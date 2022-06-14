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СК России расследует артобстрелы ВСУ Донецка, при которых погибли жители - РИА Новости, 14.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220614/donetsk-1795311050.html
СК России расследует артобстрелы ВСУ Донецка, при которых погибли жители
СК России расследует артобстрелы ВСУ Донецка, при которых погибли жители - РИА Новости, 14.06.2022
СК России расследует артобстрелы ВСУ Донецка, при которых погибли жители
Следственный комитет России даст правовую оценку артобстрелам Донецка националистами, из-за которых лишь за последние сутки 7 жителей погибли, более 40 ранены,... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T20:14
2022-06-14T20:14
специальная военная операция на украине
в мире
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Следственный комитет России даст правовую оценку артобстрелам Донецка националистами, из-за которых лишь за последние сутки 7 жителей погибли, более 40 ранены, сообщается в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что в течение последних суток семь мирных граждан погибли, более 40 ранены, среди жертв и пострадавших есть дети. Кроме того, западные страны игнорируют объективные данные о проводимой киевским режимом намеренной операции против мира и безопасности человечества.
https://ria.ru/20220614/kadyrov-1795274264.html
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в мире, следственный комитет россии (ск рф)
20:14 14.06.2022
 
СК России расследует артобстрелы ВСУ Донецка, при которых погибли жители

СК России даст правовую оценку артобстрелам ВСУ Донецка, из-за которых погибли жители

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Следственный комитет России даст правовую оценку артобстрелам Донецка националистами, из-за которых лишь за последние сутки 7 жителей погибли, более 40 ранены, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил следственным подразделениям зафиксировать и расследовать все факты многочисленных обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры города Донецка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение последних суток семь мирных граждан погибли, более 40 ранены, среди жертв и пострадавших есть дети. Кроме того, западные страны игнорируют объективные данные о проводимой киевским режимом намеренной операции против мира и безопасности человечества.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
Вчера, 17:58Специальная военная операция на Украине
Кадырова возмутила "подлая позиция европейских СМИ" по обстрелу Донецка
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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