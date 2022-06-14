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Украинские войска за 15 минут трижды обстреляли Горловку

Украинские войска за 15 минут трижды обстреляли Горловку - РИА Новости, 14.06.2022

Украинские войска за 15 минут трижды обстреляли Горловку

Украинские войска трижды за 15 минут обстреляли Горловку, выпустив в общей сложности девять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T20:20

2022-06-14T20:20

2022-06-14T20:20

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

сцкк

стирол

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ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Украинские войска трижды за 15 минут обстреляли Горловку, выпустив в общей сложности девять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 18.05 (совпадает с мск) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра; 18.15 – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Горловка: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра; 18.20 – населенный пункт Нелеповка – населенный пункт Горловка: выпущено два снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщило о 16 обстрелах Горловки со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 и 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

горловка

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, стирол