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Второй Всероссийский форум Legal-GR Force 2022 пройдет 15 июля в Москве - РИА Новости, 14.06.2022
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Второй Всероссийский форум Legal-GR Force 2022 пройдет 15 июля в Москве
Второй Всероссийский форум Legal-GR Force 2022 пройдет 15 июля в Москве - РИА Новости, 14.06.2022
Второй Всероссийский форум Legal-GR Force 2022 пройдет 15 июля в Москве
GR-клуб "GR Business Union" приглашает принять участие во Втором Всероссийском форуме Legal-GR Force 2022. Ключевыми темами форума в этом году будут санкционная РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T14:32
2022-06-14T14:32
пресс-релизы
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МОСКВА, 14 июн — Gr-клуб "GR Business Union". GR-клуб "GR Business Union" приглашает принять участие во Втором Всероссийском форуме Legal-GR Force 2022. Ключевыми темами форума в этом году будут санкционная повестка и поддержка бизнеса в период экономического кризиса. Мы обсудим эффективность принятых правительством мер, последствия законодательных изменений, а также новые стратегии коммуникаций бизнеса с органами власти в текущих реалиях.Спикерами форума выступят: директор по взаимодействию с органами власти ПАО "Уралкалий" Олег Калинский; заместитель генерального директора по взаимодействию с органами госвласти Aliexpress Russia Сергей Лебедев; директор по связям с органами государственной власти ЕВРАЗ Мария Дронова; вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров Павел Долгов; старший директор по работе с органами власти Пивоваренной компании "Балтика" Ирина Федорова. С остальными спикерами и подробной программой можно ознакомиться на официальном сайте.Мероприятие будет интересно руководителям GR, CSR, IR, отделам развития крупных российских и международных компаний, НКО, отраслевым ассоциациям и союзам.Дата и время проведения: 15 июля 2022 года, 10:00-18:00, (16+)Место проведения: Отель Mercure, Павелецкая, Москва, ул. Бахрушина, 11/48, с.2По всем вопросам обращайтесь: 8 (499) 841-68-52, info@grbusinessunion.comПартнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
14:32 14.06.2022

Второй Всероссийский форум Legal-GR Force 2022 пройдет 15 июля в Москве

© Depositphotos / zurijetaБизнесмены во время конференции
Бизнесмены во время конференции - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© Depositphotos / zurijeta
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн — Gr-клуб "GR Business Union". GR-клуб "GR Business Union" приглашает принять участие во Втором Всероссийском форуме Legal-GR Force 2022. Ключевыми темами форума в этом году будут санкционная повестка и поддержка бизнеса в период экономического кризиса. Мы обсудим эффективность принятых правительством мер, последствия законодательных изменений, а также новые стратегии коммуникаций бизнеса с органами власти в текущих реалиях.
Спикерами форума выступят: директор по взаимодействию с органами власти ПАО "Уралкалий" Олег Калинский; заместитель генерального директора по взаимодействию с органами госвласти Aliexpress Russia Сергей Лебедев; директор по связям с органами государственной власти ЕВРАЗ Мария Дронова; вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров Павел Долгов; старший директор по работе с органами власти Пивоваренной компании "Балтика" Ирина Федорова. С остальными спикерами и подробной программой можно ознакомиться на официальном сайте.
Мероприятие будет интересно руководителям GR, CSR, IR, отделам развития крупных российских и международных компаний, НКО, отраслевым ассоциациям и союзам.
Дата и время проведения: 15 июля 2022 года, 10:00-18:00, (16+)
Место проведения: Отель Mercure, Павелецкая, Москва, ул. Бахрушина, 11/48, с.2
По всем вопросам обращайтесь: 8 (499) 841-68-52, info@grbusinessunion.com
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
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