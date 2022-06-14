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Эксперт объяснила, как выбрать лучшую клубнику - РИА Новости, 14.06.2022
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Эксперт объяснила, как выбрать лучшую клубнику
Эксперт объяснила, как выбрать лучшую клубнику - РИА Новости, 14.06.2022
Эксперт объяснила, как выбрать лучшую клубнику
Покупая клубнику, нужно обратить внимание на ее цвет, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры товароведения и товарной экспертизы РЭУ им. Г.В. Плеханова... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T01:15
2022-06-14T01:15
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Покупая клубнику, нужно обратить внимание на ее цвет, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры товароведения и товарной экспертизы РЭУ им. Г.В. Плеханова Ирина Махонина.Выбрать самую сладкую клубнику непросто — особенно если перед вами огромное разнообразие сортов этой летней ягоды, а запах буквально сводит с ума, пояснила она.По мнению Махониной, лучше всего брать яркую клубнику с интенсивным ароматом и покупать ее у отечественного производителя.
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общество, россия, здоровье, рэу, ягоды, еда, покупка
01:15 14.06.2022
 
Эксперт объяснила, как выбрать лучшую клубнику

Доцент кафедры РЭУ Манохина: клубника ярко-красного цвета слаще темноокрашенной

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкСбор урожая клубники
Сбор урожая клубники - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Сбор урожая клубники. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Покупая клубнику, нужно обратить внимание на ее цвет, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры товароведения и товарной экспертизы РЭУ им. Г.В. Плеханова Ирина Махонина.
Выбрать самую сладкую клубнику непросто — особенно если перед вами огромное разнообразие сортов этой летней ягоды, а запах буквально сводит с ума, пояснила она.

"Сладкую клубнику выбрать по внешним признакам затруднительно. Разные сорта отличаются по сладости и интенсивности вкуса. Но было замечено, что клубника ярко-красного цвета слаще темноокрашенной", — указала эксперт.

По мнению Махониной, лучше всего брать яркую клубнику с интенсивным ароматом и покупать ее у отечественного производителя.
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