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Франция и Россия должны сотрудничать для безопасности, заявил внук де Голля - РИА Новости, 14.06.2022
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Франция и Россия должны сотрудничать для безопасности, заявил внук де Голля
Франция и Россия должны сотрудничать для безопасности, заявил внук де Голля - РИА Новости, 14.06.2022
Франция и Россия должны сотрудничать для безопасности, заявил внук де Голля
Франция и Россия должны работать вместе ради объединения и безопасности Европы, в интересах Парижа поддерживать хорошие отношения с Москвой, заявил во вторник... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T17:36
2022-06-14T17:36
в мире
франция
париж
россия
шарль де голль
советская россия
эммануэль макрон
алексей мешков
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ПАРИЖ, 14 июн - РИА Новости. Франция и Россия должны работать вместе ради объединения и безопасности Европы, в интересах Парижа поддерживать хорошие отношения с Москвой, заявил во вторник внук первого президента Пятой Французской республики Шарля де Голля Пьер де Голль."Я пришел сюда, чтобы еще раз громко и ясно заявить, что в интересах Франции поддерживать хорошие отношения с Россией, и сказать, что мы должны работать вместе, чтобы способствовать объединению и безопасности нашего континента, а также балансу и миру во всем мире", - сказал Пьер де Голль на приеме в посольстве РФ по случаю Дня России.По его словам, он хотел бы, чтобы президент Франции Эммануэль Макрон проявил больше воли и мужества вместо того, чтобы страдать от политики, навязываемой США, которые делают его зависимым."В нынешней ужасной и опасной ситуации Франция может и должна сыграть главную роль. Франция и Россия - обе дочери Европы... Позвольте мне процитировать генерала де Голля: "Мы во Франции никогда не считали Россию врагом. Я выступаю за развитие франко-русской дружбы, и я никогда не посылал и не буду посылать оружие людям, которые воевали бы против Советской России", - добавил внук Шарля де Голля.Как отметил посол РФ в Париже Алексей Мешков, России печально видеть, как сейчас Франция вооружает Украину, особенно тяжелым оружием.
https://ria.ru/20220425/frantsiya-1785239088.html
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в мире, франция, париж, россия, шарль де голль, советская россия, эммануэль макрон, алексей мешков
17:36 14.06.2022
 
Франция и Россия должны сотрудничать для безопасности, заявил внук де Голля

Внук Шарля де Голля Пьер: Франция и Россия должны сотрудничать ради безопасности Европы

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГосударственные флаги России и Франции
Государственные флаги России и Франции - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Государственные флаги России и Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 14 июн - РИА Новости. Франция и Россия должны работать вместе ради объединения и безопасности Европы, в интересах Парижа поддерживать хорошие отношения с Москвой, заявил во вторник внук первого президента Пятой Французской республики Шарля де Голля Пьер де Голль.
"Я пришел сюда, чтобы еще раз громко и ясно заявить, что в интересах Франции поддерживать хорошие отношения с Россией, и сказать, что мы должны работать вместе, чтобы способствовать объединению и безопасности нашего континента, а также балансу и миру во всем мире", - сказал Пьер де Голль на приеме в посольстве РФ по случаю Дня России.
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По его словам, он хотел бы, чтобы президент Франции Эммануэль Макрон проявил больше воли и мужества вместо того, чтобы страдать от политики, навязываемой США, которые делают его зависимым.
"В нынешней ужасной и опасной ситуации Франция может и должна сыграть главную роль. Франция и Россия - обе дочери Европы... Позвольте мне процитировать генерала де Голля: "Мы во Франции никогда не считали Россию врагом. Я выступаю за развитие франко-русской дружбы, и я никогда не посылал и не буду посылать оружие людям, которые воевали бы против Советской России", - добавил внук Шарля де Голля.
Как отметил посол РФ в Париже Алексей Мешков, России печально видеть, как сейчас Франция вооружает Украину, особенно тяжелым оружием.
 
В миреФранцияПарижРоссияШарль де ГолльСоветская РоссияЭммануэль МакронАлексей Мешков
 
 
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