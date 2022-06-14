https://ria.ru/20220614/krov-1795194756.html

Почти 50 тонн донорской крови заготовили в Подмосковье с начала года

Почти 50 тонн донорской крови заготовили в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 14.06.2022

Почти 50 тонн донорской крови заготовили в Подмосковье с начала года

В Московской области с начала года заготовили почти 50 тонн донорской крови - 20 тысяч человек сдали кровь и её компоненты, рассказали в региональном Минздраве. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T13:45

2022-06-14T13:45

2022-06-14T13:45

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

общество

донорство

всемирный день донора крови

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783128429_0:267:3076:1997_1920x0_80_0_0_99caffae95326ef9c861d51719b9248f.jpg

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. В Московской области с начала года заготовили почти 50 тонн донорской крови - 20 тысяч человек сдали кровь и её компоненты, рассказали в региональном Минздраве.14 июня отмечается Всемирный день донора крови."В Подмосковье развито донорское движение. Ежегодно количество доноров увеличивается на 15%. Заготавливаемая кровь и ее компоненты направляются в наши медорганизации для помощи пациентам с сильной кровопотерей, ожогами, травмами, онкологией и другими заболеваниями. С начала года в регионе заготовили почти 50 тонн донорской крови и ее компонентов", - приводят в сообщении слова первого зампреда подмосковного правительства Светланы Стригунковой.Отмечается, что с начала года в регионе кровь и её компоненты сдали 20 тысяч человек. Московская область полностью обеспечена донорской кровью. При этом большинство донаций выполняются на безвозмездной основе.

https://ria.ru/20220608/palliativ-1794074580.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), светлана стригункова , общество, донорство, всемирный день донора крови