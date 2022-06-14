https://ria.ru/20220614/efiopiya-1795138799.html

В Эфиопии может появиться русский православный храм, заявил посол

В Эфиопии может появиться русский православный храм, заявил посол - РИА Новости, 14.06.2022

В Эфиопии может появиться русский православный храм, заявил посол

В Эфиопии вполне может появиться русский православный храм, никаких препятствий для этого нет, заявил в интервью РИА Новости посол Эфиопии в РФ Алемайеху Тегену РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T10:55

2022-06-14T10:55

2022-06-14T10:55

религия

в мире

африка

эфиопия

аддис-абеба

россия

русская православная церковь

православная церковь украины (пцу)

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. В Эфиопии вполне может появиться русский православный храм, никаких препятствий для этого нет, заявил в интервью РИА Новости посол Эфиопии в РФ Алемайеху Тегену Аргау.Посол отметил, что две православные страны связывают давние традиции сотрудничества, в том числе в плане религии."Поскольку у нас уже выстроена система кооперации, сотрудничество активно развивается. Не так давно, в 2018 году, в Аддис-Абебу приезжал иеромонах Стефан (Игумнов - ред.), там он встречался с нашим патриархом Абуной Матиасом II. Так что с Эфиопией уже все в порядке", - сказал он.Посол добавил, что, по его мнению, создание экзархата РПЦ в Африке поможет наладить религиозные связи и дополнительное сотрудничество с другими странами.Ранее патриарший экзарх Африки рассказал на пресс-конференции в международном мультимедийном центре "Россия сегодня", что несколько десятков африканцев намерены получить духовное образование в Русской православной церкви или поступить в российские монастыри, для получения африканцами духовного образования будут выделяться квоты.Священный синод РПЦ 29 декабря 2021 года принял решение о создании патриаршего экзархата Африки с двумя епархиями в его составе: Северо-Африканской и Южно-Африканской. Патриаршим экзархом Африки был назначен архиепископ Ереванский и Армянский (ныне - митрополит Клинский) Леонид (Горбачев). Синод постановил принять в юрисдикцию РПЦ 102 священнослужителя Александрийского патриархата из восьми стран Африки после их прошений. Поводом для решений Синода стало то, что патриарх Александрийский и всей Африки Феодор признал раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) и внес имя ее главы Епифания Думенко в диптих.Читайте полный текст интервью Алемайеху Тегену >>

https://ria.ru/20220614/efiopiya-1795120344.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, африка, эфиопия, аддис-абеба, россия, русская православная церковь, православная церковь украины (пцу), епифаний думенко, алемайеху тегену