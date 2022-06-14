https://ria.ru/20220614/evakuatsiya-1795205628.html
Эвакуация гражданских в Лисичанск невозможна, заявили в Минобороны
Эвакуация гражданских в Лисичанск невозможна, заявили в Минобороны - РИА Новости, 14.06.2022
Эвакуация гражданских в Лисичанск невозможна, заявили в Минобороны
Безопасный выход гражданских лиц в сторону Лисичанска невозможно организовать из-за того, что 13 июня украинские военнослужащие взорвали единственный мост через РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T14:23
2022-06-14T14:23
2022-06-14T14:23
в мире
луганская народная республика
лисичанск
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Безопасный выход гражданских лиц в сторону Лисичанска невозможно организовать из-за того, что 13 июня украинские военнослужащие взорвали единственный мост через Северский Донец в сторону Лисичанска, заявил во вторник руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев."С учетом того, что 13 июня 2022 года по распоряжению киевских властей, с целью недопущения отступления подразделений территориальной обороны, военнослужащими ВСУ взорван последний мост через реку Северский Донец в сторону Лисичанска, проведение безопасной эвакуации в данном направлении не представляется возможным", - сообщил он.
https://ria.ru/20220614/vsu-1795205039.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, лисичанск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Эвакуация гражданских в Лисичанск невозможна, заявили в Минобороны
Минобороны: эвакуация гражданских в Лисичанск невозможна из-за взорванного ВСУ моста