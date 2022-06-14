Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за непогоды

"Городские службы работают в усиленном режиме из-за непогоды. До конца суток в столице ожидаются дождь, гроза, порывы ветра до 17 метров в секунду. В некоторых районах города уже идет сильный дождь, гроза. На круглосуточном дежурстве аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Приняты необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов", - говорится в сообщении.