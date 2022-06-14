Франция и Россия должны сотрудничать для безопасности, заявил внук де Голля
Внук Шарля де Голля Пьер: Франция и Россия должны сотрудничать ради безопасности Европы
Государственные флаги России и Франции. Архивное фото
ПАРИЖ, 14 июн - РИА Новости. Франция и Россия должны работать вместе ради объединения и безопасности Европы, в интересах Парижа поддерживать хорошие отношения с Москвой, заявил во вторник внук первого президента Пятой Французской республики Шарля де Голля Пьер де Голль.
"Я пришел сюда, чтобы еще раз громко и ясно заявить, что в интересах Франции поддерживать хорошие отношения с Россией, и сказать, что мы должны работать вместе, чтобы способствовать объединению и безопасности нашего континента, а также балансу и миру во всем мире", - сказал Пьер де Голль на приеме в посольстве РФ по случаю Дня России.
По его словам, он хотел бы, чтобы президент Франции Эммануэль Макрон проявил больше воли и мужества вместо того, чтобы страдать от политики, навязываемой США, которые делают его зависимым.
"В нынешней ужасной и опасной ситуации Франция может и должна сыграть главную роль. Франция и Россия - обе дочери Европы... Позвольте мне процитировать генерала де Голля: "Мы во Франции никогда не считали Россию врагом. Я выступаю за развитие франко-русской дружбы, и я никогда не посылал и не буду посылать оружие людям, которые воевали бы против Советской России", - добавил внук Шарля де Голля.
Как отметил посол РФ в Париже Алексей Мешков, России печально видеть, как сейчас Франция вооружает Украину, особенно тяжелым оружием.