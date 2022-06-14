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Масштабы энергокризиса в Европе будут расти, считает Медведев - РИА Новости, 14.06.2022
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Масштабы энергокризиса в Европе будут расти, считает Медведев
Масштабы энергокризиса в Европе будут расти, считает Медведев - РИА Новости, 14.06.2022
Масштабы энергокризиса в Европе будут расти, считает Медведев
Европейцы сегодня переживают энергетический кризис, его масштабы будут увеличиваться, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T17:51
2022-06-14T18:01
экономика
дмитрий медведев
евросоюз
совет безопасности рф
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Европейцы сегодня переживают энергетический кризис, его масштабы будут увеличиваться, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Одно только намерение западных стран отказаться от наших энергоресурсов уже крайне негативно сказывается на миллионах европейцев. Сегодня они переживают энергетический кризис, масштабы которого будут только увеличиваться", - написал он в своем Telegram-канале."Пострадал даже главный зачинщик антироссийской агрессии – Соединенные Штаты Америки", - добавил Медведев.
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экономика, дмитрий медведев, евросоюз, совет безопасности рф
17:51 14.06.2022 (обновлено: 18:01 14.06.2022)
 
Масштабы энергокризиса в Европе будут расти, считает Медведев

Зампред Совбеза Медведев: масштабы энергетического кризиса в Европе будут увеличиваться

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Европейцы сегодня переживают энергетический кризис, его масштабы будут увеличиваться, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Одно только намерение западных стран отказаться от наших энергоресурсов уже крайне негативно сказывается на миллионах европейцев. Сегодня они переживают энергетический кризис, масштабы которого будут только увеличиваться", - написал он в своем Telegram-канале.
"Пострадал даже главный зачинщик антироссийской агрессии – Соединенные Штаты Америки", - добавил Медведев.
Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
17:55
Медведев заявил, что в решениях по Арктике без Москвы нет смысла
 
ЭкономикаДмитрий МедведевЕвросоюзСовет Безопасности РФ
 
 
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