В Эфиопии может появиться русский православный храм, заявил посол
Посол Эфиопии в России заявил, что в республике может появится русский православный храм
Священник Эфиопской церкви на празднике Мескель. Аддис-Абеба. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. В Эфиопии вполне может появиться русский православный храм, никаких препятствий для этого нет, заявил в интервью РИА Новости посол Эфиопии в РФ Алемайеху Тегену Аргау.
"На данный момент в Эфиопии нет русских церквей, но, конечно, она может появиться, никаких препятствий для этого нет – пожалуйста, добро пожаловать", - сказал он, добавив, что в Эфиопии также есть католические и другие церкви.
Посол отметил, что две православные страны связывают давние традиции сотрудничества, в том числе в плане религии.
"Поскольку у нас уже выстроена система кооперации, сотрудничество активно развивается. Не так давно, в 2018 году, в Аддис-Абебу приезжал иеромонах Стефан (Игумнов - ред.), там он встречался с нашим патриархом Абуной Матиасом II. Так что с Эфиопией уже все в порядке", - сказал он.
Ранее патриарший экзарх Африки рассказал на пресс-конференции в международном мультимедийном центре "Россия сегодня", что несколько десятков африканцев намерены получить духовное образование в Русской православной церкви или поступить в российские монастыри, для получения африканцами духовного образования будут выделяться квоты.
Священный синод РПЦ 29 декабря 2021 года принял решение о создании патриаршего экзархата Африки с двумя епархиями в его составе: Северо-Африканской и Южно-Африканской. Патриаршим экзархом Африки был назначен архиепископ Ереванский и Армянский (ныне - митрополит Клинский) Леонид (Горбачев). Синод постановил принять в юрисдикцию РПЦ 102 священнослужителя Александрийского патриархата из восьми стран Африки после их прошений. Поводом для решений Синода стало то, что патриарх Александрийский и всей Африки Феодор признал раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) и внес имя ее главы Епифания Думенко в диптих.