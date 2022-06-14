09:13 14.06.2022 (обновлено: 10:44 14.06.2022)
В Эфиопии продолжат укреплять связи с Россией, несмотря на давление США
Посол Эфиопии: Аддис-Абеба продолжит укреплять связи с Москвой, несмотря на давление США
Город Аддис-Абеба, столица Эфиопии. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Аддис-Абеба продолжит торговать и укреплять отношения с Москвой, несмотря на возможные санкции США, заявил в интервью РИА Новости посол Эфиопии в РФ Алемайеху Тегену Аргау, комментируя возможное принятие Конгрессом США закона, направленного на ограничение сотрудничества стран Африки с Россией.
Посол ЮАР в РФ ранее заявил в интервью РИА Новости, что в его стране опасаются, что конгресс США одобрит, а европейские компании поддержат закон против сотрудничества Африки с Россией.
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"Да, я слышал об этом (законе). Но Эфиопия - суверенная страна, мы поддерживаем отношения и контакты с любыми государствами исходя из наших национальных интересов. И никакое другое государство не может указывать нам, как себя вести. Это наша позиция по любому закону, который может быть принят относительно санкций. Эфиопия хочет продолжать торговать и укреплять наши двусторонние отношения с Россией", - сказал посол.
Он отметил, что антироссийские санкции уже нанесли определенный вред торговле между Россией и Эфиопией, а также работе посольства. "Ситуация сейчас очень непростая, мы стараемся решать возникающие в связи с санкциями проблемы. Логистика и финансовые транзакции затруднены. Мы продаем в Россию кофе и рапс, а сейчас возникли проблемы с доставкой, поскольку Эфиопия задействует маршруты, пролегающие через Европу. Когда они будут решены, торговля возобновится. Эфиопия не поддерживает односторонние санкции, а выступает за переговоры для решения любой проблемы", - поделился посол.
Он добавил, что на данный момент две страны не используют свои собственные валюты для торговых обменов, а санкции в отношении российского финансового сектора влияют на денежные операции. "Я думаю, это сказалось на всех. Сейчас появилась возможность переводить деньги, чтобы оплачивать какие-то услуги за рубежом, но снять деньги невозможно. Я надеюсь, что российское правительство справится с этой ситуацией", - пояснил посол.
Палата представителей США приняла закон под номером HR73-11, который позволяет привлекать к ответственности африканские СМИ, агентства или компании, продвигающие сотрудничество между Африкой и Россией, поскольку это, как утверждается, представляет угрозу интересам США. Затем документ внесли в сенат 28 апреля.
Закон, в частности, поручает госсекретарю разработать и представить конгрессу стратегию (и план ее реализации) по противодействию "злонамеренному влиянию и деятельности Российской Федерации и ее прокси-акторов в Африке". Согласно документу, меры должны быть направлены на отслеживание российского политического влияния и операций по "дезинформации", а также деятельности связанных с Россией или финансируемых ей частных подрядчиков в Африке. Конгресс должен среди прочего "определить, как привлечь к ответственности правительства Российской Федерации и африканских стран и их должностных лиц, причастных к пособничеству такому злонамеренному влиянию и деятельности".