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Егоров предложил создать на Тамбовщине фонд помощи участникам спецоперации - РИА Новости, 14.06.2022
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Тамбовская область
https://ria.ru/20220614/fond-1795165448.html
Егоров предложил создать на Тамбовщине фонд помощи участникам спецоперации
Егоров предложил создать на Тамбовщине фонд помощи участникам спецоперации - РИА Новости, 14.06.2022
Егоров предложил создать на Тамбовщине фонд помощи участникам спецоперации
Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров выступил с инициативой создать в регионе фонд помощи участникам специальной операции на Украине,... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T12:26
2022-06-14T12:26
тамбовская область
максим егоров
донбасс
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров выступил с инициативой создать в регионе фонд помощи участникам специальной операции на Украине, сообщает пресс-служба обладминистрации.Фонд будет носить название "Тамбовский колхозник" - в честь одноименной танковой колонны, средства на которую собрали аграрии Тамбовщины во время Великой Отечественной войны."Во время Великой Отечественной войны жители области объединились, чтобы помочь нашей стране в борьбе с фашизмом. На собранные ими средства была сформирована танковая колонна и передана в войска. Благодаря тамбовскому почину, на фронт отправились почти 300 танков. Вот и сегодня неравнодушные тамбовчане готовы сделать все ради Победы нашей страны над новыми проявлениями нацизма", — приводятся в сообщении слова Егорова.В пресс-службе напомнили, что Тамбовская область активно помогает жителям Донбасса. Первую партию гуманитарных грузов была отправили в ДНР и ЛНР 22 февраля. В марте регион собрал еще 20 тонн, в мае – более 35 тонн гуманитарной помощи для Донбасса.
https://ria.ru/20220527/khab-1791272705.html
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максим егоров, донбасс
12:26 14.06.2022
 

Егоров предложил создать на Тамбовщине фонд помощи участникам спецоперации

© Фото : пресс-служба администрации Тамбовской областиВрио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров
Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© Фото : пресс-служба администрации Тамбовской области
Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров выступил с инициативой создать в регионе фонд помощи участникам специальной операции на Украине, сообщает пресс-служба обладминистрации.
Фонд будет носить название "Тамбовский колхозник" - в честь одноименной танковой колонны, средства на которую собрали аграрии Тамбовщины во время Великой Отечественной войны.
Председатель РКК Павел Савчук, глава Тамбовской области Максим Егоров и руководитель регионального отделения организации в Тамбовской области Надежда Леонова во время подписания соглашения - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
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"Во время Великой Отечественной войны жители области объединились, чтобы помочь нашей стране в борьбе с фашизмом. На собранные ими средства была сформирована танковая колонна и передана в войска. Благодаря тамбовскому почину, на фронт отправились почти 300 танков. Вот и сегодня неравнодушные тамбовчане готовы сделать все ради Победы нашей страны над новыми проявлениями нацизма", — приводятся в сообщении слова Егорова.
В пресс-службе напомнили, что Тамбовская область активно помогает жителям Донбасса. Первую партию гуманитарных грузов была отправили в ДНР и ЛНР 22 февраля. В марте регион собрал еще 20 тонн, в мае – более 35 тонн гуманитарной помощи для Донбасса.
 
Тамбовская областьМаксим ЕгоровДонбасс
 
 
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