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Более 40 российских компаний приняли участие в деловой миссии в Киргизию - РИА Новости, 14.06.2022
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Более 40 российских компаний приняли участие в деловой миссии в Киргизию
Более 40 российских компаний приняли участие в деловой миссии в Киргизию - РИА Новости, 14.06.2022
Более 40 российских компаний приняли участие в деловой миссии в Киргизию
Более 40 российских компаний приняли участие в начавшейся 13 июня в Бишкеке трехдневной многоотраслевой деловой миссии, сообщает Российский экспортный центр... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T15:21
2022-06-14T15:21
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
россия
киргизия
экономика
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Более 40 российских компаний приняли участие в начавшейся 13 июня в Бишкеке трехдневной многоотраслевой деловой миссии, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ).С приветственным словом на открытии деловой миссии выступили премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров, посол России в Киргизии Николай Удовиченко, президент Торгово-промышленной палаты Кыргызстана Марат Шаршекеев, директор по развитию зарубежной сети РЭЦ Дмитрий Прохоренко и председатель правления Российско-Кыргызского Фонда развития Артем Новиков.В своих выступлениях они отметили эффективность формата деловых миссий и стремление обеих стран наращивать взаимовыгодное сотрудничество.Деловую программу бизнес-миссии открыло пленарное заседание "Торгово-экономическое сотрудничество Российской Федерации и Кыргызской Республики: приоритеты, драйверы и новые возможности".Участники заседания обсудили текущую ситуацию торгово-экономического сотрудничества России и Киргизии, перспективы выхода российских компаний на местный рынок и возможные решения для укрепления взаимоотношений двух стран.В течение трех дней экспортеры будут проводить переговоры с потенциальными байерами в формате B2B, а также состоятся технические визиты, в том числе в Свободную экономическую зону "Бишкек" и Парк высоких технологий, а всего в рамках миссии запланировано более 400 целевых встреч, также уточняет РЭЦ.Кроме того, предприятия примут участие в панельных дискуссиях, на которых совместно с представителями государственных органов, банков и институтов развития двух стран обсудят экспорт образовательных технологий, внедрение современных финансовых инструментов на рынках двух стран, возможности для развития АПК, современные цифровые решения как основу сближения экономик и многие другие вопросы двустороннего сотрудничества.
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), россия, киргизия, экономика
15:21 14.06.2022
 

Более 40 российских компаний приняли участие в деловой миссии в Киргизию

© РИА Новости / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкБишкек
Бишкек - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Более 40 российских компаний приняли участие в начавшейся 13 июня в Бишкеке трехдневной многоотраслевой деловой миссии, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ).
"Участниками миссии, которую организовали Российский экспортный центр и Российско-Кыргызский Фонд развития, стали более 40 российских компаний. Они представляют продукцию разных отраслей промышленности, включая агропромышленный и лесопромышленный комплексы, IT, а также учебное и промышленное оборудование и робототехнику", - говорится в сообщении.
С приветственным словом на открытии деловой миссии выступили премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров, посол России в Киргизии Николай Удовиченко, президент Торгово-промышленной палаты Кыргызстана Марат Шаршекеев, директор по развитию зарубежной сети РЭЦ Дмитрий Прохоренко и председатель правления Российско-Кыргызского Фонда развития Артем Новиков.
В своих выступлениях они отметили эффективность формата деловых миссий и стремление обеих стран наращивать взаимовыгодное сотрудничество.
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Деловую программу бизнес-миссии открыло пленарное заседание "Торгово-экономическое сотрудничество Российской Федерации и Кыргызской Республики: приоритеты, драйверы и новые возможности".
Участники заседания обсудили текущую ситуацию торгово-экономического сотрудничества России и Киргизии, перспективы выхода российских компаний на местный рынок и возможные решения для укрепления взаимоотношений двух стран.
В течение трех дней экспортеры будут проводить переговоры с потенциальными байерами в формате B2B, а также состоятся технические визиты, в том числе в Свободную экономическую зону "Бишкек" и Парк высоких технологий, а всего в рамках миссии запланировано более 400 целевых встреч, также уточняет РЭЦ.
Кроме того, предприятия примут участие в панельных дискуссиях, на которых совместно с представителями государственных органов, банков и институтов развития двух стран обсудят экспорт образовательных технологий, внедрение современных финансовых инструментов на рынках двух стран, возможности для развития АПК, современные цифровые решения как основу сближения экономик и многие другие вопросы двустороннего сотрудничества.
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Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)РоссияКиргизияЭкономика
 
 
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