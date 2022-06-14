https://ria.ru/20220614/forum-1795207616.html

Второй Всероссийский форум Legal-GR Force 2022 пройдет 15 июля в Москве

Второй Всероссийский форум Legal-GR Force 2022 пройдет 15 июля в Москве - РИА Новости, 14.06.2022

Второй Всероссийский форум Legal-GR Force 2022 пройдет 15 июля в Москве

GR-клуб "GR Business Union" приглашает принять участие во Втором Всероссийском форуме Legal-GR Force 2022. Ключевыми темами форума в этом году будут санкционная РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T14:32

2022-06-14T14:32

2022-06-14T14:32

пресс-релизы

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МОСКВА, 14 июн — Gr-клуб "GR Business Union". GR-клуб "GR Business Union" приглашает принять участие во Втором Всероссийском форуме Legal-GR Force 2022. Ключевыми темами форума в этом году будут санкционная повестка и поддержка бизнеса в период экономического кризиса. Мы обсудим эффективность принятых правительством мер, последствия законодательных изменений, а также новые стратегии коммуникаций бизнеса с органами власти в текущих реалиях.Спикерами форума выступят: директор по взаимодействию с органами власти ПАО "Уралкалий" Олег Калинский; заместитель генерального директора по взаимодействию с органами госвласти Aliexpress Russia Сергей Лебедев; директор по связям с органами государственной власти ЕВРАЗ Мария Дронова; вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров Павел Долгов; старший директор по работе с органами власти Пивоваренной компании "Балтика" Ирина Федорова. С остальными спикерами и подробной программой можно ознакомиться на официальном сайте.Мероприятие будет интересно руководителям GR, CSR, IR, отделам развития крупных российских и международных компаний, НКО, отраслевым ассоциациям и союзам.Дата и время проведения: 15 июля 2022 года, 10:00-18:00, (16+)Место проведения: Отель Mercure, Павелецкая, Москва, ул. Бахрушина, 11/48, с.2По всем вопросам обращайтесь: 8 (499) 841-68-52, info@grbusinessunion.comПартнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы