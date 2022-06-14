https://ria.ru/20220614/inflyatsiya-1795121427.html

В Германии годовая инфляция достигла исторического рекорда в 7,9 процента

В Германии годовая инфляция достигла исторического рекорда в 7,9 процента - РИА Новости, 14.06.2022

В Германии годовая инфляция достигла исторического рекорда в 7,9 процента

Инфляция в Германии по итогам мая, согласно окончательной оценке, ускорилась до 7,9% в годовом выражении с 7,4% месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T09:20

2022-06-14T09:20

2022-06-14T09:43

экономика

destatis

германия

евросоюз

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Инфляция в Германии по итогам мая, согласно окончательной оценке, ускорилась до 7,9% в годовом выражении с 7,4% месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе Федерального статистического бюро страны (Destatis).Таким образом, инфляция стала рекордной за всю историю наблюдений Destatis.Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX, и предварительной оценкой.В мае потребительские цены в Германии выросли на 0,9%, что также совпало с предварительной оценкой и прогнозом аналитиков. В апреле рост составил 0,8%.При этом потребительские цены в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по окончательной оценке, в мае ускорили рост до 8,7% в годовом выражении с 7,8% месяцем ранее. За май цены выросли на 1,1% после 0,7% месяцем ранее. Показатели также совпали с предварительной оценкой и прогнозом аналитиков.Destatis ежемесячно публикует данные об инфляции с последующим их уточнением.

https://ria.ru/20220611/germaniya-1794717956.html

германия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, destatis, германия, евросоюз