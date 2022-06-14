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В Эфиопии продолжат укреплять связи с Россией, несмотря на давление США

В Эфиопии продолжат укреплять связи с Россией, несмотря на давление США - РИА Новости, 14.06.2022

В Эфиопии продолжат укреплять связи с Россией, несмотря на давление США

Аддис-Абеба продолжит торговать и укреплять отношения с Москвой, несмотря на возможные санкции США, заявил в интервью РИА Новости посол Эфиопии в РФ Алемайеху... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T09:13

2022-06-14T09:13

2022-06-14T10:44

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Аддис-Абеба продолжит торговать и укреплять отношения с Москвой, несмотря на возможные санкции США, заявил в интервью РИА Новости посол Эфиопии в РФ Алемайеху Тегену Аргау, комментируя возможное принятие Конгрессом США закона, направленного на ограничение сотрудничества стран Африки с Россией.Посол ЮАР в РФ ранее заявил в интервью РИА Новости, что в его стране опасаются, что конгресс США одобрит, а европейские компании поддержат закон против сотрудничества Африки с Россией.Он отметил, что антироссийские санкции уже нанесли определенный вред торговле между Россией и Эфиопией, а также работе посольства. "Ситуация сейчас очень непростая, мы стараемся решать возникающие в связи с санкциями проблемы. Логистика и финансовые транзакции затруднены. Мы продаем в Россию кофе и рапс, а сейчас возникли проблемы с доставкой, поскольку Эфиопия задействует маршруты, пролегающие через Европу. Когда они будут решены, торговля возобновится. Эфиопия не поддерживает односторонние санкции, а выступает за переговоры для решения любой проблемы", - поделился посол.Он добавил, что на данный момент две страны не используют свои собственные валюты для торговых обменов, а санкции в отношении российского финансового сектора влияют на денежные операции. "Я думаю, это сказалось на всех. Сейчас появилась возможность переводить деньги, чтобы оплачивать какие-то услуги за рубежом, но снять деньги невозможно. Я надеюсь, что российское правительство справится с этой ситуацией", - пояснил посол.Палата представителей США приняла закон под номером HR73-11, который позволяет привлекать к ответственности африканские СМИ, агентства или компании, продвигающие сотрудничество между Африкой и Россией, поскольку это, как утверждается, представляет угрозу интересам США. Затем документ внесли в сенат 28 апреля.Закон, в частности, поручает госсекретарю разработать и представить конгрессу стратегию (и план ее реализации) по противодействию "злонамеренному влиянию и деятельности Российской Федерации и ее прокси-акторов в Африке". Согласно документу, меры должны быть направлены на отслеживание российского политического влияния и операций по "дезинформации", а также деятельности связанных с Россией или финансируемых ей частных подрядчиков в Африке. Конгресс должен среди прочего "определить, как привлечь к ответственности правительства Российской Федерации и африканских стран и их должностных лиц, причастных к пособничеству такому злонамеренному влиянию и деятельности".Читайте полный текст интервью Алемайеху Тегену >>

https://ria.ru/20210307/afrika-1600287800.html

https://ria.ru/20220606/maketuka-1792988465.html

https://ria.ru/20220614/sistema-1795107845.html

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