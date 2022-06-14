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Иностранные инвесторы готовы возобновить работу в России, заявил Песков - РИА Новости, 14.06.2022
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Иностранные инвесторы готовы возобновить работу в России, заявил Песков
Иностранные инвесторы готовы возобновить работу в России, заявил Песков - РИА Новости, 14.06.2022
Иностранные инвесторы готовы возобновить работу в России, заявил Песков
Иностранные инвесторы свернули свою работу под давлением и шантажом, но готовы ее возобновить при первой возможности, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T13:12
2022-06-14T14:27
россия
дмитрий песков
экономика
в мире
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Иностранные инвесторы свернули свою работу под давлением и шантажом, но готовы ее возобновить при первой возможности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам."Мы понимаем, что они все (иностранные компании), конечно, под прицелом недоброжелателей из коллективного Запада, которые, мы неоднократно уже говорили, выкручивают руки, которые угрожают, шантажируют. Но весь этот шантаж не способен свести к нулю заинтересованность упомянутых инвесторов в Российском рынке. Многие компании из стран Запада – я имею в виду страны ЕС, США, Канады – они по-прежнему сохраняют свою заинтересованность в российском рынке. Многие компании говорят, что под давлением – беспрецедентным давлением – они вынуждены сейчас свою деятельность свернуть, но при этом нам они говорят, что при первой возможности они хотели бы вернуться, и это очень важно," - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли Кремль рассматривать отказ от участия в ПМЭФ иностранных инвесторов как отказ от планов работы на российском рынке.
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россия, дмитрий песков, экономика, в мире
13:12 14.06.2022 (обновлено: 14:27 14.06.2022)
 
Иностранные инвесторы готовы возобновить работу в России, заявил Песков

Песков: иностранные инвесторы свернули работу под давлением, но готовы ее возобновить

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Иностранные инвесторы свернули свою работу под давлением и шантажом, но готовы ее возобновить при первой возможности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
"Мы понимаем, что они все (иностранные компании), конечно, под прицелом недоброжелателей из коллективного Запада, которые, мы неоднократно уже говорили, выкручивают руки, которые угрожают, шантажируют. Но весь этот шантаж не способен свести к нулю заинтересованность упомянутых инвесторов в Российском рынке. Многие компании из стран Запада – я имею в виду страны ЕС, США, Канады – они по-прежнему сохраняют свою заинтересованность в российском рынке. Многие компании говорят, что под давлением – беспрецедентным давлением – они вынуждены сейчас свою деятельность свернуть, но при этом нам они говорят, что при первой возможности они хотели бы вернуться, и это очень важно," - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли Кремль рассматривать отказ от участия в ПМЭФ иностранных инвесторов как отказ от планов работы на российском рынке.
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