https://ria.ru/20220614/krizis-1795270503.html
Масштабы энергокризиса в Европе будут расти, считает Медведев
Масштабы энергокризиса в Европе будут расти, считает Медведев - РИА Новости, 14.06.2022
Масштабы энергокризиса в Европе будут расти, считает Медведев
Европейцы сегодня переживают энергетический кризис, его масштабы будут увеличиваться, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T17:51
2022-06-14T17:51
2022-06-14T18:01
экономика
дмитрий медведев
евросоюз
совет безопасности рф
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Европейцы сегодня переживают энергетический кризис, его масштабы будут увеличиваться, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Одно только намерение западных стран отказаться от наших энергоресурсов уже крайне негативно сказывается на миллионах европейцев. Сегодня они переживают энергетический кризис, масштабы которого будут только увеличиваться", - написал он в своем Telegram-канале."Пострадал даже главный зачинщик антироссийской агрессии – Соединенные Штаты Америки", - добавил Медведев.
https://ria.ru/20220614/arktika-1795273046.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, дмитрий медведев, евросоюз, совет безопасности рф
17:51 14.06.2022 (обновлено: 18:01 14.06.2022)
Масштабы энергокризиса в Европе будут расти, считает Медведев
Зампред Совбеза Медведев: масштабы энергетического кризиса в Европе будут увеличиваться