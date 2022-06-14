https://ria.ru/20220614/ekonomika-1795241438.html

Эксперты: бренды в России снова стали покупать рекламу в Instagram*

Эксперты: бренды в России снова стали покупать рекламу в Instagram* - РИА Новости, 14.06.2022

Эксперты: бренды в России снова стали покупать рекламу в Instagram*

Рекламодатели в России начали возвращаться в соцсеть Instagram* (запрещена в РФ как экстремистская) и покупать рекламу у блогеров из-за минимальных юридических... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T16:23

2022-06-14T16:23

2022-06-14T16:23

экономика

общество

технологии

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155495/66/1554956698_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bcd6e9188df4be6b799cfb724cdb5172.jpg

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Рекламодатели в России начали возвращаться в соцсеть Instagram* (запрещена в РФ как экстремистская) и покупать рекламу у блогеров из-за минимальных юридических рисков, кроме того, сейчас они предпочитают сотрудничать с блогерами с небольшой аудиторией, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.Количество заявок на рекламу у блогеров в Instagram начало расти, в частности, рост заявок на рекламу от федеральных брендов в социальной сети пришелся на май – июнь, сообщил агентству основатель маркетингового агентства Digital Church Марк Хлуднев."Он (рост - ред.) обусловлен тем, что рекламодатели успокоились и отошли от шока. … Также все разобрались, что с юридической стороны риски на данный момент минимальны, так как при взаимодействии напрямую с блогерами нет спонсирования самой Meta* (деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская), так как она не получает ни рубля с этих публикаций. А все официальные каналы рекламы в Instagram* закрыты. При кампаниях у блогеров все налоги идут в российский бюджет, что также хорошо для нашей экономики", - пояснил Хлуднев.Похожего мнения придерживается и гендиректор агентства инфлюенс-маркетинга LabelUp Кирилл Борисов. Он считает, что многие рекламодатели возвращаются к привычному формату, поскольку интеграции на других площадках стоят гораздо больше, чем интеграции в Instagram*."Это обусловлено тем, что рекламодателям нужно получать привычные их бенчмаркам (ориентирам - ред.) медийные и перфоманс (стоимость привлечения клиента) показатели. ... Поэтому многие рекламодатели, тут я не говорю про самый верхний эшелон, оценив отсутствующие правовые риски размещения постов в блогеров Instagram*, возвращаются к привычному формату работы", - добавил он.По словам главного редактора издания о рынке рекламы и маркетинга AdIndex.ru Татьяны Науменко, после ухода иностранных площадок рекламодатели лишись значительной доли рекламного инвентаря. Кроме того, блогерам пока не удалось полностью перевести свою аудиторию на новые площадки, а активность подписчиков в запрещенных сетях пока сохраняется."По разным данным, сейчас рекламодатели предпочитают сотрудничать с небольшими по аудитории блогерами, так как они более предсказуемы. Лидеры мнений со значительной аудиторией и селебрити сегодня абсолютно неконтролируемый канал, есть риск, что их неосторожное высказывание может серьезно навредить аудитории бренда", - заметила Науменко.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220328/instagram-1780424070.html

https://ria.ru/20220409/instagram-1782654838.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, общество, технологии, россия