https://ria.ru/20220614/koronavirus-1795143172.html
В Подмосковье за сутки умерли три пациента с коронавирусом
В Подмосковье за сутки умерли три пациента с коронавирусом - РИА Новости, 14.06.2022
В Подмосковье за сутки умерли три пациента с коронавирусом
Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 120 человек, сообщает во вторник портал стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T11:16
2022-06-14T11:16
2022-06-14T11:16
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 120 человек, сообщает во вторник портал стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, которые приводятся на портале, за указанный период скончались три человека.Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 108 человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, московская область (подмосковье), общество, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
В Подмосковье за сутки умерли три пациента с коронавирусом
В Подмосковье за сутки выявили 120 новых случаев заражения коронавирусом