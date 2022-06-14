https://ria.ru/20220614/krizis-1795270503.html

Масштабы энергокризиса в Европе будут расти, считает Медведев

Масштабы энергокризиса в Европе будут расти, считает Медведев - РИА Новости, 14.06.2022

Масштабы энергокризиса в Европе будут расти, считает Медведев

Европейцы сегодня переживают энергетический кризис, его масштабы будут увеличиваться, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T17:51

2022-06-14T17:51

2022-06-14T18:01

экономика

дмитрий медведев

евросоюз

совет безопасности рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780203539_0:0:3223:1814_1920x0_80_0_0_da7d99c9401f79b75e0d19da5646c50a.jpg

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Европейцы сегодня переживают энергетический кризис, его масштабы будут увеличиваться, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Одно только намерение западных стран отказаться от наших энергоресурсов уже крайне негативно сказывается на миллионах европейцев. Сегодня они переживают энергетический кризис, масштабы которого будут только увеличиваться", - написал он в своем Telegram-канале."Пострадал даже главный зачинщик антироссийской агрессии – Соединенные Штаты Америки", - добавил Медведев.

https://ria.ru/20220614/arktika-1795273046.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, дмитрий медведев, евросоюз, совет безопасности рф