https://ria.ru/20220614/frantsiya-1795265706.html

Франция и Россия должны сотрудничать для безопасности, заявил внук де Голля

Франция и Россия должны сотрудничать для безопасности, заявил внук де Голля - РИА Новости, 14.06.2022

Франция и Россия должны сотрудничать для безопасности, заявил внук де Голля

Франция и Россия должны работать вместе ради объединения и безопасности Европы, в интересах Парижа поддерживать хорошие отношения с Москвой, заявил во вторник... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T17:36

2022-06-14T17:36

2022-06-14T17:36

в мире

франция

париж

россия

шарль де голль

советская россия

эммануэль макрон

алексей мешков

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ПАРИЖ, 14 июн - РИА Новости. Франция и Россия должны работать вместе ради объединения и безопасности Европы, в интересах Парижа поддерживать хорошие отношения с Москвой, заявил во вторник внук первого президента Пятой Французской республики Шарля де Голля Пьер де Голль."Я пришел сюда, чтобы еще раз громко и ясно заявить, что в интересах Франции поддерживать хорошие отношения с Россией, и сказать, что мы должны работать вместе, чтобы способствовать объединению и безопасности нашего континента, а также балансу и миру во всем мире", - сказал Пьер де Голль на приеме в посольстве РФ по случаю Дня России.По его словам, он хотел бы, чтобы президент Франции Эммануэль Макрон проявил больше воли и мужества вместо того, чтобы страдать от политики, навязываемой США, которые делают его зависимым."В нынешней ужасной и опасной ситуации Франция может и должна сыграть главную роль. Франция и Россия - обе дочери Европы... Позвольте мне процитировать генерала де Голля: "Мы во Франции никогда не считали Россию врагом. Я выступаю за развитие франко-русской дружбы, и я никогда не посылал и не буду посылать оружие людям, которые воевали бы против Советской России", - добавил внук Шарля де Голля.Как отметил посол РФ в Париже Алексей Мешков, России печально видеть, как сейчас Франция вооружает Украину, особенно тяжелым оружием.

https://ria.ru/20220425/frantsiya-1785239088.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, франция, париж, россия, шарль де голль, советская россия, эммануэль макрон, алексей мешков