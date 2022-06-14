https://ria.ru/20220614/grazhdanstvo-1795100426.html

Осужденный в ДНР марокканец имеет украинское гражданство, сообщили СМИ

Осужденный в ДНР марокканец имеет украинское гражданство, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.06.2022

Осужденный в ДНР марокканец имеет украинское гражданство, сообщили СМИ

Осужденный в Донецкой Народной Республике гражданин Марокко Брагин Саадун, воевавший на стороне украинских войск, имеет гражданство Украины, сообщило... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T00:56

2022-06-14T00:56

2022-06-14T00:56

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

киев

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КАИР, 14 июн — РИА Новости. Осужденный в Донецкой Народной Республике гражданин Марокко Брагин Саадун, воевавший на стороне украинских войск, имеет гражданство Украины, сообщило марокканское информационное агентство MAP со ссылкой на источник в посольстве королевства в Киеве.По словам дипломатического источника агентства, Саадун в своем заявлении подтвердил, что "он вступил в ряды украинской армии по собственному желанию"."Он также указал, что имеет украинское гражданство, что является информацией, подтвержденной и его отцом", — сказали MAP в посольстве Марокко в Киеве.Верховный суд ДНР приговорил двух подданных Британии и одного подданного Марокко к высшей мере наказания — смертной казни. По законодательству республики, приговоренных британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Саадуна Брагима расстреляют. Осужденные могут обжаловать решение в течение месяца.

https://ria.ru/20220612/dnr-1794896890.html

марокко

донецкая народная республика

киев

украина

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в мире, марокко, донецкая народная республика, киев, украина