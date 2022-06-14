15:40 14.06.2022 (обновлено: 15:47 14.06.2022)
МИД Канады знал, что их сотрудник посетит посольство России, сообщили СМИ
Газета Globe and Mail: в МИД Канады знали, что их сотрудник посетит посольство России
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. В МИД Канады знали о том, что сотрудник министерства посетит мероприятие, приуроченное ко Дню России в посольстве РФ, и выпустили извинение по этому поводу только после вмешательства в дело офиса премьера Канады, пишет газета Globe and Mail со ссылкой на источники.
Ранее посольство РФ в Оттаве сообщило, что на приеме по случаю Дня России были представители общественности и МИД Канады. Глава МИД Канады Мелани Жоли позже назвала неприемлемым присутствие представителей ее ведомства на праздновании Дня России в посольстве РФ. В ответ на это посол РФ в Канаде Олег Степанов назвал проявлением непрофессионализма позицию о недопустимости участия официальных лиц в мероприятиях дипмиссии. По его мнению, посещение праздничных мероприятий - это обычная протокольная практика и проявление уважения.
"Офис министра иностранных дел Мелани Жоли знал, что высокопоставленный сотрудник министерства посетит мероприятие в российском посольстве в Оттаве в прошлую пятницу, и был под давлением офиса премьера, чтобы извиниться", - говорится в сообщении газеты.
По словам источников газеты, министерство было проинформировано о предстоящем посещении мероприятия в российском посольстве его сотрудником, однако представитель министра утверждает, что сама Жоли не знала об этом и узнала только после появившейся информации в СМИ. После вмешательства офиса премьера Джастина Трюдо Жоли и МИД Канады получили распоряжение принести извинение и не посещать другие российские мероприятия до завершения конфликта на Украине, сообщает издание.