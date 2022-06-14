https://ria.ru/20220614/gaz-1795250925.html

Прокачку газа по "Северному потоку" остановят на две недели из-за инспекции

Прокачку газа по "Северному потоку" остановят на две недели из-за инспекции - РИА Новости, 14.06.2022

Прокачку газа по "Северному потоку" остановят на две недели из-за инспекции

Прокачка газа по трубопроводу "Северный поток" будет приостановлена на срок до двух недель во время плановой инспекции в июле, сообщило во вторник Федеральное... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T16:52

2022-06-14T16:52

2022-06-14T17:01

экономика

германия

дания

нидерланды

северный поток

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БЕРЛИН, 14 июн - РИА Новости. Прокачка газа по трубопроводу "Северный поток" будет приостановлена на срок до двух недель во время плановой инспекции в июле, сообщило во вторник Федеральное сетевое агентство."В соответствии с планами на 11 июля запланирована ежегодная инспекция "Северного потока 1". Во время инспекции газопровод не сможет прокачивать газ в течение срока до двух недель. Это может также привести к тому, что в этот период в хранилища поступит меньше газа", - говорится в ежедневном докладе ведомства.Ведомство сообщает, что газоснабжение Германии стабильно, газоснабжение "по-прежнему неизменно гарантировано, газ поступает в Германию в привычных объемах". Ведомство при этом отмечает снижение объемов прокачки газа через "Северный поток 1", но связывает это с "рыночной динамикой и поведением закупщиков", а также в связи с приостановкой поставок в Данию и Нидерланды.Уровень заполненности газохранилищ составляет 55,19%, что значительно выше показателей аналогичного периода последних лет.

https://ria.ru/20220614/gaz-1795202942.html

https://ria.ru/20220613/veterany-1795057009.html

германия

дания

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экономика, германия, дания, нидерланды, северный поток