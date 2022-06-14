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Посол Эфиопии рассказал о военно-техническом сотрудничестве с Россией

Посол Эфиопии рассказал о военно-техническом сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 14.06.2022

Посол Эфиопии рассказал о военно-техническом сотрудничестве с Россией

Военно-техническое сотрудничество Эфиопии с Россией продолжается, заявил в интервью РИА Новости посол страны в РФ Алемайеху Тегену Аргау. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T10:51

2022-06-14T10:51

2022-06-14T10:57

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Военно-техническое сотрудничество Эфиопии с Россией продолжается, заявил в интервью РИА Новости посол страны в РФ Алемайеху Тегену Аргау."Да, оно продолжается", - сказал посол, отвечая на вопрос о военно-техническом сотрудничестве между Москвой и Аддис-Абебой.Ранее глава МИД Эфиопии Геду Андаргачеу в интервью РИА Новости рассказал, что эфиопские военнослужащие в основном используют оборудование из России.Читайте полный текст интервью Алемайеху Тегену >>

https://ria.ru/20220614/pmef-1795116093.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, эфиопия, москва, алемайеху тегену