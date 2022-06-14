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Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за непогоды - РИА Новости, 16.06.2022
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Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за непогоды
Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за непогоды - РИА Новости, 16.06.2022
Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за непогоды
Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-14T18:21
2022-06-16T17:23
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосводосток
москва
комплекс городского хозяйства москвы
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что к устранению возможных временных скоплений воды готовы бригады "Мосводостока"."Под особым контролем – объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства. Просим автомобилистов в непогоду быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, пешеходов – быть внимательнее, не укрываться под деревьями", - дополняется в сообщении.
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мосводосток, москва, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы
18:21 14.06.2022 (обновлено: 17:23 16.06.2022)
 

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за непогоды

© Фото : Официальный сайт Мэра Москвы/Е. Самарина Мосводосток оперативно устранил скопление воды на юге столицы после сообщений в соцсетях
Мосводосток оперативно устранил скопление воды на юге столицы после сообщений в соцсетях - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© Фото : Официальный сайт Мэра Москвы/Е. Самарина
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Городские службы работают в усиленном режиме из-за непогоды. До конца суток в столице ожидаются дождь, гроза, порывы ветра до 17 метров в секунду. В некоторых районах города уже идет сильный дождь, гроза. На круглосуточном дежурстве аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Приняты необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к устранению возможных временных скоплений воды готовы бригады "Мосводостока".
"Под особым контролем – объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства. Просим автомобилистов в непогоду быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, пешеходов – быть внимательнее, не укрываться под деревьями", - дополняется в сообщении.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосводостокМоскваКомплекс городского хозяйства МосквыГородское хозяйство Москвы
 
 
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