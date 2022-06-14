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Осужденный в ДНР марокканец имеет украинское гражданство, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220614/grazhdanstvo-1795100426.html
Осужденный в ДНР марокканец имеет украинское гражданство, сообщили СМИ
Осужденный в ДНР марокканец имеет украинское гражданство, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.06.2022
Осужденный в ДНР марокканец имеет украинское гражданство, сообщили СМИ
Осужденный в Донецкой Народной Республике гражданин Марокко Брагин Саадун, воевавший на стороне украинских войск, имеет гражданство Украины, сообщило... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T00:56
2022-06-14T00:56
специальная военная операция на украине
в мире
марокко
донецкая народная республика
киев
украина
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КАИР, 14 июн — РИА Новости. Осужденный в Донецкой Народной Республике гражданин Марокко Брагин Саадун, воевавший на стороне украинских войск, имеет гражданство Украины, сообщило марокканское информационное агентство MAP со ссылкой на источник в посольстве королевства в Киеве.По словам дипломатического источника агентства, Саадун в своем заявлении подтвердил, что "он вступил в ряды украинской армии по собственному желанию"."Он также указал, что имеет украинское гражданство, что является информацией, подтвержденной и его отцом", — сказали MAP в посольстве Марокко в Киеве.Верховный суд ДНР приговорил двух подданных Британии и одного подданного Марокко к высшей мере наказания — смертной казни. По законодательству республики, приговоренных британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Саадуна Брагима расстреляют. Осужденные могут обжаловать решение в течение месяца.
https://ria.ru/20220612/dnr-1794896890.html
марокко
донецкая народная республика
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украина
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в мире, марокко, донецкая народная республика, киев, украина
00:56 14.06.2022
 
Осужденный в ДНР марокканец имеет украинское гражданство, сообщили СМИ

MAP: осужденный в ДНР гражданин Марокко Брагин Саадун имеет украинское гражданство

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудники народной милиции ДНР в Донецке
Сотрудники народной милиции ДНР в Донецке - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудники народной милиции ДНР в Донецке. Архивное фото
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КАИР, 14 июн — РИА Новости. Осужденный в Донецкой Народной Республике гражданин Марокко Брагин Саадун, воевавший на стороне украинских войск, имеет гражданство Украины, сообщило марокканское информационное агентство MAP со ссылкой на источник в посольстве королевства в Киеве.
По словам дипломатического источника агентства, Саадун в своем заявлении подтвердил, что "он вступил в ряды украинской армии по собственному желанию".
"Он также указал, что имеет украинское гражданство, что является информацией, подтвержденной и его отцом", — сказали MAP в посольстве Марокко в Киеве.
Верховный суд ДНР приговорил двух подданных Британии и одного подданного Марокко к высшей мере наказания — смертной казни. По законодательству республики, приговоренных британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Саадуна Брагима расстреляют. Осужденные могут обжаловать решение в течение месяца.
Нет никаких предпосылок – Пушилин о возможном обмене зарубежных наемников - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
12 июня, 15:01Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМароккоДонецкая Народная РеспубликаКиевУкраина
 
 
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