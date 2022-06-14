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Президент Грузии заявила о негативном настрое Брюсселя в отношении страны - РИА Новости, 14.06.2022
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Президент Грузии заявила о негативном настрое Брюсселя в отношении страны
Президент Грузии заявила о негативном настрое Брюсселя в отношении страны - РИА Новости, 14.06.2022
Президент Грузии заявила о негативном настрое Брюсселя в отношении страны
Грузинский президент Саломе Зурабишвили заявила, что в ходе визита в Брюссель она столкнулась с "тяжелой картиной" и "испорченным делом", которое подразумевает, РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T21:45
2022-06-14T21:45
в мире
бидзина иванишвили
грузия
брюссель
украина
европарламент
евросоюз
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ТБИЛИСИ, 14 июн - РИА Новости. Грузинский президент Саломе Зурабишвили заявила, что в ходе визита в Брюссель она столкнулась с "тяжелой картиной" и "испорченным делом", которое подразумевает, что Грузия в "Ассоциированном трио" с Украиной и Молдавией переместилась с передовой позиции на последнее место.Украина, Грузия и Молдавия в прошлом году запустили новый формат сотрудничества с Евросоюзом - "Ассоциированное трио". Президенты трех стран по итогам Международной конференции в Батуми подписали декларацию, еще раз подтвердив свои стремления стать полноправными членами ЕС. Все три страны в текущем году, на фоне ситуации на Украине, подали заявку на получение статуса кандидата в члены Евросоюза. Недавно Европарламент принял резолюцию "Нарушение свободы СМИ и безопасности журналистов в Грузии", в которой критикуется правительство "Грузинской мечты" за ситуацию со свободой прессы. Документ так же призывает ввести санкции против основателя правящей партии Бидзины Иванишвили."В Брюсселе меня встретило то, что можно назвать испорченным делом. Подписанная в прошлом году декларация "Ассоциированного трио", которая была подписана по нашей инициативе, являлась важным этапом. Тогда было ясно, что Грузия удерживала передовую позицию. Испорченное дело подразумевает то, что спустя год Грузия переместилась на последнее место. Это было проявлено по разным направлениям, и первое среди них - это принятие резолюции Европарламента", - заявила Зурабишвили на брифинге, добавив, что в Брюсселе она столкнулась "с довольно тяжелой картиной".Глава государства раскритиковала правящую партию "Грузинская мечта", обвинив ее в бездействии в процессе евроинтеграции. Она подчеркнула, что грузинская сторона "рассердила всех депутатов Европарламента" и "все европейские институты". По словам Зурабишвили, у европейских депутатов возникли вопросы в отношении Грузии, а причиной тому стало также "проявление полностью несоответствующего Грузии отношения к дружеской стране Украине и к ее руководству"."Согласно грузинским традициям, мы знаем, что когда человек и страна воюют, мы должны все терпеть от них и не вступать в какую-то бессмысленную полемику. Кажется, мы забыли и эту традицию. В частности, подход и риторика в отношении санкций также непонятны нашим партнерам и, по крайней мере, части населения. Мы вроде и присоединились к важнейшим финансовым санкциям, но в тоже время говорим, что не делали этого", - добавила президент.
https://ria.ru/20220614/gruziya-1795163888.html
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в мире, бидзина иванишвили, грузия, брюссель, украина, европарламент, евросоюз
21:45 14.06.2022
 
Президент Грузии заявила о негативном настрое Брюсселя в отношении страны

Президент Грузии Зурабишвили заявила о негативном настрое Брюсселя в отношении страны

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили во время встречи с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом в Вене
Президент Грузии Саломе Зурабишвили во время встречи с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом в Вене - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Стрингер
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ТБИЛИСИ, 14 июн - РИА Новости. Грузинский президент Саломе Зурабишвили заявила, что в ходе визита в Брюссель она столкнулась с "тяжелой картиной" и "испорченным делом", которое подразумевает, что Грузия в "Ассоциированном трио" с Украиной и Молдавией переместилась с передовой позиции на последнее место.
Украина, Грузия и Молдавия в прошлом году запустили новый формат сотрудничества с Евросоюзом - "Ассоциированное трио". Президенты трех стран по итогам Международной конференции в Батуми подписали декларацию, еще раз подтвердив свои стремления стать полноправными членами ЕС. Все три страны в текущем году, на фоне ситуации на Украине, подали заявку на получение статуса кандидата в члены Евросоюза. Недавно Европарламент принял резолюцию "Нарушение свободы СМИ и безопасности журналистов в Грузии", в которой критикуется правительство "Грузинской мечты" за ситуацию со свободой прессы. Документ так же призывает ввести санкции против основателя правящей партии Бидзины Иванишвили.
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Брюсселе меня встретило то, что можно назвать испорченным делом. Подписанная в прошлом году декларация "Ассоциированного трио", которая была подписана по нашей инициативе, являлась важным этапом. Тогда было ясно, что Грузия удерживала передовую позицию. Испорченное дело подразумевает то, что спустя год Грузия переместилась на последнее место. Это было проявлено по разным направлениям, и первое среди них - это принятие резолюции Европарламента", - заявила Зурабишвили на брифинге, добавив, что в Брюсселе она столкнулась "с довольно тяжелой картиной".
Глава государства раскритиковала правящую партию "Грузинская мечта", обвинив ее в бездействии в процессе евроинтеграции. Она подчеркнула, что грузинская сторона "рассердила всех депутатов Европарламента" и "все европейские институты". По словам Зурабишвили, у европейских депутатов возникли вопросы в отношении Грузии, а причиной тому стало также "проявление полностью несоответствующего Грузии отношения к дружеской стране Украине и к ее руководству".
"Согласно грузинским традициям, мы знаем, что когда человек и страна воюют, мы должны все терпеть от них и не вступать в какую-то бессмысленную полемику. Кажется, мы забыли и эту традицию. В частности, подход и риторика в отношении санкций также непонятны нашим партнерам и, по крайней мере, части населения. Мы вроде и присоединились к важнейшим финансовым санкциям, но в тоже время говорим, что не делали этого", - добавила президент.
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В миреБидзина ИванишвилиГрузияБрюссельУкраинаЕвропарламентЕвросоюз
 
 
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