https://ria.ru/20220614/gemotest-1795128490.html

"Гемотест" направит часть выручки на поддержку детских фондов

"Гемотест" направит часть выручки на поддержку детских фондов - РИА Новости, 14.06.2022

"Гемотест" направит часть выручки на поддержку детских фондов

Лаборатория "Гемотест" перечислит 5 рублей с каждого заказа в фонды, которые оказывают помощь тяжелобольным детям и их семьям. Благотворительная акция продлится РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T10:11

2022-06-14T10:11

2022-06-14T10:11

пресс-релизы

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МОСКВА, 14 июн - ООО "Лаборатория Гемотест". Лаборатория "Гемотест" перечислит 5 рублей с каждого заказа в фонды, которые оказывают помощь тяжелобольным детям и их семьям. Благотворительная акция продлится месяц, собранные средства направят на оплату дорогостоящего лечения, покупку лекарственных препаратов, организацию реабилитации и другие меры поддержки.Благотворительная акция проходит в "Гемотесте" с 5 июня по 5 июля 2022 года. Собранные средства компания направит четырем некоммерческим организациям, подопечными которых являются дети с серьезными заболеваниями. Фонд "Подсолнух" поддерживает детей с тяжелыми врожденными нарушениями иммунитета. Детский хоспис "Дом с маяком" специализируется на паллиативной помощи для тяжелобольных детей. Фонд "Искорка" помогает в лечении детей с онкологическими заболеваниями, а первая социальная гостиница "Добрый дом" размещает семьи с онкобольными детьми, которые находятся на лечении в столичных специализированных центрах.Сдавая анализы в "Гемотесте", клиенты заботятся о своем здоровье и одновременно помогают тем, кто оказался лицом к лицу с серьезными заболеваниями. Компания работает во всех регионах России, поэтому акция объединит людей из самых разных уголков страны и позволит каждому оказать финансовую помощь."В нашем Доме 86 семей, жизнь которых перевернулась с болезнью ребенка. Многим родителям пришлось оставить работу, чтобы приехать в столичные медцентры, отдать все свое время, силы, сбережения на лечение детей. Но где и на что здесь жить? За счет пожертвований, в основном личных, мы даем таким семьям жилье, питание, предметы личной гигиены. У нас дети с онкозаболеваниями и их родители находят друг у друга поддержку и силы не сдаваться", — говорит учредитель и генеральный директор фонда "Добрый дом" Юлия Ромейко.Благотворительная акция стала закономерной инициативой для "Гемотеста". Ежемесячно компания бесплатно проводит для подопечных фондов обследования, которые необходимы для контроля лечения и поддержания здоровья. В рамках благотворительной акции представители "Гемотеста" организуют встречи с руководителями фондов, чтобы обсудить реальные потребности и развитие форматов поддержки."Гемотест" ежемесячно предоставляет для подопечных ряда благотворительных фондов диагностику на безвозмездной основе, а теперь направит денежные средства на их нужды. Это будет помощь в масштабах всей страны и при этом личный вклад каждого клиента, кто оформил заказ в Гемотесте в период акции", — говорит руководитель отдела по работе с фондами Лаборатории "Гемотест" Мария Лучанская.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы