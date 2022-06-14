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Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР

Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР - РИА Новости, 14.06.2022

Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР

Украинские войска за 10 минут выпустили более 20 снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке в ДНР, сообщило во вторник представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T14:01

2022-06-14T14:01

2022-06-14T14:01

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

горловка

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ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут выпустили более 20 снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке в ДНР, сообщило во вторник представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 13.05 (совпадает с мск) - населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка: выпущено девять снарядов калибром 152 миллиметра, 13.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Горловка: выпущено 10 снарядов калибром 152 миллиметра; 13.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Горловка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". -0-

https://ria.ru/20220614/donetsk-1795156998.html

донецкая народная республика

горловка

украина

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в мире, донецкая народная республика, горловка, украина, стирол