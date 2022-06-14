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ВСУ выпустили по территории ДНР более 310 снарядов и мин за сутки - РИА Новости, 14.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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ВСУ выпустили по территории ДНР более 310 снарядов и мин за сутки
ВСУ выпустили по территории ДНР более 310 снарядов и мин за сутки - РИА Новости, 14.06.2022
ВСУ выпустили по территории ДНР более 310 снарядов и мин за сутки
Украинские войска с начала текущих суток выпустили более 310 снарядов и мин по районам девяти населенных пунктов Донецкой Народной Республики, сообщила во... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T19:19
2022-06-14T19:37
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
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ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Украинские войска с начала текущих суток выпустили более 310 снарядов и мин по районам девяти населенных пунктов Донецкой Народной Республики, сообщила во вторник Народная милиция ДНР.Отмечается, что "огонь велся по районам девяти населённых пунктов республики". В результате обстрелов погибло двое мирных жителей, пять человек, включая ребенка, получили ранения. Повреждены 22 жилых дома и три объекта гражданской инфраструктуры.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс
19:19 14.06.2022 (обновлено: 19:37 14.06.2022)
 
ВСУ выпустили по территории ДНР более 310 снарядов и мин за сутки

Народная милиция: ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР более 310 снарядов и мин

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМина в Петровском районе Донецка
Мина в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мина в Петровском районе Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Украинские войска с начала текущих суток выпустили более 310 снарядов и мин по районам девяти населенных пунктов Донецкой Народной Республики, сообщила во вторник Народная милиция ДНР.
"С начала текущих суток противник выпустил более 310 снарядов из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", ствольной артиллерии калибром 155, 152, 122 миллиметра, а также 120 миллиметров миномётов", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Отмечается, что "огонь велся по районам девяти населённых пунктов республики". В результате обстрелов погибло двое мирных жителей, пять человек, включая ребенка, получили ранения. Повреждены 22 жилых дома и три объекта гражданской инфраструктуры.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.06.2022
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбасс
 
 
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