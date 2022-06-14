https://ria.ru/20220614/evakuatsiya-1795205628.html

Эвакуация гражданских в Лисичанск невозможна, заявили в Минобороны

Эвакуация гражданских в Лисичанск невозможна, заявили в Минобороны - РИА Новости, 14.06.2022

Эвакуация гражданских в Лисичанск невозможна, заявили в Минобороны

Безопасный выход гражданских лиц в сторону Лисичанска невозможно организовать из-за того, что 13 июня украинские военнослужащие взорвали единственный мост через РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T14:23

2022-06-14T14:23

2022-06-14T14:23

в мире

луганская народная республика

лисичанск

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Безопасный выход гражданских лиц в сторону Лисичанска невозможно организовать из-за того, что 13 июня украинские военнослужащие взорвали единственный мост через Северский Донец в сторону Лисичанска, заявил во вторник руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев."С учетом того, что 13 июня 2022 года по распоряжению киевских властей, с целью недопущения отступления подразделений территориальной обороны, военнослужащими ВСУ взорван последний мост через реку Северский Донец в сторону Лисичанска, проведение безопасной эвакуации в данном направлении не представляется возможным", - сообщил он.

https://ria.ru/20220614/vsu-1795205039.html

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Екатерина Зайцева

в мире, луганская народная республика, лисичанск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)