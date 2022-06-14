https://ria.ru/20220614/fond-1795165448.html
Егоров предложил создать на Тамбовщине фонд помощи участникам спецоперации
Егоров предложил создать на Тамбовщине фонд помощи участникам спецоперации - РИА Новости, 14.06.2022
Егоров предложил создать на Тамбовщине фонд помощи участникам спецоперации
Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров выступил с инициативой создать в регионе фонд помощи участникам специальной операции на Украине,... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T12:26
2022-06-14T12:26
2022-06-14T12:26
тамбовская область
максим егоров
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754147138_0:31:1242:730_1920x0_80_0_0_acb4eda592b06ebfa885fd7daa631fa9.png
МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров выступил с инициативой создать в регионе фонд помощи участникам специальной операции на Украине, сообщает пресс-служба обладминистрации.Фонд будет носить название "Тамбовский колхозник" - в честь одноименной танковой колонны, средства на которую собрали аграрии Тамбовщины во время Великой Отечественной войны."Во время Великой Отечественной войны жители области объединились, чтобы помочь нашей стране в борьбе с фашизмом. На собранные ими средства была сформирована танковая колонна и передана в войска. Благодаря тамбовскому почину, на фронт отправились почти 300 танков. Вот и сегодня неравнодушные тамбовчане готовы сделать все ради Победы нашей страны над новыми проявлениями нацизма", — приводятся в сообщении слова Егорова.В пресс-службе напомнили, что Тамбовская область активно помогает жителям Донбасса. Первую партию гуманитарных грузов была отправили в ДНР и ЛНР 22 февраля. В марте регион собрал еще 20 тонн, в мае – более 35 тонн гуманитарной помощи для Донбасса.
https://ria.ru/20220527/khab-1791272705.html
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754147138_0:0:1104:828_1920x0_80_0_0_b1664e2bbc2058eec992aba58712234e.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
максим егоров, донбасс
МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров выступил с инициативой создать в регионе фонд помощи участникам специальной операции на Украине, сообщает пресс-служба обладминистрации.
Фонд будет носить название "Тамбовский колхозник" - в честь одноименной танковой колонны, средства на которую собрали аграрии Тамбовщины во время Великой Отечественной войны.
"Во время Великой Отечественной войны жители области объединились, чтобы помочь нашей стране в борьбе с фашизмом. На собранные ими средства была сформирована танковая колонна и передана в войска. Благодаря тамбовскому почину, на фронт отправились почти 300 танков. Вот и сегодня неравнодушные тамбовчане готовы сделать все ради Победы нашей страны над новыми проявлениями нацизма", — приводятся в сообщении слова Егорова.
В пресс-службе напомнили, что Тамбовская область
активно помогает жителям Донбасса
. Первую партию гуманитарных грузов была отправили в ДНР
и ЛНР
22 февраля. В марте регион собрал еще 20 тонн, в мае – более 35 тонн гуманитарной помощи для Донбасса.