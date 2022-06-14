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Посол Эфиопии рассказал о военно-техническом сотрудничестве с Россией
Посол Эфиопии рассказал о военно-техническом сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 14.06.2022
Посол Эфиопии рассказал о военно-техническом сотрудничестве с Россией
Военно-техническое сотрудничество Эфиопии с Россией продолжается, заявил в интервью РИА Новости посол страны в РФ Алемайеху Тегену Аргау. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T10:51
2022-06-14T10:51
2022-06-14T10:57
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Военно-техническое сотрудничество Эфиопии с Россией продолжается, заявил в интервью РИА Новости посол страны в РФ Алемайеху Тегену Аргау."Да, оно продолжается", - сказал посол, отвечая на вопрос о военно-техническом сотрудничестве между Москвой и Аддис-Абебой.Ранее глава МИД Эфиопии Геду Андаргачеу в интервью РИА Новости рассказал, что эфиопские военнослужащие в основном используют оборудование из России.Читайте полный текст интервью Алемайеху Тегену >>
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, эфиопия, москва, алемайеху тегену
10:51 14.06.2022 (обновлено: 10:57 14.06.2022)
Посол Эфиопии рассказал о военно-техническом сотрудничестве с Россией
Посол Эфиопии Тегену заявил, что военно-техническое сотрудничество с Россией продолжается