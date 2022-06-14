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Почти 50 тонн донорской крови заготовили в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 14.06.2022
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Новости Подмосковья
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Почти 50 тонн донорской крови заготовили в Подмосковье с начала года
Почти 50 тонн донорской крови заготовили в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 14.06.2022
Почти 50 тонн донорской крови заготовили в Подмосковье с начала года
В Московской области с начала года заготовили почти 50 тонн донорской крови - 20 тысяч человек сдали кровь и её компоненты, рассказали в региональном Минздраве. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T13:45
2022-06-14T13:45
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
общество
донорство
всемирный день донора крови
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. В Московской области с начала года заготовили почти 50 тонн донорской крови - 20 тысяч человек сдали кровь и её компоненты, рассказали в региональном Минздраве.14 июня отмечается Всемирный день донора крови."В Подмосковье развито донорское движение. Ежегодно количество доноров увеличивается на 15%. Заготавливаемая кровь и ее компоненты направляются в наши медорганизации для помощи пациентам с сильной кровопотерей, ожогами, травмами, онкологией и другими заболеваниями. С начала года в регионе заготовили почти 50 тонн донорской крови и ее компонентов", - приводят в сообщении слова первого зампреда подмосковного правительства Светланы Стригунковой.Отмечается, что с начала года в регионе кровь и её компоненты сдали 20 тысяч человек. Московская область полностью обеспечена донорской кровью. При этом большинство донаций выполняются на безвозмездной основе.
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московская область (подмосковье), светлана стригункова , общество, донорство, всемирный день донора крови
13:45 14.06.2022
 

Почти 50 тонн донорской крови заготовили в Подмосковье с начала года

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник развешивает пакеты с кровью, сданной донорами
Медицинский сотрудник развешивает пакеты с кровью, сданной донорами - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Медицинский сотрудник развешивает пакеты с кровью, сданной донорами
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. В Московской области с начала года заготовили почти 50 тонн донорской крови - 20 тысяч человек сдали кровь и её компоненты, рассказали в региональном Минздраве.
14 июня отмечается Всемирный день донора крови.
Подмосковье развито донорское движение. Ежегодно количество доноров увеличивается на 15%. Заготавливаемая кровь и ее компоненты направляются в наши медорганизации для помощи пациентам с сильной кровопотерей, ожогами, травмами, онкологией и другими заболеваниями. С начала года в регионе заготовили почти 50 тонн донорской крови и ее компонентов", - приводят в сообщении слова первого зампреда подмосковного правительства Светланы Стригунковой.
Отмечается, что с начала года в регионе кровь и её компоненты сдали 20 тысяч человек. Московская область полностью обеспечена донорской кровью. При этом большинство донаций выполняются на безвозмездной основе.
"Если пять лет назад в год совершалось порядка 8 донаций на 1000 населения региона, то в 2021 году у нас уже без малого 14 человек на 1000 населения", — рассказали РИА Новости в Московском областном центре крови.
Медсестра с мобильным телефоном во время перерыва. Иллюстративное изображение. - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Светлана СтригунковаОбществоДонорствоВсемирный день донора крови
 
 
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