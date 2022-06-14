09:20 14.06.2022 (обновлено: 09:43 14.06.2022)
В Германии годовая инфляция достигла исторического рекорда в 7,9 процента
Годовая инфляция в Германии в мае достигла исторического рекорда в 7,9 процента
© AP Photo / Matthias SchraderЦены на топливо на автозаправочной станции в Мюнхене, Германия
© AP Photo / Matthias Schrader
Цены на топливо на автозаправочной станции в Мюнхене, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Инфляция в Германии по итогам мая, согласно окончательной оценке, ускорилась до 7,9% в годовом выражении с 7,4% месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе Федерального статистического бюро страны (Destatis).
Таким образом, инфляция стала рекордной за всю историю наблюдений Destatis.
Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX, и предварительной оценкой.
В мае потребительские цены в Германии выросли на 0,9%, что также совпало с предварительной оценкой и прогнозом аналитиков. В апреле рост составил 0,8%.
При этом потребительские цены в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по окончательной оценке, в мае ускорили рост до 8,7% в годовом выражении с 7,8% месяцем ранее. За май цены выросли на 1,1% после 0,7% месяцем ранее. Показатели также совпали с предварительной оценкой и прогнозом аналитиков.
Destatis ежемесячно публикует данные об инфляции с последующим их уточнением.