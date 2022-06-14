https://ria.ru/20220614/klubnika-1794822490.html
Эксперт объяснила, как выбрать лучшую клубнику
Эксперт объяснила, как выбрать лучшую клубнику - РИА Новости, 14.06.2022
Эксперт объяснила, как выбрать лучшую клубнику
Покупая клубнику, нужно обратить внимание на ее цвет, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры товароведения и товарной экспертизы РЭУ им. Г.В. Плеханова... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T01:15
2022-06-14T01:15
2022-06-14T01:15
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Покупая клубнику, нужно обратить внимание на ее цвет, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры товароведения и товарной экспертизы РЭУ им. Г.В. Плеханова Ирина Махонина.Выбрать самую сладкую клубнику непросто — особенно если перед вами огромное разнообразие сортов этой летней ягоды, а запах буквально сводит с ума, пояснила она.По мнению Махониной, лучше всего брать яркую клубнику с интенсивным ароматом и покупать ее у отечественного производителя.
https://ria.ru/20220506/klubnika-1787111424.html
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общество, россия, здоровье, рэу, ягоды, еда, покупка
Эксперт объяснила, как выбрать лучшую клубнику
Доцент кафедры РЭУ Манохина: клубника ярко-красного цвета слаще темноокрашенной