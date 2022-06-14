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Объем торговых обменов между Россией и Францией беспрецедентно сократился - РИА Новости, 14.06.2022
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Объем торговых обменов между Россией и Францией беспрецедентно сократился
Объем торговых обменов между Россией и Францией беспрецедентно сократился - РИА Новости, 14.06.2022
Объем торговых обменов между Россией и Францией беспрецедентно сократился
Между Россией и Францией беспрецедентно сократился объём торговых обменов после введения ЕС санкций, заявил во вторник посол РФ в Париже Алексей Мешков. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T14:53
2022-06-14T14:57
цены на нефть
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ПАРИЖ, 14 июн - РИА Новости. Между Россией и Францией беспрецедентно сократился объём торговых обменов после введения ЕС санкций, заявил во вторник посол РФ в Париже Алексей Мешков."Серьёзный ущерб российско-французским отношениям нанесли принятые в ЕС решения об ограничении связей с Россией. Беспрецедентно сократился объём торговых обменов (между РФ и Францией). Французский бизнес вынужден уходить из России, оставляя там выгодные и перспективные проекты", - сказал Мешков на приеме в посольстве по случаю Дня России.По его словам, все это приводит к разрушению самой ткани двусторонних отношений, которые создавались годами.Ранее Европейский союз опубликовал в официальном журнале шестой пакет санкций против России. Он предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. Также шестой пакет европейских санкции предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220614/krizis-1795028405.html
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цены на нефть, владимир путин, россия, франция, сша, евросоюз, swift
14:53 14.06.2022 (обновлено: 14:57 14.06.2022)
 
Объем торговых обменов между Россией и Францией беспрецедентно сократился

Посол Мешков: объем торговых обменов между Россией и Францией беспрецедентно сократился

© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации во Франции Алексей Мешков
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации во Франции Алексей Мешков - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации во Франции Алексей Мешков . Архивное фото
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ПАРИЖ, 14 июн - РИА Новости. Между Россией и Францией беспрецедентно сократился объём торговых обменов после введения ЕС санкций, заявил во вторник посол РФ в Париже Алексей Мешков.
"Серьёзный ущерб российско-французским отношениям нанесли принятые в ЕС решения об ограничении связей с Россией. Беспрецедентно сократился объём торговых обменов (между РФ и Францией). Французский бизнес вынужден уходить из России, оставляя там выгодные и перспективные проекты", - сказал Мешков на приеме в посольстве по случаю Дня России.
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По его словам, все это приводит к разрушению самой ткани двусторонних отношений, которые создавались годами.
Ранее Европейский союз опубликовал в официальном журнале шестой пакет санкций против России. Он предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. Также шестой пакет европейских санкции предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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Цены на нефтьВладимир ПутинРоссияФранцияСШАЕвросоюзSWIFT
 
 
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