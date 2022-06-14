https://ria.ru/20220614/kompanii-1795222391.html

Более 40 российских компаний приняли участие в деловой миссии в Киргизию

Более 40 российских компаний приняли участие в деловой миссии в Киргизию - РИА Новости, 14.06.2022

Более 40 российских компаний приняли участие в деловой миссии в Киргизию

Более 40 российских компаний приняли участие в начавшейся 13 июня в Бишкеке трехдневной многоотраслевой деловой миссии, сообщает Российский экспортный центр... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T15:21

2022-06-14T15:21

2022-06-14T15:21

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

россия

киргизия

экономика

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Более 40 российских компаний приняли участие в начавшейся 13 июня в Бишкеке трехдневной многоотраслевой деловой миссии, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ).С приветственным словом на открытии деловой миссии выступили премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров, посол России в Киргизии Николай Удовиченко, президент Торгово-промышленной палаты Кыргызстана Марат Шаршекеев, директор по развитию зарубежной сети РЭЦ Дмитрий Прохоренко и председатель правления Российско-Кыргызского Фонда развития Артем Новиков.В своих выступлениях они отметили эффективность формата деловых миссий и стремление обеих стран наращивать взаимовыгодное сотрудничество.Деловую программу бизнес-миссии открыло пленарное заседание "Торгово-экономическое сотрудничество Российской Федерации и Кыргызской Республики: приоритеты, драйверы и новые возможности".Участники заседания обсудили текущую ситуацию торгово-экономического сотрудничества России и Киргизии, перспективы выхода российских компаний на местный рынок и возможные решения для укрепления взаимоотношений двух стран.В течение трех дней экспортеры будут проводить переговоры с потенциальными байерами в формате B2B, а также состоятся технические визиты, в том числе в Свободную экономическую зону "Бишкек" и Парк высоких технологий, а всего в рамках миссии запланировано более 400 целевых встреч, также уточняет РЭЦ.Кроме того, предприятия примут участие в панельных дискуссиях, на которых совместно с представителями государственных органов, банков и институтов развития двух стран обсудят экспорт образовательных технологий, внедрение современных финансовых инструментов на рынках двух стран, возможности для развития АПК, современные цифровые решения как основу сближения экономик и многие другие вопросы двустороннего сотрудничества.

https://ria.ru/20220610/turnir-1794668987.html

https://ria.ru/20220601/kontrakty-1792354125.html

россия

киргизия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), россия, киргизия, экономика