https://ria.ru/20220614/festival-1795294821.html

Фестиваль-пристройство собак и кошек пройдет в "Бутово Молл" в Москве

Фестиваль-пристройство собак и кошек пройдет в "Бутово Молл" в Москве - РИА Новости, 14.06.2022

Фестиваль-пристройство собак и кошек пройдет в "Бутово Молл" в Москве

В московском ТРЦ "Бутово Молл" 26 июня пройдет фестиваль по пристройству животных из приютов, его проведет благотворительный фонд "Собаки, которые любят". РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T19:06

2022-06-14T19:06

2022-06-14T19:07

москва

благотворительность

животные

бездомные животные

домашние животные

собаки

кошки

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. В московском ТРЦ "Бутово Молл" 26 июня пройдет фестиваль по пристройству животных из приютов, его проведет благотворительный фонд "Собаки, которые любят". На мероприятии своих хозяев будут ждать собаки и кошки, которые ищут дом. Забрать понравившегося питомца можно после предъявления паспорта и заключения договора об ответственном содержании. Все новые владельцы получат подарки от организаторов.В программе фестиваля заявлены лекции специалистов по зоопсихологии и ветеринарии, мастер-классы, благотворительный маркет, аквагрим и розыгрыш подарков. На территории ТРЦ будет организован пункт сбора помощи для животных из приютов, куда можно принести корма, лекарства, игрушки и другие гостинцы.Фестиваль пройдет 26 июня с 12:00 до 17:00 в ТРЦ "Бутово Молл" по адресу: Москва, Чечёрский проезд, 51.Все подробности о событии и его программе можно найти на официальных ресурсах Благотворительного фонда "Собаки, которые любят".

https://ria.ru/20220311/zhivotnye-1777645900.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, благотворительность, животные, бездомные животные, домашние животные, собаки, кошки