20220530/semi-1791627819.html

https://ria.ru/20220516/regiony-1788712551.html

https://ria.ru/20220511/zarplata-1787811958.html

https://realty.ria.ru/20220603/regiony-1792832531.html

https://realty.ria.ru/20220425/investitsii-1785228409.html

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москва

магаданская область

ненецкий автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), центральный банк рф (цб рф), москва, магаданская область, ямало-ненецкий автономный округ (янао), ненецкий автономный округ