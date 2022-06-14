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Никто из граждан Эфиопии не воюет в Донбассе, заявил посол - РИА Новости, 14.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220614/efiopiya-1795123307.html
Никто из граждан Эфиопии не воюет в Донбассе, заявил посол
Никто из граждан Эфиопии не воюет в Донбассе, заявил посол - РИА Новости, 14.06.2022
Никто из граждан Эфиопии не воюет в Донбассе, заявил посол
Никто из граждан Эфиопии не воюет ни в Донбассе, ни где-либо еще, кроме миротворцев, заявил в интервью РИА Новости посол Эфиопии в РФ Алемайеху Тегену Аргау. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T09:38
2022-06-14T10:43
специальная военная операция на украине
в мире
эфиопия
россия
донбасс
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Никто из граждан Эфиопии не воюет ни в Донбассе, ни где-либо еще, кроме миротворцев, заявил в интервью РИА Новости посол Эфиопии в РФ Алемайеху Тегену Аргау.Ранее российский посол в Эфиопии Евгений Терехин заявил, что, несмотря на большое количество обращений от эфиопов, дипмиссия РФ в Аддис-Абебе не рекрутирует добровольцев в Донбасс. Он пояснил, что количество обращающихся ежедневно начало превышать 500 человек, в том числе из-за слухов, распространяемых в соцсетях, что якобы Россия готова платить поступившим на воинскую службу эфиопам от 2 до 5 тысяч долларов.Он пояснил, что любому посольству запрещено вербовать иностранных граждан для службы в вооруженных силах, это незаконно с точки зрения законодательства Эфиопии, а также является нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях."Поэтому 20 апреля правительство Эфиопии опубликовало пресс-релиз, в котором высоко оценило заявление российского посольства в Аддис-Абебе, опровергающее необоснованные сообщения о вербовке эфиопов в российские вооруженные силы", - подчеркнул Тегену Аргау.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Читайте полный текст интервью Алемайеху Тегену &gt;&gt;
https://ria.ru/20220614/pamyatniki-1795112874.html
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эфиопия
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в мире, эфиопия, россия, донбасс
09:38 14.06.2022 (обновлено: 10:43 14.06.2022)
 
Никто из граждан Эфиопии не воюет в Донбассе, заявил посол

Посол Эфиопии в России заявил, что никто из граждан республики не воюет в Донбассе

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие народной милиции ДНР
Военнослужащие народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащие народной милиции ДНР . Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Никто из граждан Эфиопии не воюет ни в Донбассе, ни где-либо еще, кроме миротворцев, заявил в интервью РИА Новости посол Эфиопии в РФ Алемайеху Тегену Аргау.
Ранее российский посол в Эфиопии Евгений Терехин заявил, что, несмотря на большое количество обращений от эфиопов, дипмиссия РФ в Аддис-Абебе не рекрутирует добровольцев в Донбасс. Он пояснил, что количество обращающихся ежедневно начало превышать 500 человек, в том числе из-за слухов, распространяемых в соцсетях, что якобы Россия готова платить поступившим на воинскую службу эфиопам от 2 до 5 тысяч долларов.
Посол Эфиопии в России Алемайеху Тегену Аргау - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
07:37
Посол Эфиопии выразил недоумение из-за сноса памятников Пушкину на Украине
"Никто из граждан Эфиопии не воюет в Донбассе ни где-либо еще, кроме миротворцев", - заявил эфиопский посол.
Он пояснил, что любому посольству запрещено вербовать иностранных граждан для службы в вооруженных силах, это незаконно с точки зрения законодательства Эфиопии, а также является нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях.
"Поэтому 20 апреля правительство Эфиопии опубликовало пресс-релиз, в котором высоко оценило заявление российского посольства в Аддис-Абебе, опровергающее необоснованные сообщения о вербовке эфиопов в российские вооруженные силы", - подчеркнул Тегену Аргау.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Баннер Петербургского международного экономического форума
08:33
Министр инноваций и технологий Эфиопии планирует посетить ПМЭФ
Читайте полный текст интервью Алемайеху Тегену >>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭфиопияРоссияДонбасс
 
 
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