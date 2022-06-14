В Финляндии заявили, что процесс вступления в НАТО может застыть на месте
Премьер-министр Финляндии Марин: процесс вступления в НАТО может застыть на месте
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Финляндии Санна Марин на саммите ЕС в Брюсселе
Премьер-министр Финляндии Санна Марин на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО может "застыть на месте", если соглашение с Турцией не будет достигнуто до саммита альянса в Мадриде, заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин на пресс-конференции в Стокгольме.
"Я думаю, что на данном этапе очень важно двигаться вперед. Если мы не решим эти вопросы до Мадрида, существует риск того, что процесс застынет на месте... Мы не знаем насколько, но он может застыть на некоторое время",- цитирует Марин агентство Франс Пресс.
"Конечно, мы очень серьезно относимся ко всем вопросам и ведем переговоры, но я также считаю, что Турция тоже несет ответственность за то, чтобы попытаться найти решения на данном этапе", - добавила Марин.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
Москва не раз отмечала, что альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Вместе с тем он не считает вступление Швеции и Финляндии в эту организацию экзистенциальной угрозой для России. Сам Владимир Путин отметил, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Хельсинки был бы ошибочным, так как никаких угроз для Финляндии не существует.
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