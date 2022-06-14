https://ria.ru/20220614/frantsiya-1795215108.html

Объем торговых обменов между Россией и Францией беспрецедентно сократился

Объем торговых обменов между Россией и Францией беспрецедентно сократился - РИА Новости, 14.06.2022

Объем торговых обменов между Россией и Францией беспрецедентно сократился

Между Россией и Францией беспрецедентно сократился объём торговых обменов после введения ЕС санкций, заявил во вторник посол РФ в Париже Алексей Мешков. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T14:53

2022-06-14T14:53

2022-06-14T14:57

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ПАРИЖ, 14 июн - РИА Новости. Между Россией и Францией беспрецедентно сократился объём торговых обменов после введения ЕС санкций, заявил во вторник посол РФ в Париже Алексей Мешков."Серьёзный ущерб российско-французским отношениям нанесли принятые в ЕС решения об ограничении связей с Россией. Беспрецедентно сократился объём торговых обменов (между РФ и Францией). Французский бизнес вынужден уходить из России, оставляя там выгодные и перспективные проекты", - сказал Мешков на приеме в посольстве по случаю Дня России.По его словам, все это приводит к разрушению самой ткани двусторонних отношений, которые создавались годами.Ранее Европейский союз опубликовал в официальном журнале шестой пакет санкций против России. Он предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. Также шестой пакет европейских санкции предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220614/krizis-1795028405.html

https://ria.ru/20220611/frantsiya-1794682947.html

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