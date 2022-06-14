https://ria.ru/20220614/iran-1795304801.html

Президент Туркмении посетит Иран с официальным визитом

Президент Туркмении посетит Иран с официальным визитом - РИА Новости, 14.06.2022

Президент Туркмении посетит Иран с официальным визитом

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов во вторник вечером отбыл в Иран с официальным визитом, сообщает Туркменское телевидение. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T19:43

2022-06-14T19:43

2022-06-14T19:43

цены на нефть

сердар бердымухамедов

иран

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АШХАБАД, 14 июн - РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов во вторник вечером отбыл в Иран с официальным визитом, сообщает Туркменское телевидение.ТВ отмечает, что переговоры президента Ирана Эбрахима Раиси и Сердара Бердымухамедова состоятся в среду."Ожидается, что в ходе предстоящих переговоров в верхах будут рассмотрены вопросы дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества, успешно развиваемого последние годы, как в двустороннем, так и многостороннем формате – в рамках международных организаций и региональных структур", - говорится в сообщении.Это второй официальный зарубежный визит президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова. Первый официальный визит глава государства совершил в Российскую Федерацию.

https://ria.ru/20220612/meredov-1794930444.html

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цены на нефть, сердар бердымухамедов , иран