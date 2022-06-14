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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал до 56,6 рубля
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал до 56,6 рубля - РИА Новости, 14.06.2022
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал до 56,6 рубля
Курс рубля умеренно повысился по итогам вторника, во многом из-за дорогой нефти, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T19:41
2022-06-14T19:41
2022-06-14T19:41
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Курс рубля умеренно повысился по итогам вторника, во многом из-за дорогой нефти, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 20 копеек, до 56,60 рубля, евро - на 95 копеек, до 59,15 рубля.Стоимость нефти колеблется около максимумов с начала марта и прибавляет вечером 1%, достигая 123,5 доллара за баррель.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал до 56,6 рубля
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже во вторник упал до 56,6 рубля, евро — до 59,15