https://ria.ru/20220614/kurs-1795304548.html

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал до 56,6 рубля

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал до 56,6 рубля - РИА Новости, 14.06.2022

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал до 56,6 рубля

Курс рубля умеренно повысился по итогам вторника, во многом из-за дорогой нефти, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T19:41

2022-06-14T19:41

2022-06-14T19:41

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

курс доллара

россия

доллар

валюта

рубль

курс рубля

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740386009_116:739:2442:2048_1920x0_80_0_0_1e73bd931b768d9de94dd0034efd01fe.jpg

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Курс рубля умеренно повысился по итогам вторника, во многом из-за дорогой нефти, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 20 копеек, до 56,60 рубля, евро - на 95 копеек, до 59,15 рубля.Стоимость нефти колеблется около максимумов с начала марта и прибавляет вечером 1%, достигая 123,5 доллара за баррель.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, курс доллара, россия, доллар, валюта, рубль, курс рубля, евро, динамика курсов валют, московская биржа