https://ria.ru/20220614/kibervoyna-1795077762.html

Сергей Голованов: кибервойну против России ведет IT-армия

Сергей Голованов: кибервойну против России ведет IT-армия - РИА Новости, 14.06.2022

Сергей Голованов: кибервойну против России ведет IT-армия

Нынешняя кибервойна против России имеет одно единственное отличие – она координируется на уровне государства. Во всем остальном этот киберконфликт похож на... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T09:00

2022-06-14T09:00

2022-06-14T09:00

технологии

россия

роскосмос

лаборатория касперского

интервью - авторы

интервью

сергей голованов

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Нынешняя кибервойна против России имеет одно единственное отличие – она координируется на уровне государства. Во всем остальном этот киберконфликт похож на множество других, которые ведутся по всему миру. На чьей стороне сражается больше киберсолдат, что их мотивирует помимо жажды наживы, и почему с апреля российские банковские карты хакерам больше не нужны, в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ-2022 рассказал главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов. Беседовала Светлана Орлик.– На юбилейном ПМЭФ будут обсуждаться милитаризация киберпространства и цифровой суверенитет как ключевой фактор выживания и развития государства. Оцените ущерб от кибервойны, которая ведется против России? Как она отразится на состоянии нашей страны?– Я скажу так: это не первый конфликт, во время которого активизируются хактивисты. Точно такой же был и в 2014 году, и в 2008 году. Похожее наблюдалось и в Эстонии, когда сносили памятник Воину-освободителю, и переносилось кладбище советских солдат. Естественно, что военные конфликты отражаются на конфликтах в интернете со всеми вытекающими из этого последствиями.Единственное, что после 24 февраля произошло новое – это то, что одна из сторон официально объявила, что создается IT-армия, пригласила в нее всех желающих и регулярно указывает цели для атак. Получается государственная координация на уровне министерства цифровой трансформации Украины. Такого раньше не было. А все остальное, что связанно с DDoS-атаками, рассылками вредоносных программ и так далее – это мы уже видели много-много раз, причем связанных не только с Россией. Были конфликты и другие, например: Пакистан-Индия, Индия-Китай, Китай-Япония.– Какая выгода хакерам участвовать в этой, пусть и не первой, кибервойне, против России? Припоминаю, что Евгений Касперский отмечал, что основным мотивом, который движет злоумышленниками, являются деньги.– Я бы сказал кибероперации. Что произошло 24 февраля? У хакеров были порывы именно навредить, то есть ничего не украсть – ни деньги, ни базы – просто все уничтожить. И выгоды для злоумышленников в этом никакой. Однако, прежде чем что-то уничтожить, они копировали это себе, после чего в интернете появилась куча утечек. Так хакеры демонстрировали свои успехи. Более того, к этому процессу подключились телефонные мошенники, они полностью перешли на психологическое давление, начались звонки из серии: "вам звонит Зеленский", "ваш сын у нас", "остановите войну". И даже были случаи, когда шифровальщики, попав в компанию, все шифровали, остановив ее работу, но выкуп не требовали.То есть после 24 февраля доля киберинцидентов, связанных с политикой, возросла, но все равно осталась небольшой. Все остальное– подавляющее большинство атак продолжают проводиться с целью заработать.Кроме того, надо понимать, что хакерские атаки ведутся по обе стороны баррикад. Нет такого, что в России стирают данные или выкладывают их в общественный доступ, а на другой стороне инцидентов нет. Все то же самое. Противоборствующие группы общаются обычно либо в Telegram, либо в Twitter, но анонимно, в жизни они не пересекаются. Мы видим, что сейчас различные группы принимают ту или иную сторону.– На чьей стороне перевес? За кого в основном хакеры?– Если вы посмотрите на таблицу, которую ведут в открытых источниках, то вы увидите, что те, кто за Россию – в меньшинстве (в одном из Telegram-каналов ведется список хакеров, участвующих в кибервойне на стороне России или Украины. По данным на конец мая, в ней около 70 группировок – ред.). Русскоязычных специалистов по информационной безопасности в мире намного меньше, чем англоязычных. Это факт.– Как вы оцениваете устойчивость российского финансового сектора к атакам?– Перебои все-таки были. Из-за санкций, ухода вендоров, огромного количества DDoS-атак. Но то, что спустя несколько месяцев, мы все еще платим картами, а банкоматы выдают наличность, показывает, что в принципе выстояли. Никто с этим спорить не собирается.В любой компании, в том числе и в банках есть такое понятие, как отказоустойчивость, и некоторые участники рынка, например, требовали, чтобы их уровень доступности был 99,99%, то есть система может быть недоступна пять минут в год. Так вот, после 24 февраля никто таких планок не ставит. Уже понятно, что система в этом году могла не отвечать и пять минут, и 10, и 15. Если говорить об ApplePay, например, то системы вообще не работали. Поэтому уровень доступности, конечно же, снижается, но он продолжает оставаться довольно высоким. Будет не 99,99%, а просто 99%, и получится, что система будет недоступна условно два дня в год. Два дня в год сможете обойтись наличными? Сможете. Что-то изменится после этого? Нет.– Есть ли опасения, что дальше хакерам все же удастся нанести существенный вред финансовым организациям из-за проблем с заменой зарубежного ПО и оборудования?