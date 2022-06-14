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Проект Эфиопии и России по строительству АЭС идет по плану, заявил посол
Проект Эфиопии и России по строительству АЭС идет по плану, заявил посол - РИА Новости, 14.06.2022
Проект Эфиопии и России по строительству АЭС идет по плану, заявил посол
Проект Росатома по строительству АЭС в Эфиопии реализуется по плану, причин для остановки проекта нет, заявил в интервью РИА Новости посол Эфиопии в РФ... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T09:38
2022-06-14T09:38
2022-06-14T10:46
в мире
россия
эфиопия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
петербургский международный экономический форум (фонд)
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Проект Росатома по строительству АЭС в Эфиопии реализуется по плану, причин для остановки проекта нет, заявил в интервью РИА Новости посол Эфиопии в РФ Алемайеху Тегену Аргау.Он отметил, что проект реализуется по плану, но до стадии строительства ещё не дошло."Нет, пока до этой стадии (строительства АЭС) не дошло, но мы на пути к этому, все идет по плану. Росатом – это очень четкая организация, и с нашей стороны все продвигается хорошо, все под контролем", - добавил посол.В октябре 2019 года в ходе экономического форума "Россия-Африка" РФ и Эфиопия подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области мирного атома.Ранее эфиопский министр инноваций и технологий Гетахун Мекурия Кума заявлял, что Эфиопия хочет построить у себя атомные энергоблоки малой мощности в ближайшие 10 лет.Читайте полный текст интервью Алемайеху Тегену >>
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, эфиопия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", петербургский международный экономический форум (фонд)
09:38 14.06.2022 (обновлено: 10:46 14.06.2022)
Проект Эфиопии и России по строительству АЭС идет по плану, заявил посол
Посол Эфиопии Аргау: проект "Росатома" по строительству АЭС в Эфиопии реализуется по плану
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Проект Росатома по строительству АЭС в Эфиопии реализуется по плану, причин для остановки проекта нет, заявил в интервью РИА Новости посол Эфиопии в РФ Алемайеху Тегену Аргау.
"Этот проект (по строительству АЭС совместно с Росатомом
- ред.) уже реализуется, его не нужно обсуждать (дополнительно на полях ПМЭФ
- ред.)... Никакой причины для остановки проекта нет", - сказал посол.
Он отметил, что проект реализуется по плану, но до стадии строительства ещё не дошло.
"Нет, пока до этой стадии (строительства АЭС) не дошло, но мы на пути к этому, все идет по плану. Росатом – это очень четкая организация, и с нашей стороны все продвигается хорошо, все под контролем", - добавил посол.
В октябре 2019 года в ходе экономического форума "Россия-Африка" РФ
и Эфиопия
подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области мирного атома.
Ранее эфиопский министр инноваций и технологий Гетахун Мекурия Кума заявлял, что Эфиопия хочет построить у себя атомные энергоблоки малой мощности в ближайшие 10 лет.