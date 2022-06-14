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В Турции заявили о крахе плана Евросоюза "наказать Россию" - РИА Новости, 14.06.2022
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В Турции заявили о крахе плана Евросоюза "наказать Россию"
В Турции заявили о крахе плана Евросоюза "наказать Россию" - РИА Новости, 14.06.2022
В Турции заявили о крахе плана Евросоюза "наказать Россию"
План по сокрушению российской экономики путем отказа от импорта энергоносителей потерпел поражение, так как Москва получает высокий доход от их продажи, пишет... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T16:36
2022-06-14T17:23
цены на нефть
амос хохштейн
россия
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. План по сокрушению российской экономики путем отказа от импорта энергоносителей потерпел поражение, так как Москва получает высокий доход от их продажи, пишет турецкое издание Star gazete."Планы Запада поставить Россию в затруднительное положение с помощью санкций рухнули под весом российских доходов от продажи нефти и природного газа", — говорится в статье.По мнению автора, увеличению прибыли способствуют три фактора: рост цен на энергоносители на мировом рынке, наращивание российских поставок в страны Азии и нежелание части европейских стран отказываться от импорта из Москвы.На прошлой неделе советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн также говорил о том, что из-за роста мировых цен на нефть и газ Россия получает больше дохода от продажи углеводородов, чем до начала спецоперации на Украине.Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Из-за этого Запад усилил санкционное давление, в том числе и в сфере энергетики. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российской нефти и газа. Однако ограничительные меры уже обернулись экономическими проблемами для самих западных стран, спровоцировав рекордный рост цен на топливо и продукты.В Кремле санкции назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://ria.ru/20220614/sanktsii-1795103162.html
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цены на нефть, амос хохштейн, россия, государственный департамент сша, сша, турция, европа, евросоюз
16:36 14.06.2022 (обновлено: 17:23 14.06.2022)
 
В Турции заявили о крахе плана Евросоюза "наказать Россию"

Star gazete: доход России от поставок нефти и газа разрушил санкционные планы ЕС

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. План по сокрушению российской экономики путем отказа от импорта энергоносителей потерпел поражение, так как Москва получает высокий доход от их продажи, пишет турецкое издание Star gazete.
"Планы Запада поставить Россию в затруднительное положение с помощью санкций рухнули под весом российских доходов от продажи нефти и природного газа", — говорится в статье.
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По мнению автора, увеличению прибыли способствуют три фактора: рост цен на энергоносители на мировом рынке, наращивание российских поставок в страны Азии и нежелание части европейских стран отказываться от импорта из Москвы.
На прошлой неделе советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн также говорил о том, что из-за роста мировых цен на нефть и газ Россия получает больше дохода от продажи углеводородов, чем до начала спецоперации на Украине.
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Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Из-за этого Запад усилил санкционное давление, в том числе и в сфере энергетики. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российской нефти и газа. Однако ограничительные меры уже обернулись экономическими проблемами для самих западных стран, спровоцировав рекордный рост цен на топливо и продукты.
В Кремле санкции назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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Цены на нефтьАмос ХохштейнРоссияГосударственный департамент СШАСШАТурцияЕвропаЕвросоюз
 
 
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