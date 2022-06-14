https://ria.ru/20220614/donetsk-1795311050.html
СК России расследует артобстрелы ВСУ Донецка, при которых погибли жители
СК России расследует артобстрелы ВСУ Донецка, при которых погибли жители - РИА Новости, 14.06.2022
СК России расследует артобстрелы ВСУ Донецка, при которых погибли жители
Следственный комитет России даст правовую оценку артобстрелам Донецка националистами, из-за которых лишь за последние сутки 7 жителей погибли, более 40 ранены,... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T20:14
2022-06-14T20:14
2022-06-14T20:14
специальная военная операция на украине
в мире
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Следственный комитет России даст правовую оценку артобстрелам Донецка националистами, из-за которых лишь за последние сутки 7 жителей погибли, более 40 ранены, сообщается в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что в течение последних суток семь мирных граждан погибли, более 40 ранены, среди жертв и пострадавших есть дети. Кроме того, западные страны игнорируют объективные данные о проводимой киевским режимом намеренной операции против мира и безопасности человечества.
https://ria.ru/20220614/kadyrov-1795274264.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, следственный комитет россии (ск рф)
СК России расследует артобстрелы ВСУ Донецка, при которых погибли жители
СК России даст правовую оценку артобстрелам ВСУ Донецка, из-за которых погибли жители