Рейтинг@Mail.ru
Фестиваль-пристройство собак и кошек пройдет в "Бутово Молл" в Москве - РИА Новости, 14.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220614/festival-1795294821.html
Фестиваль-пристройство собак и кошек пройдет в "Бутово Молл" в Москве
Фестиваль-пристройство собак и кошек пройдет в "Бутово Молл" в Москве - РИА Новости, 14.06.2022
Фестиваль-пристройство собак и кошек пройдет в "Бутово Молл" в Москве
В московском ТРЦ "Бутово Молл" 26 июня пройдет фестиваль по пристройству животных из приютов, его проведет благотворительный фонд "Собаки, которые любят". РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T19:06
2022-06-14T19:07
москва
благотворительность
животные
бездомные животные
домашние животные
собаки
кошки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795291029_0:56:2827:1646_1920x0_80_0_0_17567d788ffd4e4be2d750d513e8580a.jpg
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. В московском ТРЦ "Бутово Молл" 26 июня пройдет фестиваль по пристройству животных из приютов, его проведет благотворительный фонд "Собаки, которые любят". На мероприятии своих хозяев будут ждать собаки и кошки, которые ищут дом. Забрать понравившегося питомца можно после предъявления паспорта и заключения договора об ответственном содержании. Все новые владельцы получат подарки от организаторов.В программе фестиваля заявлены лекции специалистов по зоопсихологии и ветеринарии, мастер-классы, благотворительный маркет, аквагрим и розыгрыш подарков. На территории ТРЦ будет организован пункт сбора помощи для животных из приютов, куда можно принести корма, лекарства, игрушки и другие гостинцы.Фестиваль пройдет 26 июня с 12:00 до 17:00 в ТРЦ "Бутово Молл" по адресу: Москва, Чечёрский проезд, 51.Все подробности о событии и его программе можно найти на официальных ресурсах Благотворительного фонда "Собаки, которые любят".
https://ria.ru/20220311/zhivotnye-1777645900.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795291029_98:0:2827:2047_1920x0_80_0_0_04b2db07be3d4850e89a7c839f6199dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, благотворительность, животные, бездомные животные, домашние животные, собаки, кошки
19:06 14.06.2022 (обновлено: 19:07 14.06.2022)
 

