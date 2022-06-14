https://ria.ru/20220614/kanada-1795227461.html

МИД Канады знал, что их сотрудник посетит посольство России, сообщили СМИ

МИД Канады знал, что их сотрудник посетит посольство России, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.06.2022

МИД Канады знал, что их сотрудник посетит посольство России, сообщили СМИ

В МИД Канады знали о том, что сотрудник министерства посетит мероприятие, приуроченное ко Дню России в посольстве РФ, и выпустили извинение по этому поводу... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T15:40

2022-06-14T15:40

2022-06-14T15:47

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. В МИД Канады знали о том, что сотрудник министерства посетит мероприятие, приуроченное ко Дню России в посольстве РФ, и выпустили извинение по этому поводу только после вмешательства в дело офиса премьера Канады, пишет газета Globe and Mail со ссылкой на источники.Ранее посольство РФ в Оттаве сообщило, что на приеме по случаю Дня России были представители общественности и МИД Канады. Глава МИД Канады Мелани Жоли позже назвала неприемлемым присутствие представителей ее ведомства на праздновании Дня России в посольстве РФ. В ответ на это посол РФ в Канаде Олег Степанов назвал проявлением непрофессионализма позицию о недопустимости участия официальных лиц в мероприятиях дипмиссии. По его мнению, посещение праздничных мероприятий - это обычная протокольная практика и проявление уважения."Офис министра иностранных дел Мелани Жоли знал, что высокопоставленный сотрудник министерства посетит мероприятие в российском посольстве в Оттаве в прошлую пятницу, и был под давлением офиса премьера, чтобы извиниться", - говорится в сообщении газеты.По словам источников газеты, министерство было проинформировано о предстоящем посещении мероприятия в российском посольстве его сотрудником, однако представитель министра утверждает, что сама Жоли не знала об этом и узнала только после появившейся информации в СМИ. После вмешательства офиса премьера Джастина Трюдо Жоли и МИД Канады получили распоряжение принести извинение и не посещать другие российские мероприятия до завершения конфликта на Украине, сообщает издание.

https://ria.ru/20220613/posolstvo-1794975377.html

https://ria.ru/20220611/ukraina-1794763813.html

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в мире, мелани жоли, олег степанов, россия, канада, оттава