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Проект Эфиопии и России по строительству АЭС идет по плану, заявил посол

Проект Эфиопии и России по строительству АЭС идет по плану, заявил посол - РИА Новости, 14.06.2022

Проект Эфиопии и России по строительству АЭС идет по плану, заявил посол

Проект Росатома по строительству АЭС в Эфиопии реализуется по плану, причин для остановки проекта нет, заявил в интервью РИА Новости посол Эфиопии в РФ... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T09:38

2022-06-14T09:38

2022-06-14T10:46

в мире

россия

эфиопия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

петербургский международный экономический форум (фонд)

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Проект Росатома по строительству АЭС в Эфиопии реализуется по плану, причин для остановки проекта нет, заявил в интервью РИА Новости посол Эфиопии в РФ Алемайеху Тегену Аргау.Он отметил, что проект реализуется по плану, но до стадии строительства ещё не дошло."Нет, пока до этой стадии (строительства АЭС) не дошло, но мы на пути к этому, все идет по плану. Росатом – это очень четкая организация, и с нашей стороны все продвигается хорошо, все под контролем", - добавил посол.В октябре 2019 года в ходе экономического форума "Россия-Африка" РФ и Эфиопия подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области мирного атома.Ранее эфиопский министр инноваций и технологий Гетахун Мекурия Кума заявлял, что Эфиопия хочет построить у себя атомные энергоблоки малой мощности в ближайшие 10 лет.Читайте полный текст интервью Алемайеху Тегену >>

https://ria.ru/20220614/sistema-1795107845.html

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в мире, россия, эфиопия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", петербургский международный экономический форум (фонд)