Фестиваль-пристройство собак и кошек пройдет в "Бутово Молл" в Москве

© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"Фонд "Собаки, которые любят" и ТРЦ "Бутово Молл" проведут Фестиваль по пристройству животных из приютов
Фонд Собаки, которые любят и ТРЦ Бутово Молл проведут Фестиваль по пристройству животных из приютов - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. В московском ТРЦ "Бутово Молл" 26 июня пройдет фестиваль по пристройству животных из приютов, его проведет благотворительный фонд "Собаки, которые любят".
На мероприятии своих хозяев будут ждать собаки и кошки, которые ищут дом. Забрать понравившегося питомца можно после предъявления паспорта и заключения договора об ответственном содержании. Все новые владельцы получат подарки от организаторов.
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"Фонд "Собаки, которые любят" и ТРЦ "Бутово Молл" проведут Фестиваль по пристройству животных из приютов
Фонд Собаки, которые любят и ТРЦ Бутово Молл проведут Фестиваль по пристройству животных из приютов
1 из 7
Фонд "Собаки, которые любят" и ТРЦ "Бутово Молл" проведут Фестиваль по пристройству животных из приютов
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"Фонд "Собаки, которые любят" и ТРЦ "Бутово Молл" проведут Фестиваль по пристройству животных из приютов
Фонд Собаки, которые любят и ТРЦ Бутово Молл проведут Фестиваль по пристройству животных из приютов
2 из 7
Фонд "Собаки, которые любят" и ТРЦ "Бутово Молл" проведут Фестиваль по пристройству животных из приютов
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"Фонд "Собаки, которые любят" и ТРЦ "Бутово Молл" проведут Фестиваль по пристройству животных из приютов
Фонд Собаки, которые любят и ТРЦ Бутово Молл проведут Фестиваль по пристройству животных из приютов
3 из 7
Фонд "Собаки, которые любят" и ТРЦ "Бутово Молл" проведут Фестиваль по пристройству животных из приютов
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"Фонд "Собаки, которые любят" и ТРЦ "Бутово Молл" проведут Фестиваль по пристройству животных из приютов
Фонд Собаки, которые любят и ТРЦ Бутово Молл проведут Фестиваль по пристройству животных из приютов
4 из 7
Фонд "Собаки, которые любят" и ТРЦ "Бутово Молл" проведут Фестиваль по пристройству животных из приютов
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"Фонд "Собаки, которые любят" и ТРЦ "Бутово Молл" проведут Фестиваль по пристройству животных из приютов
Фонд Собаки, которые любят и ТРЦ Бутово Молл проведут Фестиваль по пристройству животных из приютов
5 из 7
Фонд "Собаки, которые любят" и ТРЦ "Бутово Молл" проведут Фестиваль по пристройству животных из приютов
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"Фонд "Собаки, которые любят" и ТРЦ "Бутово Молл" проведут Фестиваль по пристройству животных из приютов
Фонд Собаки, которые любят и ТРЦ Бутово Молл проведут Фестиваль по пристройству животных из приютов
6 из 7
Фонд "Собаки, которые любят" и ТРЦ "Бутово Молл" проведут Фестиваль по пристройству животных из приютов
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"Фонд "Собаки, которые любят" и ТРЦ "Бутово Молл" проведут Фестиваль по пристройству животных из приютов
Фонд Собаки, которые любят и ТРЦ Бутово Молл проведут Фестиваль по пристройству животных из приютов
7 из 7
Фонд "Собаки, которые любят" и ТРЦ "Бутово Молл" проведут Фестиваль по пристройству животных из приютов
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"
1 из 7
Фонд "Собаки, которые любят" и ТРЦ "Бутово Молл" проведут Фестиваль по пристройству животных из приютов
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"
2 из 7
Фонд "Собаки, которые любят" и ТРЦ "Бутово Молл" проведут Фестиваль по пристройству животных из приютов
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"
3 из 7
Фонд "Собаки, которые любят" и ТРЦ "Бутово Молл" проведут Фестиваль по пристройству животных из приютов
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"
4 из 7
Фонд "Собаки, которые любят" и ТРЦ "Бутово Молл" проведут Фестиваль по пристройству животных из приютов
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"
5 из 7
Фонд "Собаки, которые любят" и ТРЦ "Бутово Молл" проведут Фестиваль по пристройству животных из приютов
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"
6 из 7
Фонд "Собаки, которые любят" и ТРЦ "Бутово Молл" проведут Фестиваль по пристройству животных из приютов
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"
7 из 7
Фонд "Собаки, которые любят" и ТРЦ "Бутово Молл" проведут Фестиваль по пристройству животных из приютов
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"
В программе фестиваля заявлены лекции специалистов по зоопсихологии и ветеринарии, мастер-классы, благотворительный маркет, аквагрим и розыгрыш подарков.
На территории ТРЦ будет организован пункт сбора помощи для животных из приютов, куда можно принести корма, лекарства, игрушки и другие гостинцы.
Фестиваль пройдет 26 июня с 12:00 до 17:00 в ТРЦ "Бутово Молл" по адресу: Москва, Чечёрский проезд, 51.
Все подробности о событии и его программе можно найти на официальных ресурсах Благотворительного фонда "Собаки, которые любят".
Посетитель выставки КоШарики Шоу в Сокольниках фотографирует на телефон котенка породы скоттиш-фолд - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 12:18
В Нижнем Новгороде предложили брать бездомных животных напрокат
 
МоскваБлаготворительностьЖивотныебездомные животныедомашние животныесобакикошки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала