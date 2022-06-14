18:02 14.06.2022 (обновлено: 18:16 14.06.2022)
Беннет и Драги обсудили Украину, продовольственный кризис и экспорт газа
Беннет и Драги обсудили Украину, продовольственный кризис и экспорт газа через Египет
© AP Photo / Ariel SchalitПремьер-министр Израиля Нафтали Беннет
© AP Photo / Ariel Schalit
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июн – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет встретился с премьер-министром Италии Марио Драги, стороны обсудили ситуацию на Украине, продовольственный кризис и возможности экспорта природного газа в Европу через Египет, сообщила канцелярия главы правительства.
Встреча прошла в Иерусалиме; два лидера провели встречу с глазу на глаз, а затем состоялась расширенная встреча сторон с участием министра энергетики Карин Эльхарар.
"Я жду того дня, когда Ливан решит, что он готов извлечь выгоду из природного газа в своей исключительной экономической зоне. Жаль, что руководство Ливана вместо того, чтобы использовать газ на благо своих граждан, занято внутренними и внешними раздорами", - приводит канцелярия слова Беннета.
Как сообщает канцелярия, лидеры обсудили "пути укрепления сотрудничества между Израилем и Италией, последствия войны в Украине и способы противостояния глобальному продовольственному кризису", а также "возможное сотрудничество в области энергетики, особенно в свете возможности экспорта природного газа в Европу через Египет".
"Одним из основных вопросов, который мы обсуждали и продолжим обсуждать сегодня – это вопрос энергии. В настоящее время Европа остро нуждается в энергии, а у Израиля есть природный газ в нашей исключительной экономической зоне. Это хорошая новость для Израиля, Италии и Европы. Мы обсудили вопросы сотрудничества, необходимого для того, чтобы израильский природный газ мог быть использован в Европе", - сказал Беннет.
Кроме того, премьер-министры договорились провести межправительственную встречу (G2G) в Израиле в ближайшее время, впервые за последнее десятилетие.