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В Москве арестовали женщину по делу о госизмене - РИА Новости, 14.06.2022
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В Москве арестовали женщину по делу о госизмене
В Москве арестовали женщину по делу о госизмене - РИА Новости, 14.06.2022
В Москве арестовали женщину по делу о госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал Завалишину Екатерину Сергеевну по подозрению в государственной измене, заявили РИА Новости в суде. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T16:57
2022-06-14T18:03
происшествия
россия
москва
лефортовский суд г. москвы
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы арестовал Завалишину Екатерину Сергеевну по подозрению в государственной измене, заявили РИА Новости в суде.По полученным данным, задержанной грозит от 12 до 20 лет колонии.Дело маркировано грифом "секретно", поэтому подробности не оглашаются.
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россия
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происшествия, россия, москва, лефортовский суд г. москвы
16:57 14.06.2022 (обновлено: 18:03 14.06.2022)
 
В Москве арестовали женщину по делу о госизмене

Лефортовский суд арестовал москвичку Завалашину по подозрению в государственной измене

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы арестовал Завалишину Екатерину Сергеевну по подозрению в государственной измене, заявили РИА Новости в суде.
По полученным данным, задержанной грозит от 12 до 20 лет колонии.
Дело маркировано грифом "секретно", поэтому подробности не оглашаются.
Наручники - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 11:37
Задержанного за госизмену хабаровчанина арестовали на два месяца
 
ПроисшествияРоссияМоскваЛефортовский суд г. Москвы
 
 
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