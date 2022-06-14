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В Подмосковье за сутки умерли три пациента с коронавирусом - РИА Новости, 14.06.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220614/koronavirus-1795143172.html
В Подмосковье за сутки умерли три пациента с коронавирусом
В Подмосковье за сутки умерли три пациента с коронавирусом - РИА Новости, 14.06.2022
В Подмосковье за сутки умерли три пациента с коронавирусом
Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 120 человек, сообщает во вторник портал стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T11:16
2022-06-14T11:16
распространение коронавируса
россия
московская область (подмосковье)
общество
здоровье - общество
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 120 человек, сообщает во вторник портал стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, которые приводятся на портале, за указанный период скончались три человека.Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 108 человек.
https://ria.ru/20220614/koronavirus-1795140558.html
россия
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россия, московская область (подмосковье), общество, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
11:16 14.06.2022
 
В Подмосковье за сутки умерли три пациента с коронавирусом

В Подмосковье за сутки выявили 120 новых случаев заражения коронавирусом

© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкАвтомобили медицинской помощи на новой подстанции скорой помощи
Автомобили медицинской помощи на новой подстанции скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Перейти в фотобанк
Автомобили медицинской помощи на новой подстанции скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 120 человек, сообщает во вторник портал стопкоронавирус.рф.
По данным оперштаба, которые приводятся на портале, за указанный период скончались три человека.
Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 108 человек.
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
11:03Распространение коронавируса
В России за сутки госпитализировали 708 заболевших COVID-19
 
Распространение коронавирусаРоссияМосковская область (Подмосковье)ОбществоЗдоровье - ОбществоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
 
 
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