Рейтинг@Mail.ru
Беннет и Драги обсудили Украину, продовольственный кризис и экспорт газа - РИА Новости, 14.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220614/italiya-1795276514.html
Беннет и Драги обсудили Украину, продовольственный кризис и экспорт газа
Беннет и Драги обсудили Украину, продовольственный кризис и экспорт газа - РИА Новости, 14.06.2022
Беннет и Драги обсудили Украину, продовольственный кризис и экспорт газа
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет встретился с премьер-министром Италии Марио Драги, стороны обсудили ситуацию на Украине, продовольственный кризис и... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T18:02
2022-06-14T18:16
в мире
цены на нефть
израиль
европа
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0d/1736900991_0:43:3072:1771_1920x0_80_0_0_f403444b0c3973218c71337173d27774.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июн – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет встретился с премьер-министром Италии Марио Драги, стороны обсудили ситуацию на Украине, продовольственный кризис и возможности экспорта природного газа в Европу через Египет, сообщила канцелярия главы правительства.Встреча прошла в Иерусалиме; два лидера провели встречу с глазу на глаз, а затем состоялась расширенная встреча сторон с участием министра энергетики Карин Эльхарар."Я жду того дня, когда Ливан решит, что он готов извлечь выгоду из природного газа в своей исключительной экономической зоне. Жаль, что руководство Ливана вместо того, чтобы использовать газ на благо своих граждан, занято внутренними и внешними раздорами", - приводит канцелярия слова Беннета.Как сообщает канцелярия, лидеры обсудили "пути укрепления сотрудничества между Израилем и Италией, последствия войны в Украине и способы противостояния глобальному продовольственному кризису", а также "возможное сотрудничество в области энергетики, особенно в свете возможности экспорта природного газа в Европу через Египет"."Одним из основных вопросов, который мы обсуждали и продолжим обсуждать сегодня – это вопрос энергии. В настоящее время Европа остро нуждается в энергии, а у Израиля есть природный газ в нашей исключительной экономической зоне. Это хорошая новость для Израиля, Италии и Европы. Мы обсудили вопросы сотрудничества, необходимого для того, чтобы израильский природный газ мог быть использован в Европе", - сказал Беннет.Кроме того, премьер-министры договорились провести межправительственную встречу (G2G) в Израиле в ближайшее время, впервые за последнее десятилетие.
https://ria.ru/20220614/krizis-1795028405.html
https://ria.ru/20220608/oruzhie-1793874663.html
израиль
европа
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0d/1736900991_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e631baaeca175438640b17879d9a7a52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цены на нефть, израиль, европа, украина
18:02 14.06.2022 (обновлено: 18:16 14.06.2022)
 
Беннет и Драги обсудили Украину, продовольственный кризис и экспорт газа

Беннет и Драги обсудили Украину, продовольственный кризис и экспорт газа через Египет

© AP Photo / Ariel SchalitПремьер-министр Израиля Нафтали Беннет
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© AP Photo / Ariel Schalit
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июн – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет встретился с премьер-министром Италии Марио Драги, стороны обсудили ситуацию на Украине, продовольственный кризис и возможности экспорта природного газа в Европу через Египет, сообщила канцелярия главы правительства.
Встреча прошла в Иерусалиме; два лидера провели встречу с глазу на глаз, а затем состоялась расширенная встреча сторон с участием министра энергетики Карин Эльхарар.
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
08:00
Европа на пороге нового кризиса. Миграционного и не только
"Я жду того дня, когда Ливан решит, что он готов извлечь выгоду из природного газа в своей исключительной экономической зоне. Жаль, что руководство Ливана вместо того, чтобы использовать газ на благо своих граждан, занято внутренними и внешними раздорами", - приводит канцелярия слова Беннета.
Как сообщает канцелярия, лидеры обсудили "пути укрепления сотрудничества между Израилем и Италией, последствия войны в Украине и способы противостояния глобальному продовольственному кризису", а также "возможное сотрудничество в области энергетики, особенно в свете возможности экспорта природного газа в Европу через Египет".
"Одним из основных вопросов, который мы обсуждали и продолжим обсуждать сегодня – это вопрос энергии. В настоящее время Европа остро нуждается в энергии, а у Израиля есть природный газ в нашей исключительной экономической зоне. Это хорошая новость для Израиля, Италии и Европы. Мы обсудили вопросы сотрудничества, необходимого для того, чтобы израильский природный газ мог быть использован в Европе", - сказал Беннет.
Кроме того, премьер-министры договорились провести межправительственную встречу (G2G) в Израиле в ближайшее время, впервые за последнее десятилетие.
Пуск ракеты израильской системы ПРО Железный купол - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
8 июня, 02:28Специальная военная операция на Украине
Украина хочет купить у Израиля "Железный купол"
 
В миреЦены на нефтьИзраильЕвропаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала