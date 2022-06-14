https://ria.ru/20220614/gosizmena-1795252110.html

В Москве арестовали женщину по делу о госизмене

В Москве арестовали женщину по делу о госизмене - РИА Новости, 14.06.2022

В Москве арестовали женщину по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал Завалишину Екатерину Сергеевну по подозрению в государственной измене, заявили РИА Новости в суде. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T16:57

2022-06-14T16:57

2022-06-14T18:03

происшествия

россия

москва

лефортовский суд г. москвы

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы арестовал Завалишину Екатерину Сергеевну по подозрению в государственной измене, заявили РИА Новости в суде.По полученным данным, задержанной грозит от 12 до 20 лет колонии.Дело маркировано грифом "секретно", поэтому подробности не оглашаются.

https://ria.ru/20220325/arest-1780020997.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, москва, лефортовский суд г. москвы