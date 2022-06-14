https://ria.ru/20220614/koronavirus-1795141933.html
В Москве за сутки госпитализировали 119 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 119 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 14.06.2022
В Москве за сутки госпитализировали 119 пациентов с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 142 случая COVID-19, 15 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T11:11
2022-06-14T11:11
2022-06-14T11:11
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 142 случая COVID-19, 15 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 142, госпитализировано 119 человек, выздоровело 243 человека, 15 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 180 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 773 862 случая коронавируса, выздоровел 2 583 291 человек, умерли 43 921 человек.
https://ria.ru/20220614/koronavirus-1795140558.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Москве за сутки госпитализировали 119 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки выявили 142 новых случая COVID-19, 15 пациентов умерли