https://ria.ru/20220614/iran-1795304801.html
Президент Туркмении посетит Иран с официальным визитом
Президент Туркмении посетит Иран с официальным визитом - РИА Новости, 14.06.2022
Президент Туркмении посетит Иран с официальным визитом
Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов во вторник вечером отбыл в Иран с официальным визитом, сообщает Туркменское телевидение. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T19:43
2022-06-14T19:43
2022-06-14T19:43
цены на нефть
сердар бердымухамедов
иран
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778211986_0:56:3083:1790_1920x0_80_0_0_a5ec1f35fad80b62528562946f936a80.jpg
АШХАБАД, 14 июн - РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов во вторник вечером отбыл в Иран с официальным визитом, сообщает Туркменское телевидение.ТВ отмечает, что переговоры президента Ирана Эбрахима Раиси и Сердара Бердымухамедова состоятся в среду."Ожидается, что в ходе предстоящих переговоров в верхах будут рассмотрены вопросы дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества, успешно развиваемого последние годы, как в двустороннем, так и многостороннем формате – в рамках международных организаций и региональных структур", - говорится в сообщении.Это второй официальный зарубежный визит президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова. Первый официальный визит глава государства совершил в Российскую Федерацию.
https://ria.ru/20220612/meredov-1794930444.html
https://ria.ru/20220604/turkmeniya-1793195360.html
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778211986_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_59b5b583828f4d7ed5d15930f80a2749.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, сердар бердымухамедов , иран
Президент Туркмении посетит Иран с официальным визитом
Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов посетит Иран с официальным визитом