https://ria.ru/20220614/fond-1795165448.html

Егоров предложил создать на Тамбовщине фонд помощи участникам спецоперации

Егоров предложил создать на Тамбовщине фонд помощи участникам спецоперации - РИА Новости, 14.06.2022

Егоров предложил создать на Тамбовщине фонд помощи участникам спецоперации

Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров выступил с инициативой создать в регионе фонд помощи участникам специальной операции на Украине,... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T12:26

2022-06-14T12:26

2022-06-14T12:26

тамбовская область

максим егоров

донбасс

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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров выступил с инициативой создать в регионе фонд помощи участникам специальной операции на Украине, сообщает пресс-служба обладминистрации.Фонд будет носить название "Тамбовский колхозник" - в честь одноименной танковой колонны, средства на которую собрали аграрии Тамбовщины во время Великой Отечественной войны."Во время Великой Отечественной войны жители области объединились, чтобы помочь нашей стране в борьбе с фашизмом. На собранные ими средства была сформирована танковая колонна и передана в войска. Благодаря тамбовскому почину, на фронт отправились почти 300 танков. Вот и сегодня неравнодушные тамбовчане готовы сделать все ради Победы нашей страны над новыми проявлениями нацизма", — приводятся в сообщении слова Егорова.В пресс-службе напомнили, что Тамбовская область активно помогает жителям Донбасса. Первую партию гуманитарных грузов была отправили в ДНР и ЛНР 22 февраля. В марте регион собрал еще 20 тонн, в мае – более 35 тонн гуманитарной помощи для Донбасса.

https://ria.ru/20220527/khab-1791272705.html

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

максим егоров, донбасс