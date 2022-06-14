https://ria.ru/20220614/koronavirus-1795143172.html

В Подмосковье за сутки умерли три пациента с коронавирусом

В Подмосковье за сутки умерли три пациента с коронавирусом - РИА Новости, 14.06.2022

В Подмосковье за сутки умерли три пациента с коронавирусом

Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 120 человек, сообщает во вторник портал стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T11:16

2022-06-14T11:16

2022-06-14T11:16

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россия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 120 человек, сообщает во вторник портал стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, которые приводятся на портале, за указанный период скончались три человека.Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 108 человек.

https://ria.ru/20220614/koronavirus-1795140558.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, московская область (подмосковье), общество, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19