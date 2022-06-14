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Президент Туркмении посетит Иран с официальным визитом - РИА Новости, 14.06.2022
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Президент Туркмении посетит Иран с официальным визитом
Президент Туркмении посетит Иран с официальным визитом - РИА Новости, 14.06.2022
Президент Туркмении посетит Иран с официальным визитом
Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов во вторник вечером отбыл в Иран с официальным визитом, сообщает Туркменское телевидение. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T19:43
2022-06-14T19:43
цены на нефть
сердар бердымухамедов
иран
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АШХАБАД, 14 июн - РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов во вторник вечером отбыл в Иран с официальным визитом, сообщает Туркменское телевидение.ТВ отмечает, что переговоры президента Ирана Эбрахима Раиси и Сердара Бердымухамедова состоятся в среду."Ожидается, что в ходе предстоящих переговоров в верхах будут рассмотрены вопросы дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества, успешно развиваемого последние годы, как в двустороннем, так и многостороннем формате – в рамках международных организаций и региональных структур", - говорится в сообщении.Это второй официальный зарубежный визит президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова. Первый официальный визит глава государства совершил в Российскую Федерацию.
https://ria.ru/20220612/meredov-1794930444.html
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цены на нефть, сердар бердымухамедов , иран
19:43 14.06.2022
 
Президент Туркмении посетит Иран с официальным визитом

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов посетит Иран с официальным визитом

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкСердар Бердымухамедов
Сердар Бердымухамедов - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Сердар Бердымухамедов . Архивное фото
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АШХАБАД, 14 июн - РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов во вторник вечером отбыл в Иран с официальным визитом, сообщает Туркменское телевидение.
ТВ отмечает, что переговоры президента Ирана Эбрахима Раиси и Сердара Бердымухамедова состоятся в среду.
Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
12 июня, 18:28
Глава МИД Туркмении: Россия твердо проводит свой курс на мировой арене
"Ожидается, что в ходе предстоящих переговоров в верхах будут рассмотрены вопросы дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества, успешно развиваемого последние годы, как в двустороннем, так и многостороннем формате – в рамках международных организаций и региональных структур", - говорится в сообщении.
Это второй официальный зарубежный визит президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова. Первый официальный визит глава государства совершил в Российскую Федерацию.
Сердар Бердымухамедов - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
4 июня, 21:05
Бердымухамедов выделил на продбезопасность Туркмении 300 миллионов долларов
 
Цены на нефтьСердар БердымухамедовИран
 
 
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