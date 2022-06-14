https://ria.ru/20220614/film-1795169387.html

Стало известно, под каким названием выйдет сиквел "Достать ножи"

Стало известно, под каким названием выйдет сиквел "Достать ножи" - РИА Новости, 14.06.2022

Стало известно, под каким названием выйдет сиквел "Достать ножи"

Режиссер Райан Джонсон заявил, что сиквел детектива "Достать ножи" выйдет под названием "Glass Onion: A Knives Out Mystery", сообщает NME. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T13:33

2022-06-14T13:33

2022-06-14T13:48

культура

новости культуры

кино и сериалы

дэниел крейг

агата кристи (агата маллоуэн)

детектив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156149/00/1561490003_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c37ab68601dc4f4474e327db8b0f3e71.jpg

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Режиссер Райан Джонсон заявил, что сиквел детектива "Достать ножи" выйдет под названием "Glass Onion: A Knives Out Mystery", сообщает NME.Об этом он рассказал в переписке в социальной сети Twitter, когда объяснял, как романы Агаты Кристи повлияли на его подход к работе над продолжением фильма. Он признался: ему нравится, что писательница никогда не топталась на месте в творческом плане. "Мне кажется, это заблуждение — считать, что в ее книгах воспроизводится одна и та же формула. (...) Она расширяла жанр концептуально. Под видом детектива писала шпионские триллеры, прото-слэшеры, истории про охоту на серийных убийц, готические новеллы, проводила исследование характеров и отправляла читателя в роскошные путешествия", — делится размышлениями Джонсон. Он утверждает, что подражал автору в работе над первой частью: пытался сделать так, чтобы каждый фильм из серии был похож на новое произведение с собственным тоном, амбициями, причиной существования. Кинолента вышла в 2019 году и была номинирована на "Оскар" за лучший оригинальный сценарий. Главную роль исполнил звезда "бондианы" Дэниел Крейг. Он сыграл частного сыщика Бенуа Блана, расследующего таинственную смерть известного писателя.Планируется, что сиквел "Достать ножи" выйдет в конце 2022 года.

https://ria.ru/20220609/series-1794279979.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, дэниел крейг, агата кристи (агата маллоуэн), детектив