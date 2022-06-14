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В Германии годовая инфляция достигла исторического рекорда в 7,9 процента - РИА Новости, 14.06.2022
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В Германии годовая инфляция достигла исторического рекорда в 7,9 процента
В Германии годовая инфляция достигла исторического рекорда в 7,9 процента - РИА Новости, 14.06.2022
В Германии годовая инфляция достигла исторического рекорда в 7,9 процента
Инфляция в Германии по итогам мая, согласно окончательной оценке, ускорилась до 7,9% в годовом выражении с 7,4% месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T09:20
2022-06-14T09:43
экономика
destatis
германия
евросоюз
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Инфляция в Германии по итогам мая, согласно окончательной оценке, ускорилась до 7,9% в годовом выражении с 7,4% месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе Федерального статистического бюро страны (Destatis).Таким образом, инфляция стала рекордной за всю историю наблюдений Destatis.Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX, и предварительной оценкой.В мае потребительские цены в Германии выросли на 0,9%, что также совпало с предварительной оценкой и прогнозом аналитиков. В апреле рост составил 0,8%.При этом потребительские цены в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по окончательной оценке, в мае ускорили рост до 8,7% в годовом выражении с 7,8% месяцем ранее. За май цены выросли на 1,1% после 0,7% месяцем ранее. Показатели также совпали с предварительной оценкой и прогнозом аналитиков.Destatis ежемесячно публикует данные об инфляции с последующим их уточнением.
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экономика, destatis, германия, евросоюз
09:20 14.06.2022 (обновлено: 09:43 14.06.2022)
 
В Германии годовая инфляция достигла исторического рекорда в 7,9 процента

Годовая инфляция в Германии в мае достигла исторического рекорда в 7,9 процента

© AP Photo / Matthias SchraderЦены на топливо на автозаправочной станции в Мюнхене, Германия
Цены на топливо на автозаправочной станции в Мюнхене, Германия - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© AP Photo / Matthias Schrader
Цены на топливо на автозаправочной станции в Мюнхене, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Инфляция в Германии по итогам мая, согласно окончательной оценке, ускорилась до 7,9% в годовом выражении с 7,4% месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе Федерального статистического бюро страны (Destatis).
Таким образом, инфляция стала рекордной за всю историю наблюдений Destatis.
Полки в одно из супермаркетов Берлина - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
11 июня, 08:47
Каждый шестой житель Германии питается нерегулярно из-за инфляции
Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX, и предварительной оценкой.
В мае потребительские цены в Германии выросли на 0,9%, что также совпало с предварительной оценкой и прогнозом аналитиков. В апреле рост составил 0,8%.
При этом потребительские цены в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по окончательной оценке, в мае ускорили рост до 8,7% в годовом выражении с 7,8% месяцем ранее. За май цены выросли на 1,1% после 0,7% месяцем ранее. Показатели также совпали с предварительной оценкой и прогнозом аналитиков.
Destatis ежемесячно публикует данные об инфляции с последующим их уточнением.
 
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