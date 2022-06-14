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В ДНР за сутки погибли трое военнослужащих
В ДНР за сутки погибли трое военнослужащих - РИА Новости, 14.06.2022
В ДНР за сутки погибли трое военнослужащих
Трое военнослужащих Донецкой Народной Республики погибли, десять получили ранения за сутки, сообщила Народная милиция ДНР. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T19:14
2022-06-14T19:14
2022-06-14T19:22
донецкая народная республика
специальная военная операция на украине
в мире
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Трое военнослужащих Донецкой Народной Республики погибли, десять получили ранения за сутки, сообщила Народная милиция ДНР."С прискорбием сообщаем, что за сутки в борьбе за независимость при исполнении воинского долга трое защитников Донецкой Народной Республики погибли и десять получили ранения", - говорится в сообщении Народной милиции в Telegram-канале.
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РИА Новости
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донецкая народная республика, в мире, ситуация в днр и лнр
19:14 14.06.2022 (обновлено: 19:22 14.06.2022)
В ДНР за сутки погибли трое военнослужащих
Народная милиция ДНР: за сутки погибли трое военнослужащих, десять получили ранения