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В ДНР за сутки погибли трое военнослужащих

В ДНР за сутки погибли трое военнослужащих - РИА Новости, 14.06.2022

В ДНР за сутки погибли трое военнослужащих

Трое военнослужащих Донецкой Народной Республики погибли, десять получили ранения за сутки, сообщила Народная милиция ДНР. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T19:14

2022-06-14T19:14

2022-06-14T19:22

донецкая народная республика

специальная военная операция на украине

в мире

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Трое военнослужащих Донецкой Народной Республики погибли, десять получили ранения за сутки, сообщила Народная милиция ДНР."С прискорбием сообщаем, что за сутки в борьбе за независимость при исполнении воинского долга трое защитников Донецкой Народной Республики погибли и десять получили ранения", - говорится в сообщении Народной милиции в Telegram-канале.

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, в мире, ситуация в днр и лнр