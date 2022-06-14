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Прокачку газа по "Северному потоку" остановят на две недели из-за инспекции - РИА Новости, 14.06.2022
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Прокачку газа по "Северному потоку" остановят на две недели из-за инспекции
Прокачку газа по "Северному потоку" остановят на две недели из-за инспекции - РИА Новости, 14.06.2022
Прокачку газа по "Северному потоку" остановят на две недели из-за инспекции
Прокачка газа по трубопроводу "Северный поток" будет приостановлена на срок до двух недель во время плановой инспекции в июле, сообщило во вторник Федеральное... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T16:52
2022-06-14T17:01
экономика
германия
дания
нидерланды
северный поток
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БЕРЛИН, 14 июн - РИА Новости. Прокачка газа по трубопроводу "Северный поток" будет приостановлена на срок до двух недель во время плановой инспекции в июле, сообщило во вторник Федеральное сетевое агентство."В соответствии с планами на 11 июля запланирована ежегодная инспекция "Северного потока 1". Во время инспекции газопровод не сможет прокачивать газ в течение срока до двух недель. Это может также привести к тому, что в этот период в хранилища поступит меньше газа", - говорится в ежедневном докладе ведомства.Ведомство сообщает, что газоснабжение Германии стабильно, газоснабжение "по-прежнему неизменно гарантировано, газ поступает в Германию в привычных объемах". Ведомство при этом отмечает снижение объемов прокачки газа через "Северный поток 1", но связывает это с "рыночной динамикой и поведением закупщиков", а также в связи с приостановкой поставок в Данию и Нидерланды.Уровень заполненности газохранилищ составляет 55,19%, что значительно выше показателей аналогичного периода последних лет.
https://ria.ru/20220614/gaz-1795202942.html
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экономика, германия, дания, нидерланды, северный поток
16:52 14.06.2022 (обновлено: 17:01 14.06.2022)
 
Прокачку газа по "Северному потоку" остановят на две недели из-за инспекции

Прокачку газа по трубопроводу "Северный поток" остановят на две недели из-за инспекции

© Фото : Nord Stream 2/Axel SchmidtПрокладка микротоннеля во время строительства газопровода "Северный поток ‑ 2" около Любмина
Прокладка микротоннеля во время строительства газопровода Северный поток ‑ 2 около Любмина - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© Фото : Nord Stream 2/Axel Schmidt
Прокладка микротоннеля во время строительства газопровода "Северный поток ‑ 2" около Любмина. Архивное фото
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БЕРЛИН, 14 июн - РИА Новости. Прокачка газа по трубопроводу "Северный поток" будет приостановлена на срок до двух недель во время плановой инспекции в июле, сообщило во вторник Федеральное сетевое агентство.
"В соответствии с планами на 11 июля запланирована ежегодная инспекция "Северного потока 1". Во время инспекции газопровод не сможет прокачивать газ в течение срока до двух недель. Это может также привести к тому, что в этот период в хранилища поступит меньше газа", - говорится в ежедневном докладе ведомства.
Береговые объекты газопровода Северный поток - 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
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Ведомство сообщает, что газоснабжение Германии стабильно, газоснабжение "по-прежнему неизменно гарантировано, газ поступает в Германию в привычных объемах". Ведомство при этом отмечает снижение объемов прокачки газа через "Северный поток 1", но связывает это с "рыночной динамикой и поведением закупщиков", а также в связи с приостановкой поставок в Данию и Нидерланды.
Уровень заполненности газохранилищ составляет 55,19%, что значительно выше показателей аналогичного периода последних лет.
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ЭкономикаГерманияДанияНидерландыСеверный поток
 
 
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