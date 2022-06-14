Рейтинг@Mail.ru
В Эфиопии продолжат укреплять связи с Россией, несмотря на давление США - РИА Новости, 14.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220614/efiopiya-1795120344.html
В Эфиопии продолжат укреплять связи с Россией, несмотря на давление США
В Эфиопии продолжат укреплять связи с Россией, несмотря на давление США - РИА Новости, 14.06.2022
В Эфиопии продолжат укреплять связи с Россией, несмотря на давление США
Аддис-Абеба продолжит торговать и укреплять отношения с Москвой, несмотря на возможные санкции США, заявил в интервью РИА Новости посол Эфиопии в РФ Алемайеху... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T09:13
2022-06-14T10:44
в мире
эфиопия
россия
мид эфиопии
конгресс сша
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106618/54/1066185434_0:177:3014:1872_1920x0_80_0_0_39314c82bbdece560f6de74301137f0a.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Аддис-Абеба продолжит торговать и укреплять отношения с Москвой, несмотря на возможные санкции США, заявил в интервью РИА Новости посол Эфиопии в РФ Алемайеху Тегену Аргау, комментируя возможное принятие Конгрессом США закона, направленного на ограничение сотрудничества стран Африки с Россией.Посол ЮАР в РФ ранее заявил в интервью РИА Новости, что в его стране опасаются, что конгресс США одобрит, а европейские компании поддержат закон против сотрудничества Африки с Россией.Он отметил, что антироссийские санкции уже нанесли определенный вред торговле между Россией и Эфиопией, а также работе посольства. "Ситуация сейчас очень непростая, мы стараемся решать возникающие в связи с санкциями проблемы. Логистика и финансовые транзакции затруднены. Мы продаем в Россию кофе и рапс, а сейчас возникли проблемы с доставкой, поскольку Эфиопия задействует маршруты, пролегающие через Европу. Когда они будут решены, торговля возобновится. Эфиопия не поддерживает односторонние санкции, а выступает за переговоры для решения любой проблемы", - поделился посол.Он добавил, что на данный момент две страны не используют свои собственные валюты для торговых обменов, а санкции в отношении российского финансового сектора влияют на денежные операции. "Я думаю, это сказалось на всех. Сейчас появилась возможность переводить деньги, чтобы оплачивать какие-то услуги за рубежом, но снять деньги невозможно. Я надеюсь, что российское правительство справится с этой ситуацией", - пояснил посол.Палата представителей США приняла закон под номером HR73-11, который позволяет привлекать к ответственности африканские СМИ, агентства или компании, продвигающие сотрудничество между Африкой и Россией, поскольку это, как утверждается, представляет угрозу интересам США. Затем документ внесли в сенат 28 апреля.Закон, в частности, поручает госсекретарю разработать и представить конгрессу стратегию (и план ее реализации) по противодействию "злонамеренному влиянию и деятельности Российской Федерации и ее прокси-акторов в Африке". Согласно документу, меры должны быть направлены на отслеживание российского политического влияния и операций по "дезинформации", а также деятельности связанных с Россией или финансируемых ей частных подрядчиков в Африке. Конгресс должен среди прочего "определить, как привлечь к ответственности правительства Российской Федерации и африканских стран и их должностных лиц, причастных к пособничеству такому злонамеренному влиянию и деятельности".Читайте полный текст интервью Алемайеху Тегену &gt;&gt;
https://ria.ru/20210307/afrika-1600287800.html
https://ria.ru/20220606/maketuka-1792988465.html
https://ria.ru/20220614/sistema-1795107845.html
эфиопия
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106618/54/1066185434_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_ad9f78d25fde81b11872275e75595687.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эфиопия, россия, мид эфиопии, конгресс сша, сша
09:13 14.06.2022 (обновлено: 10:44 14.06.2022)
 
В Эфиопии продолжат укреплять связи с Россией, несмотря на давление США

Посол Эфиопии: Аддис-Абеба продолжит укреплять связи с Москвой, несмотря на давление США

© РИА Новости / Юрий Сомов / Перейти в фотобанкГород Аддис-Абеба, столица Эфиопии
Город Аддис-Абеба, столица Эфиопии - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Юрий Сомов
Перейти в фотобанк
Город Аддис-Абеба, столица Эфиопии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Аддис-Абеба продолжит торговать и укреплять отношения с Москвой, несмотря на возможные санкции США, заявил в интервью РИА Новости посол Эфиопии в РФ Алемайеху Тегену Аргау, комментируя возможное принятие Конгрессом США закона, направленного на ограничение сотрудничества стран Африки с Россией.
Посол ЮАР в РФ ранее заявил в интервью РИА Новости, что в его стране опасаются, что конгресс США одобрит, а европейские компании поддержат закон против сотрудничества Африки с Россией.
Американский солдат - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
7 марта 2021, 17:15
США уступают России и Китаю в Африке, пишет американское СМИ
"Да, я слышал об этом (законе). Но Эфиопия - суверенная страна, мы поддерживаем отношения и контакты с любыми государствами исходя из наших национальных интересов. И никакое другое государство не может указывать нам, как себя вести. Это наша позиция по любому закону, который может быть принят относительно санкций. Эфиопия хочет продолжать торговать и укреплять наши двусторонние отношения с Россией", - сказал посол.
Он отметил, что антироссийские санкции уже нанесли определенный вред торговле между Россией и Эфиопией, а также работе посольства. "Ситуация сейчас очень непростая, мы стараемся решать возникающие в связи с санкциями проблемы. Логистика и финансовые транзакции затруднены. Мы продаем в Россию кофе и рапс, а сейчас возникли проблемы с доставкой, поскольку Эфиопия задействует маршруты, пролегающие через Европу. Когда они будут решены, торговля возобновится. Эфиопия не поддерживает односторонние санкции, а выступает за переговоры для решения любой проблемы", - поделился посол.
Посол ЮАР в России Мзувукиле Макетука - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
6 июня, 10:00
Мзувукиле Макетука: США хотят наказать Африку за сотрудничество с Россией
Он добавил, что на данный момент две страны не используют свои собственные валюты для торговых обменов, а санкции в отношении российского финансового сектора влияют на денежные операции. "Я думаю, это сказалось на всех. Сейчас появилась возможность переводить деньги, чтобы оплачивать какие-то услуги за рубежом, но снять деньги невозможно. Я надеюсь, что российское правительство справится с этой ситуацией", - пояснил посол.
Палата представителей США приняла закон под номером HR73-11, который позволяет привлекать к ответственности африканские СМИ, агентства или компании, продвигающие сотрудничество между Африкой и Россией, поскольку это, как утверждается, представляет угрозу интересам США. Затем документ внесли в сенат 28 апреля.
Закон, в частности, поручает госсекретарю разработать и представить конгрессу стратегию (и план ее реализации) по противодействию "злонамеренному влиянию и деятельности Российской Федерации и ее прокси-акторов в Африке". Согласно документу, меры должны быть направлены на отслеживание российского политического влияния и операций по "дезинформации", а также деятельности связанных с Россией или финансируемых ей частных подрядчиков в Африке. Конгресс должен среди прочего "определить, как привлечь к ответственности правительства Российской Федерации и африканских стран и их должностных лиц, причастных к пособничеству такому злонамеренному влиянию и деятельности".
Посол Эфиопии в России Алемайеху Тегену Аргау - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
05:46
Эфиопия могла бы подключиться к российской платежной системе, заявил посол
Читайте полный текст интервью Алемайеху Тегену >>
 
В миреЭфиопияРоссияМИД ЭфиопииКонгресс СШАСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала