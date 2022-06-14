https://ria.ru/20220614/dnr-1795301854.html
ВС ДНР и России уничтожили более 20 военнослужащих ВСУ, три БМ-21 "Град"
ВС ДНР и России уничтожили более 20 военнослужащих ВСУ, три БМ-21 "Град" - РИА Новости, 14.06.2022
ВС ДНР и России уничтожили более 20 военнослужащих ВСУ, три БМ-21 "Град"
За текущие сутки совместными действиями сил ДНР и РФ уничтожены более 20 украинских военных, три установки БМ-21 "Град", шесть грузовиков и четыре огневые точки РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T19:21
2022-06-14T19:21
2022-06-14T19:26
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донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. За текущие сутки совместными действиями сил ДНР и РФ уничтожены более 20 украинских военных, три установки БМ-21 "Град", шесть грузовиков и четыре огневые точки украинских войск, заявили в Народной милиции ДНР."За текущие сутки совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: три установки РСЗО БМ – 21 "Град", шесть грузовых транспортных средств, и более двадцати человек личного состава противника. Подавлено четыре огневых точки врага в районе н.п. Авдеевка, Пески", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20220609/ukraina-1794103127.html
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в мире, донецкая народная республика
19:21 14.06.2022 (обновлено: 19:26 14.06.2022)
ВС ДНР и России уничтожили более 20 военнослужащих ВСУ, три БМ-21 "Град"
Силы ДНР и России уничтожили более 20 военнослужащих Украины, три БМ-21 "Град"