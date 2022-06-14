В России за сутки госпитализировали 708 заболевших COVID-19
В России за сутки выявили 2797 новых случаев COVID-19, выздоровели 3324, умер 61 человек
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Семьсот восемь человек с коронавирусом за сутки госпитализированы в России, это на 2,2% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"По состоянию на 14 июня 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 708 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 2,2%", - говорится в сообщении. Рост числа госпитализаций произошел в 35 регионах, снижение - в 35, ситуация не изменилась в 15 субъектах.
Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 3 324 человека, на 9,8% меньше в сравнении с 13 июня. "Выявлено 2 797 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 61 человек", - говорится в сообщении.
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