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В Эфиопии может появиться русский православный храм, заявил посол - РИА Новости, 14.06.2022
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Религия
https://ria.ru/20220614/efiopiya-1795138799.html
В Эфиопии может появиться русский православный храм, заявил посол
В Эфиопии может появиться русский православный храм, заявил посол - РИА Новости, 14.06.2022
В Эфиопии может появиться русский православный храм, заявил посол
В Эфиопии вполне может появиться русский православный храм, никаких препятствий для этого нет, заявил в интервью РИА Новости посол Эфиопии в РФ Алемайеху Тегену РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T10:55
2022-06-14T10:55
религия
в мире
африка
эфиопия
аддис-абеба
россия
русская православная церковь
православная церковь украины (пцу)
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. В Эфиопии вполне может появиться русский православный храм, никаких препятствий для этого нет, заявил в интервью РИА Новости посол Эфиопии в РФ Алемайеху Тегену Аргау.Посол отметил, что две православные страны связывают давние традиции сотрудничества, в том числе в плане религии."Поскольку у нас уже выстроена система кооперации, сотрудничество активно развивается. Не так давно, в 2018 году, в Аддис-Абебу приезжал иеромонах Стефан (Игумнов - ред.), там он встречался с нашим патриархом&nbsp;Абуной Матиасом II. Так что с Эфиопией уже все в порядке", - сказал он.Посол добавил, что, по его мнению, создание экзархата РПЦ в Африке поможет наладить религиозные связи и дополнительное сотрудничество с другими странами.Ранее патриарший экзарх Африки рассказал на пресс-конференции в международном мультимедийном центре "Россия сегодня", что несколько десятков африканцев намерены получить духовное образование в Русской православной церкви или поступить в российские монастыри, для получения африканцами духовного образования будут выделяться квоты.Священный синод РПЦ 29 декабря 2021 года принял решение о создании патриаршего&nbsp; экзархата&nbsp;Африки с двумя епархиями в его составе: Северо-Африканской и Южно-Африканской. Патриаршим экзархом Африки был назначен архиепископ Ереванский и Армянский (ныне - митрополит Клинский) Леонид (Горбачев). Синод постановил принять в юрисдикцию РПЦ 102 священнослужителя Александрийского патриархата из восьми стран Африки после их прошений. Поводом для решений Синода стало то, что патриарх Александрийский и всей Африки Феодор признал раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) и внес имя ее главы Епифания Думенко в диптих.Читайте полный текст интервью Алемайеху Тегену &gt;&gt;
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в мире, африка, эфиопия, аддис-абеба, россия, русская православная церковь, православная церковь украины (пцу), епифаний думенко, алемайеху тегену
10:55 14.06.2022
 
В Эфиопии может появиться русский православный храм, заявил посол

Посол Эфиопии в России заявил, что в республике может появится русский православный храм

© РИА Новости / Антон СкрипуновСвященник Эфиопской церкви на празднике Мескель. Аддис-Абеба
Священник Эфиопской церкви на празднике Мескель. Аддис-Абеба - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Священник Эфиопской церкви на празднике Мескель. Аддис-Абеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. В Эфиопии вполне может появиться русский православный храм, никаких препятствий для этого нет, заявил в интервью РИА Новости посол Эфиопии в РФ Алемайеху Тегену Аргау.
"На данный момент в Эфиопии нет русских церквей, но, конечно, она может появиться, никаких препятствий для этого нет – пожалуйста, добро пожаловать", - сказал он, добавив, что в Эфиопии также есть католические и другие церкви.
Посол отметил, что две православные страны связывают давние традиции сотрудничества, в том числе в плане религии.
"Поскольку у нас уже выстроена система кооперации, сотрудничество активно развивается. Не так давно, в 2018 году, в Аддис-Абебу приезжал иеромонах Стефан (Игумнов - ред.), там он встречался с нашим патриархом Абуной Матиасом II. Так что с Эфиопией уже все в порядке", - сказал он.
Посол добавил, что, по его мнению, создание экзархата РПЦ в Африке поможет наладить религиозные связи и дополнительное сотрудничество с другими странами.
Город Аддис-Абеба, столица Эфиопии - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
09:13
В Эфиопии продолжат укреплять связи с Россией, несмотря на давление США
Ранее патриарший экзарх Африки рассказал на пресс-конференции в международном мультимедийном центре "Россия сегодня", что несколько десятков африканцев намерены получить духовное образование в Русской православной церкви или поступить в российские монастыри, для получения африканцами духовного образования будут выделяться квоты.
Священный синод РПЦ 29 декабря 2021 года принял решение о создании патриаршего  экзархата Африки с двумя епархиями в его составе: Северо-Африканской и Южно-Африканской. Патриаршим экзархом Африки был назначен архиепископ Ереванский и Армянский (ныне - митрополит Клинский) Леонид (Горбачев). Синод постановил принять в юрисдикцию РПЦ 102 священнослужителя Александрийского патриархата из восьми стран Африки после их прошений. Поводом для решений Синода стало то, что патриарх Александрийский и всей Африки Феодор признал раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) и внес имя ее главы Епифания Думенко в диптих.
Читайте полный текст интервью Алемайеху Тегену >>
 
РелигияВ миреАфрикаЭфиопияАддис-АбебаРоссияРусская православная церковьПравославная церковь Украины (ПЦУ)Епифаний ДуменкоАлемайеху Тегену
 
 
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