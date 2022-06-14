https://ria.ru/20220614/donetsk-1795311050.html

СК России расследует артобстрелы ВСУ Донецка, при которых погибли жители

СК России расследует артобстрелы ВСУ Донецка, при которых погибли жители - РИА Новости, 14.06.2022

СК России расследует артобстрелы ВСУ Донецка, при которых погибли жители

Следственный комитет России даст правовую оценку артобстрелам Донецка националистами, из-за которых лишь за последние сутки 7 жителей погибли, более 40 ранены,... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T20:14

2022-06-14T20:14

2022-06-14T20:14

специальная военная операция на украине

в мире

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583603_0:9:3255:1840_1920x0_80_0_0_8fa9bf99056d26f20cfa2c8cd2aea72c.jpg

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Следственный комитет России даст правовую оценку артобстрелам Донецка националистами, из-за которых лишь за последние сутки 7 жителей погибли, более 40 ранены, сообщается в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что в течение последних суток семь мирных граждан погибли, более 40 ранены, среди жертв и пострадавших есть дети. Кроме того, западные страны игнорируют объективные данные о проводимой киевским режимом намеренной операции против мира и безопасности человечества.

https://ria.ru/20220614/kadyrov-1795274264.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, следственный комитет россии (ск рф)