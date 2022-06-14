https://ria.ru/20220614/gosizmena-1795252110.html
В Москве арестовали женщину по делу о госизмене
В Москве арестовали женщину по делу о госизмене - РИА Новости, 14.06.2022
В Москве арестовали женщину по делу о госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал Завалишину Екатерину Сергеевну по подозрению в государственной измене, заявили РИА Новости в суде. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T16:57
2022-06-14T16:57
2022-06-14T18:03
происшествия
россия
москва
лефортовский суд г. москвы
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы арестовал Завалишину Екатерину Сергеевну по подозрению в государственной измене, заявили РИА Новости в суде.По полученным данным, задержанной грозит от 12 до 20 лет колонии.Дело маркировано грифом "секретно", поэтому подробности не оглашаются.
https://ria.ru/20220325/arest-1780020997.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, лефортовский суд г. москвы
16:57 14.06.2022 (обновлено: 18:03 14.06.2022)
В Москве арестовали женщину по делу о госизмене
Лефортовский суд арестовал москвичку Завалашину по подозрению в государственной измене