https://ria.ru/20220614/gruziya-1795163888.html
Офис Зеленского обвинил Грузию в корысти из-за отказа поддержать санкции
Офис Зеленского обвинил Грузию в корысти из-за отказа поддержать санкции - РИА Новости, 14.06.2022
Офис Зеленского обвинил Грузию в корысти из-за отказа поддержать санкции
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил правительство Грузии в корысти из-за отказа поддержать антироссийские санкции. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T12:19
2022-06-14T12:19
2022-06-14T14:22
специальная военная операция на украине
в мире
россия
грузия
украина
михаил подоляк
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил правительство Грузии в корысти из-за отказа поддержать антироссийские санкции. "Принципы важнее прибыли. Что важно для вас?" — написал он в соцсетях, обращаясь к премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили.Глава грузинского правительства не раз говорил, что республика не присоединится к санкциям, так как они нанесут больше вреда ей самой, а не России. Как показали результаты опроса, проведенного в начале июня компанией GORBI, это решение поддерживают около 70 процентов граждан Грузии. После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220317/sanktsii-1778683789.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, грузия, украина, михаил подоляк, ситуация в днр и лнр
12:19 14.06.2022 (обновлено: 14:22 14.06.2022)
Офис Зеленского обвинил Грузию в корысти из-за отказа поддержать санкции
Советник офиса Зеленского Подоляк обвинил Грузию в корысти из-за отказа поддержать санкции