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Еврокомиссия еще не сформировала мнение по статусу кандидата для Украина - РИА Новости, 14.06.2022
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Еврокомиссия еще не сформировала мнение по статусу кандидата для Украина
Еврокомиссия еще не сформировала мнение по статусу кандидата для Украина - РИА Новости, 14.06.2022
Еврокомиссия еще не сформировала мнение по статусу кандидата для Украина
Европейская комиссия пока не сформировала окончательное мнение по предоставлению Украине статуса кандидата в члены Евросоюза, работа продолжается, решение будет РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T13:54
2022-06-14T14:04
в мире
евросоюз
еврокомиссия
украина
владимир зеленский
майя санду
молдавия
брюссель
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БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Европейская комиссия пока не сформировала окончательное мнение по предоставлению Украине статуса кандидата в члены Евросоюза, работа продолжается, решение будет объявлено в пятницу, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Эрик Мамер."Я читал в прессе, что Еврокомиссия вчера приняла решение, но это не соответствует действительности. Еврокомиссия вчера решений не принимала. Прошли общие дебаты, которые позволили членам коллеги ЕК обменяться своим видением по этому вопросу, чтобы подготовить решение, намеченное на эту пятницу", - сообщил он.В понедельник еврокомиссары провели общие дебаты, а уже в пятницу 17 июня Еврокомиссия должна определиться со своим мнением и подготовить соответствующую рекомендацию. Решение о предоставлении или отказе в статусе кандидата будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии. Статус кандидата необходим для начала переговоров о вступлении в ЕС.В субботу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Киев, где провела консультации в рамках подготовки доклада. "Мы хотим поддержать Украину на ее европейском пути. Мы хотим смотреть в будущее", - сказала глава Еврокомиссия по итогам визита. По ее словам, Украина многое сделала, но также многое еще необходимо сделать.По сообщения европейских СМИ, Еврокомиссия может представить позитивное для Украины заключение, но с оговорками. "Невозможно сказать украинцам, что они отвечают всем требования", - пишет бельгийская Le Soir со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника. По его словам, Украина не соответствовала статусу кандидата и до начала конфликта.По мнению издания, Еврокомиссия может "проявить креативность" и предложить для Украины и Молдавии "условный или предварительный" статус кандидата, учитывая политическую составляющую вопроса. Также ряд лидеров ЕС не готовы поддержать предоставление "безусловного статуса кандидата" Украине и Молдавии. При этом такое решение принимается только единогласно.Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. Президент Молдавии Майя Санду подписала такой документ 3 марта. Грузинские власти изначально планировали подать заявку в 2024 году, однако Тбилиси решил ускорить процесс. Премьер Ираклий Гарибашвили подписал заявку о предоставлении стране статуса кандидата на вступление в ЕС также 3 марта. Лидеры фракций Европейского парламента на прошлой неделе призвали участников саммита ЕС 23-24 июня предоставить статус страны-кандидата Украине и Молдавии, а также продолжить работу над таким статусом для Грузии.
https://ria.ru/20220614/ukraina-1795178653.html
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в мире, евросоюз, еврокомиссия, украина, владимир зеленский, майя санду, молдавия, брюссель, le soir, урсула фон дер ляйен, грузия, ираклий гарибашвили
13:54 14.06.2022 (обновлено: 14:04 14.06.2022)
 
Еврокомиссия еще не сформировала мнение по статусу кандидата для Украина

ЕК объявит в пятницу свое решение по предоставлению Украине статуса кандидата в Евросоюз

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБаннер на здании Европейской Комиссии в Брюсселе
Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Европейская комиссия пока не сформировала окончательное мнение по предоставлению Украине статуса кандидата в члены Евросоюза, работа продолжается, решение будет объявлено в пятницу, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Эрик Мамер.
"Я читал в прессе, что Еврокомиссия вчера приняла решение, но это не соответствует действительности. Еврокомиссия вчера решений не принимала. Прошли общие дебаты, которые позволили членам коллеги ЕК обменяться своим видением по этому вопросу, чтобы подготовить решение, намеченное на эту пятницу", - сообщил он.
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
Вчера, 13:03
Во Франции назвали условие для вступления Украины в Евросоюз
В понедельник еврокомиссары провели общие дебаты, а уже в пятницу 17 июня Еврокомиссия должна определиться со своим мнением и подготовить соответствующую рекомендацию. Решение о предоставлении или отказе в статусе кандидата будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии. Статус кандидата необходим для начала переговоров о вступлении в ЕС.
В субботу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Киев, где провела консультации в рамках подготовки доклада. "Мы хотим поддержать Украину на ее европейском пути. Мы хотим смотреть в будущее", - сказала глава Еврокомиссия по итогам визита. По ее словам, Украина многое сделала, но также многое еще необходимо сделать.
По сообщения европейских СМИ, Еврокомиссия может представить позитивное для Украины заключение, но с оговорками. "Невозможно сказать украинцам, что они отвечают всем требования", - пишет бельгийская Le Soir со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника. По его словам, Украина не соответствовала статусу кандидата и до начала конфликта.
Флаги ЕС - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
Вчера, 13:49
Косачев не видит у Украины, Грузии и Молдавии перспектив на вступление в ЕС
По мнению издания, Еврокомиссия может "проявить креативность" и предложить для Украины и Молдавии "условный или предварительный" статус кандидата, учитывая политическую составляющую вопроса. Также ряд лидеров ЕС не готовы поддержать предоставление "безусловного статуса кандидата" Украине и Молдавии. При этом такое решение принимается только единогласно.
Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. Президент Молдавии Майя Санду подписала такой документ 3 марта. Грузинские власти изначально планировали подать заявку в 2024 году, однако Тбилиси решил ускорить процесс. Премьер Ираклий Гарибашвили подписал заявку о предоставлении стране статуса кандидата на вступление в ЕС также 3 марта. Лидеры фракций Европейского парламента на прошлой неделе призвали участников саммита ЕС 23-24 июня предоставить статус страны-кандидата Украине и Молдавии, а также продолжить работу над таким статусом для Грузии.
 
В миреЕвросоюзЕврокомиссияУкраинаВладимир ЗеленскийМайя СандуМолдавияБрюссельLe SoirУрсула фон дер ЛяйенГрузияИраклий Гарибашвили
 
 
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