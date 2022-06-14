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ВСУ выпустили по территории ДНР более 310 снарядов и мин за сутки

ВСУ выпустили по территории ДНР более 310 снарядов и мин за сутки - РИА Новости, 14.06.2022

ВСУ выпустили по территории ДНР более 310 снарядов и мин за сутки

Украинские войска с начала текущих суток выпустили более 310 снарядов и мин по районам девяти населенных пунктов Донецкой Народной Республики, сообщила во... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T19:19

2022-06-14T19:19

2022-06-14T19:37

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

россия

украина

донбасс

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ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Украинские войска с начала текущих суток выпустили более 310 снарядов и мин по районам девяти населенных пунктов Донецкой Народной Республики, сообщила во вторник Народная милиция ДНР.Отмечается, что "огонь велся по районам девяти населённых пунктов республики". В результате обстрелов погибло двое мирных жителей, пять человек, включая ребенка, получили ранения. Повреждены 22 жилых дома и три объекта гражданской инфраструктуры.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

россия

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс