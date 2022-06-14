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Эвакуация гражданских в Лисичанск невозможна, заявили в Минобороны - РИА Новости, 14.06.2022
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Эвакуация гражданских в Лисичанск невозможна, заявили в Минобороны
Эвакуация гражданских в Лисичанск невозможна, заявили в Минобороны - РИА Новости, 14.06.2022
Эвакуация гражданских в Лисичанск невозможна, заявили в Минобороны
Безопасный выход гражданских лиц в сторону Лисичанска невозможно организовать из-за того, что 13 июня украинские военнослужащие взорвали единственный мост через РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T14:23
2022-06-14T14:23
в мире
луганская народная республика
лисичанск
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Безопасный выход гражданских лиц в сторону Лисичанска невозможно организовать из-за того, что 13 июня украинские военнослужащие взорвали единственный мост через Северский Донец в сторону Лисичанска, заявил во вторник руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев."С учетом того, что 13 июня 2022 года по распоряжению киевских властей, с целью недопущения отступления подразделений территориальной обороны, военнослужащими ВСУ взорван последний мост через реку Северский Донец в сторону Лисичанска, проведение безопасной эвакуации в данном направлении не представляется возможным", - сообщил он.
https://ria.ru/20220614/vsu-1795205039.html
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лисичанск
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в мире, луганская народная республика, лисичанск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
14:23 14.06.2022
 
Эвакуация гражданских в Лисичанск невозможна, заявили в Минобороны

Минобороны: эвакуация гражданских в Лисичанск невозможна из-за взорванного ВСУ моста

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУказатель на въезде в Лисичанск
Указатель на въезде в Лисичанск - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Указатель на въезде в Лисичанск. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Безопасный выход гражданских лиц в сторону Лисичанска невозможно организовать из-за того, что 13 июня украинские военнослужащие взорвали единственный мост через Северский Донец в сторону Лисичанска, заявил во вторник руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"С учетом того, что 13 июня 2022 года по распоряжению киевских властей, с целью недопущения отступления подразделений территориальной обороны, военнослужащими ВСУ взорван последний мост через реку Северский Донец в сторону Лисичанска, проведение безопасной эвакуации в данном направлении не представляется возможным", - сообщил он.
Военнослужащие ВСУ в Киевской области - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
14:22
ВСУ увели гражданских на "Азот" в качестве живого щита, сообщило Минобороны
 
В миреЛуганская Народная РеспубликаЛисичанскВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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