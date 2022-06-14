19:06 14.06.2022 (обновлено: 19:07 14.06.2022)
Фестиваль-пристройство собак и кошек пройдет в "Бутово Молл" в Москве
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"Фонд "Собаки, которые любят" и ТРЦ "Бутово Молл" проведут Фестиваль по пристройству животных из приютов
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. В московском ТРЦ "Бутово Молл" 26 июня пройдет фестиваль по пристройству животных из приютов, его проведет благотворительный фонд "Собаки, которые любят".
На мероприятии своих хозяев будут ждать собаки и кошки, которые ищут дом. Забрать понравившегося питомца можно после предъявления паспорта и заключения договора об ответственном содержании. Все новые владельцы получат подарки от организаторов.
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"Фонд "Собаки, которые любят" и ТРЦ "Бутово Молл" проведут Фестиваль по пристройству животных из приютов
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Фонд "Собаки, которые любят" и ТРЦ "Бутово Молл" проведут Фестиваль по пристройству животных из приютов
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"Фонд "Собаки, которые любят" и ТРЦ "Бутово Молл" проведут Фестиваль по пристройству животных из приютов
2 из 7
Фонд "Собаки, которые любят" и ТРЦ "Бутово Молл" проведут Фестиваль по пристройству животных из приютов
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"Фонд "Собаки, которые любят" и ТРЦ "Бутово Молл" проведут Фестиваль по пристройству животных из приютов
3 из 7
Фонд "Собаки, которые любят" и ТРЦ "Бутово Молл" проведут Фестиваль по пристройству животных из приютов
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"Фонд "Собаки, которые любят" и ТРЦ "Бутово Молл" проведут Фестиваль по пристройству животных из приютов
4 из 7
Фонд "Собаки, которые любят" и ТРЦ "Бутово Молл" проведут Фестиваль по пристройству животных из приютов
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"Фонд "Собаки, которые любят" и ТРЦ "Бутово Молл" проведут Фестиваль по пристройству животных из приютов
5 из 7
Фонд "Собаки, которые любят" и ТРЦ "Бутово Молл" проведут Фестиваль по пристройству животных из приютов
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"Фонд "Собаки, которые любят" и ТРЦ "Бутово Молл" проведут Фестиваль по пристройству животных из приютов
6 из 7
Фонд "Собаки, которые любят" и ТРЦ "Бутово Молл" проведут Фестиваль по пристройству животных из приютов
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"Фонд "Собаки, которые любят" и ТРЦ "Бутово Молл" проведут Фестиваль по пристройству животных из приютов
7 из 7
Фонд "Собаки, которые любят" и ТРЦ "Бутово Молл" проведут Фестиваль по пристройству животных из приютов
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"
1 из 7
Фонд "Собаки, которые любят" и ТРЦ "Бутово Молл" проведут Фестиваль по пристройству животных из приютов
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"
2 из 7
Фонд "Собаки, которые любят" и ТРЦ "Бутово Молл" проведут Фестиваль по пристройству животных из приютов
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"
3 из 7
Фонд "Собаки, которые любят" и ТРЦ "Бутово Молл" проведут Фестиваль по пристройству животных из приютов
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"
4 из 7
Фонд "Собаки, которые любят" и ТРЦ "Бутово Молл" проведут Фестиваль по пристройству животных из приютов
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"
5 из 7
Фонд "Собаки, которые любят" и ТРЦ "Бутово Молл" проведут Фестиваль по пристройству животных из приютов
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"
6 из 7
Фонд "Собаки, которые любят" и ТРЦ "Бутово Молл" проведут Фестиваль по пристройству животных из приютов
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"
7 из 7
Фонд "Собаки, которые любят" и ТРЦ "Бутово Молл" проведут Фестиваль по пристройству животных из приютов
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"
В программе фестиваля заявлены лекции специалистов по зоопсихологии и ветеринарии, мастер-классы, благотворительный маркет, аквагрим и розыгрыш подарков.
На территории ТРЦ будет организован пункт сбора помощи для животных из приютов, куда можно принести корма, лекарства, игрушки и другие гостинцы.
Фестиваль пройдет 26 июня с 12:00 до 17:00 в ТРЦ "Бутово Молл" по адресу: Москва, Чечёрский проезд, 51.
Все подробности о событии и его программе можно найти на официальных ресурсах Благотворительного фонда "Собаки, которые любят".