– Это другая проблема, она с хакерами никак не связана. Это больше связано с финтехом, закупками оборудования и специалистами. Из-за санкций вендоры, которые производят "железо" и программы, не предоставляют свои услуги российским финансовым системам, институтам. И получается, что текущее оборудование и дальше будет работать, есть люди, которые смогут обеспечить эту работу, а вот внедрение нового теперь под очень большим вопросом. То есть будущее развитие отрасли под вопросом.– Зимой хакеры Anonymous заявили об успешном взломе базы данных Центрального банка России. Однако, как выяснило РИА Новости, злоумышленники выдали открытые данные за "секретные". Вы анализировали этот случай? Что можете о нем сказать?– Мы это все изучали. Это открытые данные. Есть настоящие инциденты – боевые, а есть – шум. Помните историю с Burger King? Их тоже атаковали за то, что они не ушли из России. После чего эта компания опубликовала официальное сообщение с советом успокоиться и идти "делать уроки". И такие же хактивисты пытались взломать "Роскосмос". "Лабораторию Касперского" уже якобы два раза взломали, я помню эти моменты. После изучения оказалось, что были выложены давно опубликованные данные. Никто после таких случаев подобным хакерам не верит. Но, к сожалению, на сообщения о таких инцидентах точно также приходится реагировать. Это как ситуации с ложным минированием.– Какое соотношение между боевыми инцидентами и шумом, фейками?– Пятьдесят на пятьдесят. Например, появилась в Telegram-канале информация, что взломана такая-то компания, появляется образец данных, которые якобы украли. Ты приезжаешь в эту компанию, ищешь компьютер, где хранились эти данные, и выясняешь, что такого компьютера просто не существует. Взлом оказался просто фейком. То есть выезжая по вызову об инциденте, в половине случаев нужно понимать, что ты едешь просто так.– Какой прогноз по телефонному мошенничеству вы можете дать?– У нас много статистики. На моей памяти, это первый такой конфликт, который мы подробно отслеживаем и описываем с помощью графиков. Отвечая на вопрос о том, что будет дальше, я могу на примере этих графиков объяснять.С телефонным мошенничеством график выглядит так: уровень атак ползет верх, затем наступает 24 февраля, он резко падает, и несколько недель идет значительно ниже значений, которые были до начала спецоперации. Потом уровень потихоньку начинает подниматься и в конце концов за одни сутки резко вырастает в два раза.А потом в апреле началась гармоника– то рост обзвонов, то резкое падение, потому что их блокируют. В середине мая гармоника стала потихонечку выпрямляться, то есть всплеск переходит в затухающую волну. Таким образом, если говорить о том, что будет дальше, то судя по графику, все нормализуется через месяц. То есть придет к тому же уровню, какой был до 24 февраля.Если мы возьмем график, например, торговли данными карт российских банков в интернете, то он тоже интересно выглядит. Наступает 24 февраля, и количество объявлений "продам картон" такого-то банка падает. Проходит несколько недель – число объявлений резко выросло, а потом также резко упало, и больше уровень не поднимался. С апреля 2022 года русские карты, видимо, хакерам не нужны –за рубежом они на них ничего купить не могут. Получается, что для карточного мошенничества остаются только возможности в России.– То есть роста телефонного мошенничества вы не ждете?– А чем вы его обуславливаете? Телефонные мошенники размножатся? У них появятся дети? И дети тоже будут телефонными мошенниками в течение нескольких месяцев? Нет причин, что злоумышленников станет больше. Но уровень вернется к показателям последних месяцев перед февралем.– Какие изменения в легендах и схемах в целом вы заметили?– У телефонных мошенников, как и у компаний, есть показатели эффективной работы, и есть сценарий, по которому они работают. И если один сценарий перестает работать, появляется следующий, чтобы поддержать уровень денег, которые зарабатываются. Сценарий меняется, но драматических изменений он не претерпел: вам все еще звонит либо робот, либо человек, он все еще представляется банком или правоохранителем, и дальше начинаются вариации, они могут быть связаны с тем, что против вас якобы уголовное дело возбуждено и так далее. Помню легенду о том, что Центробанк заморозит все счета граждан для спонсирования специальной военной операции. В любом случае, часто истории сейчас связаны с конфликтом. Но кардинально нового в схемах мошенников нет. Например, когда в 2021 году звонки от "сотрудников службы безопасности банков", к которым выработался иммунитет, сменились обзвонами "правоохранителей", то это изменение было драматическим. Эффективность телефонного мошенничества тогда выросла. Сейчас этого нет, и единственное, чем злоумышленники берут, это массой звонков.– Как вы оцените меры борьбы с мошенниками в России? Например, введенные санкции за подменные номера для операторов связи в России?– Меры борьбы, которые сейчас принимаются, это блокировки. Пошла волна – ее сбивают, отсюда эта гармоника на графике, о которой я рассказывал. При этом уже не стоит вопрос, где искать всех этих мошенников. Будем надеяться, что рано или поздно их привлекут к ответственности. Но что делать прямо сейчас с такими звонками? Блокировать.

https://ria.ru/20220523/nebenzya-1790284917.html

https://ria.ru/20220608/raznoglasiya-1793876346.html

https://ria.ru/20220506/dannye-1787026396.html

https://ria.ru/20220529/obman-1791485042.html

https://ria.ru/20220530/gigiena-1791817516.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

технологии, россия, роскосмос, лаборатория касперского, интервью - авторы, интервью, сергей голованов