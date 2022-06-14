https://ria.ru/20220614/gaz-1795202942.html

Цены на газ в Европе растут более чем на десять процентов

Цены на газ в Европе растут более чем на десять процентов - РИА Новости, 14.06.2022

Цены на газ в Европе растут более чем на десять процентов

Цены на газ в Европе после сообщения компании "Газпром" об ограничениях поставок по газопроводу "Северный поток" ранее во вторник оказались близки к отметке в... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T14:16

2022-06-14T14:16

2022-06-14T14:58

экономика

европа

сша

газпром

siemens

северный поток

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Цены на газ в Европе после сообщения компании "Газпром" об ограничениях поставок по газопроводу "Северный поток" ранее во вторник оказались близки к отметке в 1000 долларов за тысячу кубометров, при этом в евро прирост превышал 10%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Торговая сессия открылась с отметки чуть выше 900 долларов (-0,5% к расчетной цене понедельника - 905,5 доллара). В первые часы торгов цены держались в коридоре 900,6-957 доллара (в среднем +2,5%), а затем ускорили темпы роста. Ценовой максимум июльских фьючерсов (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF), достигнутый в 13.58 мск, составил 989,3 доллара (+9,3%). При этом курс евро колеблется к доллару, поэтому динамика котировок в двух валютах может ощутимо отличаться.Ранее во вторник "Газпром" сообщил, что из-за ограничений на компрессорной станции "Портовая" он сможет поставлять газ в "Северный поток" в объеме до 100 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах, так как на ней сейчас могут быть использованы только три газоперекачивающих агрегата (ГПА), в частности из-за задержек в работе немецкой Siemens.В начале марта котировки газа в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара за тысячу кубометров (+146,5%).Но затем котировки перешли к устойчивому снижению и 6 июня впервые за три месяца опустились ниже 900 долларов. Минимальная с конца февраля расчетная цена была зафиксирована в среду - 878,5 доллара за тысячу кубометров.В четверг, 9 июня, наблюдался скачок на 16% на фоне новостей о взрыве на СПГ-заводе в США, цены выросли до 1017,9 доллара, но в тот же день скорректировались почти до 950 долларов, снижались в пятницу и понедельник.

https://ria.ru/20220614/gaz-1795202506.html

https://ria.ru/20220613/turtsiya-1795090311.html

европа

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, европа, сша, газпром, siemens, северный поток, санкции в отношении россии